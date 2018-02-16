Санкт-Петербург, 16 февраля, 2018, 10:37 — ИА Регнум. Для увеличения пропускной способности петербургского аэропорта «Пулково» его оператор (ООО «Воздушные ворота северной столицы», ВВСС) может взять в аренду терминал «Пулково-2». Об этом в пятницу, 16 февраля, сообщил журналистам коммерческий директор ВВСС Евгений Ильин, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Pulkovoairport.ru Зал аэропорта «Пулково»

Он отметил, что в компании пока нет решения о том, как развивать инфраструктуру после достижения предела загрузки первого терминала. В настоящее время обсуждаются два варианта, второй из них — новое строительство.

Ещё один способ увеличивать пропускную способность терминала — более плавно распределять пассажиропоток в периоды пиковых нагрузок, открывать дополнительные пункты пропуска и т.п., отметил Ильин.

В 2017 году пассажиропоток аэропорта составил 16,125 млн пассажиров. Это — исторический рекорд для «Пулково». Пассажиропоток на международных линиях (29%) рос быстрее, чем на внутренних (17%). На 2018 год запланирован 10-процентный рост пассажиропотока.

Добавим, губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко 15 февраля на инвестиционном форуме в Сочи, отвечая на вопрос о развитии аэропорта «Пулково», отметил, что сейчас прогнозируется рост пассажиропотока, поэтому концессионер уже всерьез ставит вопрос о строительстве следующей очереди аэропорта.

«Пулково» — четвертый аэропорт в России по объему пассажиропотока. С 2010 года компания ВВСС является главным оператором аэропорта и осуществляет проект его реконструкции и развития на основе государственно-частного партнерства без привлечения бюджетных средств.