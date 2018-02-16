Сочи, Краснодарский край, 16 февраля, 2018, 10:09 — ИА Регнум. Основной акционер ретейлера «Магнит» Сергей Галицкий планирует продать около 29% акций предприятия банку ВТБ, соответствующие договорённости были заключены на инвестиционном форуме в Сочи. Об этом сообщают 16 февраля «Ведомости».

Липунов Г.А Супермаркет «Магнит»

По данным издания, сумма покупки составит 138 млрд руб. Данная сделка, по словам президента ВТБ Андрея Костина, пока является одной из крупнейших операций по слиянию и поглощению в 2018 году.

У Галицкого всё же останутся 3% акций «Магнита», он заявил, что возглавлял предприятие 25 лет, однако теперь собрался «что-то изменить в своей жизни». Решение о продаже своей доли в «Магните» он назвал непростым, так как у него как основного акционера ретейлера и у руководства ВТБ разные взгляды на развитие компании.

«Дальше «Магнит» пойдет без меня», — цитирует издание слова предпринимателя.

Отмечается также, что теперь сделка должна быть утверждена Федеральной антимонопольной службой (ФАС) РФ.

Как сообщалось ранее, 20 октября акции ретейлера «Магнит» упали на 10% к уровню конца июня 2017 года после публикации компанией отчета за третий квартал 2017 года.

Согласно данным отчёта, чистая прибыль предприятия в третьем квартале упала на 53,3% до 6,9 млрд рублей. Прибыль за первые девять месяцев 2017 года снизилась на 32,28% до 27,67 млрд руб.

Читайте также: Акции ритейлера «Магнит» упали на 10%

Добавим, 27 января 2018 года финансовый директор ретейлера Хачатур Помбухчан заявил, что выплат дивидендов по активам компании «Магнит» в 2018 году, скорее всего, не будет.

Читайте также: Финдиректор «Магнита»: «В 2018 году компания платить дивиденды не будет»