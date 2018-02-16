Москва, 16 февраля, 2018, 10:26 — ИА Регнум. Закон, повышающий минимальный размер оплаты труда (МРОТ) до прожиточного минимума с 1 мая 2018 года, Госдума приняла в третьем, итоговом чтении, передаёт корреспондент ИА REGNUM 16 февраля. Закон принят единогласно.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Прожиточный минимум

С инициативой повысить МРОТ до прожиточного минимума ранее выступил президент РФ Владимир Путин. Изначально глава государства предложил поэтапное повышение показателей. Так, МРОТ должен был составить 85% от прожиточного минимума к 1 января 2018 года, а к 1 января 2019 года стать идентичным ему. Эти предложения учитывает федеральный бюджет на 2018−2020 годы.

Однако в январе 2018 года президент принял решение уравнять показатели досрочно. Так, МРОТ составит 100% от прожиточного минимума уже 1 мая 2018 года в РФ. Минимальная зарплата в РФ, таким образом, достигнет 11 163 рублей. Кроме того, показатель будет ежегодно индексироваться и не сможет упасть ниже прожиточного минимума.

Как неоднократно отмечали депутаты Госдумы в ходе рассмотрения законопроекта, нововведение повысит заработок порядка 3 млн человек. При этом большинство из них — работники бюджетной сферы.

На реализацию инициативы потребуется порядка 40 млрд рублей. Как отмечали депутаты, средства на эти цели уже найдены в федеральном и региональных бюджетах. Более того, часть из них вернётся в бюджетную систему РФ за счёт выплат страховых взносов, которые вырастут вместе с уровнем зарплат.