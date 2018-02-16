ВТБ договорился о приобретении 29% акций ретейлера «Магнит»
Сочи, Краснодарский край, 16 февраля, 2018, 10:09 — ИА Регнум. Основной акционер ретейлера «Магнит» Сергей Галицкий планирует продать около 29% акций предприятия банку ВТБ, соответствующие договорённости были заключены на инвестиционном форуме в Сочи. Об этом сообщают 16 февраля «Ведомости».
По данным издания, сумма покупки составит 138 млрд руб. Данная сделка, по словам президента ВТБ Андрея Костина, пока является одной из крупнейших операций по слиянию и поглощению в 2018 году.
У Галицкого всё же останутся 3% акций «Магнита», он заявил, что возглавлял предприятие 25 лет, однако теперь собрался «что-то изменить в своей жизни». Решение о продаже своей доли в «Магните» он назвал непростым, так как у него как основного акционера ретейлера и у руководства ВТБ разные взгляды на развитие компании.
«Дальше «Магнит» пойдет без меня», — цитирует издание слова предпринимателя.
Отмечается также, что теперь сделка должна быть утверждена Федеральной антимонопольной службой (ФАС) РФ.
Как сообщалось ранее, 20 октября акции ретейлера «Магнит» упали на 10% к уровню конца июня 2017 года после публикации компанией отчета за третий квартал 2017 года.
Согласно данным отчёта, чистая прибыль предприятия в третьем квартале упала на 53,3% до 6,9 млрд рублей. Прибыль за первые девять месяцев 2017 года снизилась на 32,28% до 27,67 млрд руб.
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Добавим, 27 января 2018 года финансовый директор ретейлера Хачатур Помбухчан заявил, что выплат дивидендов по активам компании «Магнит» в 2018 году, скорее всего, не будет.
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