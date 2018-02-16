Москва, 16 февраля, 2018, 10:19 — ИА Регнум. Цены на нефть сорта Brent продолжают отыгрывать недавнюю просадку под отметку $62, дождавшись поводов для коррекции, которых было сразу несколько, включая общий позитивный фон среди рисковых активов, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко.

Цистерны с нефтью

Сегодня, 16 февраля, котировки «обхаживают» уровень $65, показав накануне гораздо более скромную динамику, нежели днем ранее.

«В пользу возобновления покупок нефти сыграл ряд факторов, включая технический. Игроки неохотно проталкивать актив под отметку $62, тестирование которой привлекло покупателей. А предлогом для возвращения спроса изначально послужил менее ужасающий отчет минэнерго США, как ожидалось», — отметил эксперт.

Далее подоспело возобновление распродаж доллара по всему спектру рынка, что до недавней медвежьей коррекции отлично поддержало удорожание черного золота. Стабилизация на фондовых площадках и в сегменте рисковых активов также внесла свою лепту в оживление быков по Brent.

«Одним из главных катализаторов подъема цен стали многочисленные вербальные интервенции стран ОПЕК, которые, вероятно сочли недавние двухмесячные минимумы опасными и поспешили на помощь.

Особенно впечатлили инвесторов заверения министра нефти Саудовской Аравии в сокращении добычи и экспорта энергоносителей в марте», — пояснил Мащенко.

Сегодня присутствуют предпосылки для развития восходящего импульса в сырьевом сегменте, хотя бы даже за счет внешних факторов — падения доллара по всему спектру рынка и рост фондовых площадок. Если и сегодня восстановление цен поддержит кто-то из ОПЕК, мы можем увидеть пробой уровня $65.

«Помешать такому сценарию может фиксация прибыли, характерная для завершения торговой недели, потенциальное ухудшение нестроения в рядах мировых инвесторов, а также вечерние данные Baker Hughes 16 февраля, которые могут указать на очередной прирост числа активных буровых в США и вернуть на сцену опасения относительно активности сланцевиков», — полагает эксперт.

Читайте также: Нефть колеблется