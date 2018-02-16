Москва, 16 февраля, 2018, 09:42 — ИА Регнум. В 2017 году банковская сфера потеряла свыше 1,35 млрд рублей. Такой ущерб кредитным организациям и платежным системам был нанесён в результате киберпреступлений. При этом объём несанкционированных операций, совершенных с использованием платёжных карт, эмитированных на территории России, за год сократился на 11% и составил 961,3 млн рублей. Такие данные приводятся в обзоре несанкционированных переводов денежных средств за 2017 год, подготовленном «ФинЦЕРТом» Банка России.

geralt Хакеры

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Средняя сумма одной несанкционированной операции в 2017 году составила 3 тыс. рублей, что на 17,2% меньше, чем в 2016-м. В абсолютном выражении снижение объёмов несанкционированных операций за отчетный период составило 114 млн рублей против 71,6 млн рублей за 2016 год.

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Лидерами по количеству пострадавших от киберпреступников стали Москва и Московская область. Так, в столице было совершено почти 86 тыс. хищений на сумму 325,5 млн рублей, в Московской области — 9,3 тыс. хищений на сумму 29,3 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в России в период 2013—2016 годы количество киберпреступлений увеличилось в шесть раз — с 11 тыс. до 66 тысяч.

По данным Национального агентства финансовых исследований, за 2017 год от хакерских атак компании России понесли 116 млрд рублей убытков. С киберугрозами за год сталкивались почти 50% российских компаний, а 22% понесли убытки от киберпреступлений. Средняя сумма ущерба для одной компании приблизилась к 300 тыс. рублей.