18:41 27.06.2020

Врио губернатора Архангельской области Александр Цыбульский принял участие в голосовании по поправкам к Конституции.

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Подробности в материале: Врио губернатора Архангельской области назвал поправки, которые поддержал Александр Цыбульский dvinanews.ru

Читайте также: Губернатор Ленобласти рассказал о поползновениях Эстонии на Ивангород

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на своей странице в соцсети и в беседе с журналистами объяснил землякам, почему он проголосовал за внесение поправок в Конституцию РФ, среди которых поправка, запрещающая любые действия, направленные на отчуждение части территории Российской Федерации, а также призывы к таким действиям.

Губернатор Ленобласти в своем «Инстаграме» объяснил, почему голосовал за поправки к Конституции.

Предполагается, что хакерские атаки совершают злоумышленники из Сингапура и Великобритании.

Сайт Конституция2020. рф с утра 28 июня подвергается зарубежным DDoS-атакам. Об этом 28 июня сообщается в Telegram-канале Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России.

Об этом: По поправкам к Конституции проголосовал почти 31 млн граждан России

Явка на всероссийском голосовании по поправкам к Конституции на утро 28 июня составила 28,46%.

Читайте подробнее: ЦИК получил заявления о 115 нарушениях при голосовании по Конституции

Центральная избирательная комиссия получила 113 жалоб на принуждение к участию в голосовании.

В Архангельской области подвели предварительные итоги голосования по поправкам к Конституции. Как сообщили ИА REGNUM в областном избиркоме, за два дня в голосовании приняли участие 10,07% избирателей.

Явка на электронном всероссийском голосовании по поправкам к Конституции превысила 80%. Об этом сегодня, 28 июня, сообщила Центральная избирательная комиссия (ЦИК).

Подробности в материале: В труднодоступных территориях Среднего Урала проголосовал каждый второй

На утро 28 июня там проголосовал 2 321 человек, или 47,52% от общего числа жителей. Например, 27 июня голосование прошло в трёх населённых пунктах. Там явка составила 49,9%, или 230 человек.

В Свердловской области жители труднодоступных и отдалённых территорий активно голосуют по вопросу об изменении Конституции. Об этом сообщает облизбирком.

Читайте также: В посольстве РФ в Израиле рассказали о явке на голосовании по поправкам

Голосование по поправкам к Конституции России прошло в Израиле с высокой явкой, сообщили 28 июня в пресс-службе российского диппредставительства.

Читайте также: В России следующая рабочая неделя будет короткой

В связи с голосованием 1 июля по поправкам к Конституции, граждан России ждёт сокращённая рабочая неделя. Об этом информирует Роструд.

Подробности в материале: В ЕАО избирком опроверг информацию о принуждении избирателей к голосованию

Избирательная комиссия Еврейской автономной области опровергла информацию о принуждении по телефону избирателей к голосованию по поправкам к Конституции РФ.

В Еврейской автономной области по итогам четырёх дней голосования по поправкам к Конституции РФ свой выбор уже сделали 43,65% избирателей.

Голосование по поправкам к Конституции РФ в Еврейской автономной области. eao.ru

Губернатор Сахалина Валерий Лимаренко призвал голосовать за поправки к Конституции для того, чтобы вопрос о принадлежности российских Курил навсегда был снят с повестки.

В Новосибирской области с избирательных участков, где с 25 июня проходит голосование по внесению поправок в Конституцию РФ, поступают единичные жалобы. По ним общественные наблюдатели совместно с членами избиркомов оперативно проводят проверки. Зачастую жалобы бывают необоснованные, сообщили в Общественной палате (ОП) региона.

Об этом: Дачники Камчатки голосуют по поправкам к Конституции РФ на своих сотках

Дачники Камчатки голосуют по поправкам к Конституции РФ на своих сотках.

Курганского наблюдателя и членов участковой избирательной комиссии, отразивших нападение двух граждан на ящик с бюллетенями для голосования, лично поблагодарила председатель ЦИК России Элла Памфилова . Об этом сообщает пресс-служба избиркома Курганской области.

В Новосибирской области по внесению поправок в Конституцию уже проголосовали 365 584 человека. Это 17% от количества избирателей региона, сообщает областная избирательная комиссия.

Об этом: Треть жителей Приморья проголосовали по поправкам к Конституции РФ

Почти 30% приморцев уже приняли участие в голосовании по внесению изменений в Конституцию РФ.

Читайте также: В голосовании приняли участие почти 300 тысяч жителей Бурятии

Почти 300 тыс. жителей Бурятии приняли участие в голосовании по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ. Как сообщили ИА REGNUM в правительстве республики, такая явка зафиксирована по ситуации на утро 29 июня.

Читайте также: Треть тюменских избирателей проголосовала по поправкам к Конституции

Всего проголосовали 357,3 тыс. человек. В регионе численность избирателей на 1 января 2020 года составляла 1 113 тыс. человек.

