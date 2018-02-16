Москва, 16 февраля, 2018, 09:59 — ИА Регнум. В 2017 году в результате действий злоумышленников в отношении банкоматов было украдено около 40 млн рублей, об этом говорится в «Обзоре несанкционированных переводов денежных средств за 2017 год», подготовленном FinCERT Банка России.

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«Десять отчитывающихся операторов направили в Банк России информацию о 21 инциденте, связанном с покушением на хищение денежных средств посредством воздействия на банкоматы, ущерб от которых составил 40 млн рублей», — говорится в отчете.

Кроме того, четыре отчитывающихся оператора сообщили о 120 случаях покушения на хищение денег из платежных терминалов, ущерб от этого типа атак составил два миллиона рублей.

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Отмечается, что ЦБ зафиксировал несколько способов воздействия на банкоматы и платежные терминалы. Это прямое подключение к банкомату сторонних технических устройств, которые позволяют управлять им.

Также были выявлены случаи удаленного управления банкоматом, платежным терминалом, в том числе с помощью заражения вредоносным кодом. Еще один способ злоумышленников — физическое воздействие на банкомат или платежный терминал (взрыв, взлом и так далее).

Напомним, ранее сообщалось о вредоносной программе, позволяющей злоумышленникам завладеть содержимым банкоматов. Так называемый бестелесный или бесфайловый вирус внедряется в устройство без какого-либо физического контакта и «обитает» в его оперативной памяти.

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