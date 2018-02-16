ЦБ РФ: За 2017 год нелегальных операций по картам — на 1 млрд руб
Москва, 16 февраля, 2018, 10:32 — ИА Регнум. По данным Центробанка (ЦБ) РФ, общая сумма нелегальных операций, совершенных с использованием платежных карт, в России за 2017 год составила 961,3 млн рублей. Половина подобных переводов со счетов юридических лиц — суммы от 100 тысяч до 1 млн рублей. Об этом сообщается в «Обзоре несанкционированных переводов денежных средств за 2017 год» Банка России.
Общее количество таких переводов за отчетный период составило 317 тыс. По данным документа, отмечается снижение объемов несанкционированных операций в 2017 году. В абсолютном исчислении, снижение составило 114 млн рублей.
В отчёте указано, при совершении таких операций со счетов юрлиц значения в суммовом выражении составляли от 100 тысяч до 1 млн рублей (50,8% транзакций) и от 1 до 10 млн рублей — 38,2% переводов.
Средняя сумма одной незаконной операции в 2017 году составила 3 тыс. руб., что на 17,2% меньше, чем в 2016 году. Также отмечается, что основную долю операций составляют CNP-транзакции, совершаемые без физического присутствия карты.
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Напомним, 13 февраля зампредседателя Банка России Дмитрий Скобелкин заявил, что за противодействие хакерским атакам на российские организации кредитно-финансовой сферы будет отвечать создаваемый департамент информационной безопасности ЦБ РФ.
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Он уточнил, что данный департамент также будет отвечать за поддержание обмена данными о совершённых кибератаках между финансовыми организациями страны и госсистемой обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы России (ГосСОПКА).
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