Сочи, Краснодарский край, 16 февраля, 2018, 09:55 — ИА Регнум. Стоимость черного золота в ближайшие три-четыре года может находиться на уровне $60−70 за баррель благодаря соглашению ОПЕК+. Об этом сообщил вице-премьер РФ Аркадий Дворкович в интервью телеканалу «Россия 24».

Дарья Антонова ИА REGNUM Аркадий Дворкович

«Наши скоординированные действия в рамках ОПЕК+ позволяют рассчитывать, действительно, на интервал $60−70 за баррель», — сказал Дворкович.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 30 ноября 2017 г. участники сделки ОПЕК+ договорились о продлении сроков действующего соглашения о сокращении добычи нефти до конца 2018 года.

К сделке были присоединены Ливия и Нигерия, которые ранее были освобождены от сокращения.

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