В Тюменской области с 25 июня проголосовали по поправкам к Конституции РФ 31,76% избирателей. Об этом на брифинге сообщил председатель региональной избирательной комиссии Игорь Халин .

Подробности в материале: В Якутии по поправкам к Конституции РФ проголосовали 20% избирателей

В Якутии 20,3% от общего количества граждан, включённых в списки участников голосования, уже получили бюллетени.

Подробности в материале: Половина избирателей Чукотки проголосовала по поправкам к Конституции РФ

На Чукотке на вечер 28 июня явка на голосование по поправкам к Конституции РФ составила 45,7% от общего количества избирателей.

Подробности в материале: В Югре по поправкам к Конституции проголосовали более четверти избирателей

В Ханты-Мансийском автономном округе проголосовали по поправкам в Конституцию РФ 310,3 тыс. человека или 27,5% избирателей. Об этом сообщает пресс-служба избиркома ХМАО.

В Магаданской области 25% избирателей уже проголосовали по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ.

Об этом сегодня, 29 июня, сообщает пресс-служба забайкальского губернатора со ссылкой на слова директора молодежного центра «Искра», регионального оператора общероссийского корпуса «Волонтеры Конституции» Вячеслава Пальшина .

В Забайкальском крае для голосования по поправкам к Конституции РФ 1 июля будет открыто 923 избирательных участка, где 1425 человек из корпуса « Волонтеры Конституции » помогут в организации процесса проведения голосования.

На 1 июля намечено общероссийское голосование по внесению изменений в Конституцию РФ.

В Ингушетии с 25 июня открыты для голосования по изменениям в Конституции 137 избирательных участков. Все они работают с обеспечением необходимых мер безопасности в связи с пандемией коронавируса. В этом убедился глава региона Махмуд-Али Калиматов , посетив избирательные участки, открытые в зданиях школ Магаса, Назрани и Назрановского района.

Подробности в материале: Хабаровчане не спешат голосовать по поправкам к Конституции РФ

Жители Хабаровского края очень неактивно голосуют по поправкам к Конституции РФ.

09:07 29.06.2020

Сенатор от Забайкальского края Баир Жамсуев проголосовал на избирательном участке поселка Агинское. Об этом сообщает пресс-служба забайкальского губернатора. Комментируя сделанный выбор, сенатор в частности отметил:

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Об этом: Сенатор Забайкалья пояснил, почему проголосовал за поправки к Конституции

09:11 29.06.2020 В Чувашии ежедневно приходят на избирательные участки и голосуют по поправкам к Конституции примерно 10% зарегистрированных избирателей. Подробности в материале: В Чувашии проголосовало более 40% избирателей

09:11 29.06.2020 Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию Российской Федерации в Хангаласском улусе. Якутия. sakha.gov.ru

09:17 29.06.2020 SMS-сообщения, призывающие жителей Екатеринбурга проголосовать по поправкам к Конституции РФ и принять участие в лотерее, рассылает администрация города. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в мэрии. «Рассылка проводится по инициативе Администрации города Екатеринбурга при поддержке органов власти Свердловской области», — заявили в горадминистрации. Данная инициатива лишь помогает горожанам найти участок для голосования и оповещает их о дополнительных мероприятиях, уточняют городские власти. Рассылка проводится без использования персональных данных. Подробности в материале: В Екатеринбурге нашли автора SMS о голосовании по Конституции

09:28 29.06.2020 Доля российских граждан, поддержавших поправки к Конституции РФ, составляет 76%, по данным экзитполов на 28 июня. Об этом сообщает 29 июня Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Читайте подробнее: ВЦИОМ: 76% проголосовавших поддержали поправки к Конституции РФ

09:29 29.06.2020 В Новосибирской области активно проходит голосование по внесению поправок в Конституцию РФ. Уже проголосовало более 360 тысяч новосибирцев. Почти 46 тысяч человек проголосовали на выездных избирательных участках. Голосование проходит безопасно, с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм и рекомендаций. Об этом сообщили в региональном правительстве. Главный врач Новосибирской областной больницы Анатолий Юданов отметил, что для него, как для доктора, наиболее важны те поправки, которые обозначают социальный пакет. «Их много. И прежде всего, это изменения в гарантии получения социального пакета наших граждан, пенсионеров. Много изменений и в здравоохранении. Второй важнейший момент — я двумя руками голосую за пункты о суверенитете нашей страны, о неделимости территории, — подчеркнул Юданов. — И сегодня у нас год святой, святой своей памятью — год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. И то, что в Конституции появилась фраза о том, что Российская Федерация чтит память своих защитников, очень важно. За все это, я думаю, наши земляки должны сегодня проголосовать». Читайте также: Новосибирцы могут безопасно проголосовать по поправкам до 1 июля — избирком

