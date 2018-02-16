Буэнос-Айрес, 16 февраля, 2018, 10:20 — ИА Регнум. Сотрудники правоохранительных органов изъяли на севере-востоке Аргентины почти 10 тонн марихуанны на сумму более $20 млн, сообщает Capital.

Марихуана

По данным издания, операция прошли в провинции Мисьонес. Партия наркотиков находилась в грузовом автомобиле, в результате были задержаны трое наркоторговцев.

По словам министра безопасности страны Патрии Буллрич, правоохранители знали, что злоумышленники купили грузовик в Сан-Луисе для дальнейшей транспортировки наркотиков.

Напомним, в марте 2017 года парламент Аргентины одобрил законопроект, легализующий использование марихуаны в медицинских целях. Так, на территории страны разрешили применять масло каннабиса для лечения эпилепсии, хронических болей и ряда других заболеваний.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2015 году в Аргентине правоохранительные органы конфисковали в провинции Буэнос-Айрес крупнейшую партию марихуаны в 12 тонн, которую злоумышленники пытались перевести на грузовике из Парагвая.

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