Москва, 16 февраля, 2018, 10:32 — ИА Регнум. По данным Центробанка (ЦБ) РФ, общая сумма нелегальных операций, совершенных с использованием платежных карт, в России за 2017 год составила 961,3 млн рублей. Половина подобных переводов со счетов юридических лиц — суммы от 100 тысяч до 1 млн рублей. Об этом сообщается в «Обзоре несанкционированных переводов денежных средств за 2017 год» Банка России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк России

Общее количество таких переводов за отчетный период составило 317 тыс. По данным документа, отмечается снижение объемов несанкционированных операций в 2017 году. В абсолютном исчислении, снижение составило 114 млн рублей.

В отчёте указано, при совершении таких операций со счетов юрлиц значения в суммовом выражении составляли от 100 тысяч до 1 млн рублей (50,8% транзакций) и от 1 до 10 млн рублей — 38,2% переводов.

Средняя сумма одной незаконной операции в 2017 году составила 3 тыс. руб., что на 17,2% меньше, чем в 2016 году. Также отмечается, что основную долю операций составляют CNP-транзакции, совершаемые без физического присутствия карты.

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Напомним, 13 февраля зампредседателя Банка России Дмитрий Скобелкин заявил, что за противодействие хакерским атакам на российские организации кредитно-финансовой сферы будет отвечать создаваемый департамент информационной безопасности ЦБ РФ.

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Он уточнил, что данный департамент также будет отвечать за поддержание обмена данными о совершённых кибератаках между финансовыми организациями страны и госсистемой обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы России (ГосСОПКА).

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