09:35 29.06.2020 На Ямале ко второй половине дня 28 июня по поправкам к Конституции России выразили своё мнение 45,91% избирателей. Об этом сообщает избирком ЯНАО. Активнее всего оказались избиратели Ямальского района, где уже проголосовали 73,4% от общего числа избирателей, в Тазовском районе — 71,93%, в Красноселькупском — 62,14%, в Шурышкарском — 59,21%. Среди городов автономного округа активность проявили жители Ноябрьска. Там проголосовали 41,68% от общего числа избирателей, в Салехарде — 39,56%, в Новом Уренгое — 37,11%. Читайте также: На Ямале по поправкам в Конституцию проголосовали более 45% избирателей

09:44 29.06.2020 Почти треть петербургских избирателей уже отдали свои голоса по вопросу о поправках к Конституции за время досрочного голосования. Об этом сообщает Центризбирком. Подробности в материале: Почти треть избирателей Петербурга уже проголосовала по Конституции

09:50 29.06.2020 Глава Хакасии Валентин Коновалов 29 июня на избирательном участке в Абакане проголосовал по поправкам к Конституции РФ. По его словам, изменение Конституции — это «событие, которое происходит не так часто», «историческое событие, крайне важное для нашей страны». Читайте подробнее: Глава Хакасии проголосовал по поправкам к Конституции РФ

09:55 29.06.2020 Санкт-Петербургская избирательная комиссия к 29 июня получила в общей сложности 86 обращений от горожан по поводу хода голосования по поправкам в Конституции. Об этом: Горизбирком Петербурга получил 86 обращений и жалоб на голосование

09:59 29.06.2020 В Ярославской области в голосовании по поправкам в Конституцию за первые три дня приняли участие 222 777 человек. Об этом сообщает сайт Центральной избирательной комиссии. Таким образом, на момент закрытия участков 27 июня явка составила почти 22%. Читайте также: В Ярославской области проголосовало более 20% избирателей

10:03 29.06.2020 В Свердловской области за три дня с начала голосования по поправкам к Конституции РФ явка составила 20,77%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в облизбиркоме. По данным комиссии, уже 691 949 жителей проголосовали по вопросу, из них 88 тысяч проголосовали на дому, а еще 39,5 тысяч — на придомовых территориях. Явка по Екатеринбургу составила 14%. В Пышминском районе региона проголосовали 47,64% (лучший показатель по области). Хуже всего с явкой дела обстоят в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга (12,26%). Читайте также: На Среднем Урале назвали явку на голосовании по Конституции за три дня

10:22 29.06.2020 В Ростовской области с начала голосования по поправкам к Конституции РФ явка составила более 34%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в облизбиркоме. Читайте подробнее: Треть жителей Ростовской области проголосовали по поправкам к Конституции

10:26 29.06.2020 Общественная палата РФ неоднократно обращалась в организацию «Голос», чтобы люди из организации приехали за направлением, предусмотренным для наблюдения за голосованием по поправкам к Конституции РФ. Об этом в ходе пресс-брифинга заявил руководитель рабочей группы Общественной палаты РФ по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев. «Мы выдавали наблюдателю Инне Карезиной направления, она из «Голоса». Мы обращались к ним, чтобы они получили направления», — сказал Григорев. Об этом: В ОП РФ призвали «Голос» забрать направления по наблюдению

10:28 29.06.2020 По итогам первых дней голосования по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ явка жителей на избирательные участки Пензенской области составила более 37%. Подробности в материале: В Пензенской области проголосовало около 40% жителей

10:31 29.06.2020 Голоса гражданина РФ, проживающего в Лондоне и совершившего двойное голосование по поправкам в Конституцию РФ, не будут засчитаны. Об этом в ходе пресс-брифинга заявил руководитель рабочей группы Общественной палаты РФ по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев. «Мы смотрим социальные сети — был гражданин РФ в Лондоне, который сообщил, что попытался проголосовать два раза: сначала как прописанный в Москве по электронному голосованию, затем в посольстве. Понятно, что оба голоса не будут засчитаны», — сказал Григорьев. Читайте также: В ОП РФ напомнили о незаконности «двойного голосования»

10:34 29.06.2020 Никто не имеет права заставить другого человека голосовать или не голосовать. Об этом в ходе пресс-брифинга заявил сопредседатель Ассоциации «Гражданский контроль», член Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод. «Закон о поправке говорит, что голосование является добровольным, и никто не имеет право принудить к участию или неучастию. О недопустимости «принудиловки» говорил президент РФ Владимир Путин», — сказал Брод. Об этом: В ОП РФ напомнили о недопустимости принуждения к голосованию

