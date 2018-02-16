Копенгаген, 16 февраля, 2018, 10:09 — ИА Регнум. С момента поломки в 2013 году телескоп Kepler продолжает осуществлять поиск экзопланет, за минувшее время обнаружено 95 космических объектов, похожих на Землю, сообщил американский ученый Эндрю Майо из Национального космического института Дании (DTU Space) в своей работе, опубликованной в «Астрономическом журнале».

Иллюстрация из книги Астрономия

«Мы проанализировали 275 космических объектов, из которых 149 были подтверждены как настоящие экзопланеты. При этом 95 из них оказались новыми открытиями», — пояснил исследователь.

По его словам, новые экзопланеты были открыты уже в ходе миссии K2, начатой уже после поломки телескопа Kepler. В 2013 году у него отказала система ориентации, поэтому удерживать космический аппарат в заданном направлении не удается.

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Однако это не мешает ученым получать сигналы с телескопа, который все еще продолжает делать снимки и отправлять их на Землю. Kepler использует в работе так называемый транзитный метод — замеры светимости звезды, когда перед ее диском проходит небесное тело.

В числе необычных находок, отмечается в работе Майо, — планета, которая совершает оборот вокруг светила всего за 10 земных суток.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что вокруг звезды Kepler-90 вращаются не семь, а восемь планет. Найти новую планету удалось NASA.

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