10:43 29.06.2020 По поправкам к Конституции РФ проголосовал губернатор Белгородской области Евгений Савченко. Глава региона подчеркнул, что поддержал предлагаемые изменения, которые продиктованы временем и жизнью, глубоко продуманны, имеют для страны историческое значение. Подробности в материале: Белгородский губернатор: я поддержал поправки к Конституции России

10:43 29.06.2020 На сегодняшний день зафиксированы фейковые вбросы и хакерские атаки на процесс голосования по изменениям в Конституции РФ из других стран. Об этом в ходе пресс-брифинга заявил заместитель директор Института истории и политики Московского педагогического государственного университета, член правления Российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов. «Есть попытки вбрасывания фейков из Украины и стран Прибалтики. Было несколько хакерских атак, которые пытались помешать процедуре голосования, некоторые из них велись из Великобритании и Сингапура», — сказал Шаповалов. Об этом: В ОП РФ рассказали о фейках о голосовании в РФ из Украины и Прибалтики

10:54 29.06.2020 Главный смысл поправок к Конституции РФ об адресной социальной поддержке граждан заключается в том, что российский гражданин должен быть уверен: государство всегда поможет ему, если он окажется в сложной ситуации. И решения, принятые в период эпидемии коронавируса, это показали, сообщила корреспонденту ИА REGNUMисполнительный директор АНО «Квартал Луи» Мария Львова-Белова: «Все мы во время карантина так или иначе оказались в изоляции. Кто-то — на две-три недели, кто-то — больше. Но для нас это оказалось очень тяжелым испытанием, как мне кажется. И в этот момент мы понимаем, что очень важно позаботиться о людях, которые находятся в изоляции в собственной жизни (например — людях с инвалидностью, пожилых, престарелых людях) — позаботиться о них адресно, конкретно. Время пандемии сильно обострило это ощущение и понимание важности…». Подробности в материале: Адресная социальная поддержка граждан: о поправках к Конституции РФ

11:05 29.06.2020 Участие в общероссийском голосовании по внесению поправок к Конституции РФ принял губернатор Брянской области Александр Богомаз. Глава региона отметил важность поправок для всех нынешних жителей страны и потомков. Читайте также: Брянский губернатор: поправки к Конституции важны для наших потомков

11:11 29.06.2020 Электронное голосование по поправкам в Конституцию, проходящее в двух регионах — Москве и Нижнем Новгороде — бьет все рекорды. Явка с первых же дней была очень высокой и быстро перевалила отметку в 50 процентов, а к вечеру 28 июня превысила 80 процентов. Читайте также: Арсений Поярков: взломать систему дистанционного голосования невозможно

11:12 29.06.2020 Уже более 1 миллиона жителей Ростовской области приняли участие в общероссийском голосовании. rostov.izbirkom.ru

11:13 29.06.2020 Избирательный участок на свежем воздухе. Свердловская область. sverdlovsk.izbirkom.ru

11:17 29.06.2020 В Ленинградской области задержали мужчину, который в нетрезвом состоянии пытался ночью поджечь здание избирательного участка в деревне Энколово Бугровского сельского поселения Всеволожского района. Об этом 29 июня корреспонденту ИА REGNUM рассказали в администрации Бугровского сельского поселения. Читайте подробнее: В Ленобласти пьяный студент пытался поджечь избирательный участок

11:17 29.06.2020 Глава Дагестана Владимир Васильев принял участие в голосовании по поправкам к Конституции РФ. Свою гражданскую позицию руководитель региона выразил на одном из избирательных участков в Махачкале, сообщили в пресс-службе главы и правительства республики. Читайте также: Глава Дагестана объяснил, почему поддерживает поправки к Конституции

11:23 29.06.2020 В Крыму по итогам четырёх дней голосования по поправкам в Конституцию страны явка избирателей превысила 50%. Подробности в материале: Половина крымских избирателей проголосовала по поправкам к Конституции

11:24 29.06.2020 Высокую избирательную культуру показывают жители Башкирии. Об этом 29 июня сообщил глава республики Радий Хабиров на совещании в правительстве региона. По его словам, много жителей региона уже успело проголосовать. Поэтому Башкирия оказалась на третьем или на четвертом месте по динамике голосования. При этом в выходные дни голосовало немногим меньше граждан. Читайте также: Жители Башкирии показывают высокую избирательную культуру — Хабиров

11:26 29.06.2020 Глава Тувы Шолбан Кара-оол принял участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, на избирательный участок он пришел вместе с супругой и сыном, который впервые принял участие в голосовании. Подробности в материале: Глава Тувы проголосовал по поправкам к Конституции РФ

11:56 29.06.2020 Процент граждан России, поддержавших новую Конституцию, может быть и выше, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов. Читайте также: Электронное голосование по Конституции даёт отличный результат — политолог

12:07 29.06.2020 Активность избирателей в выходные 27 и 28 июня оказалась не ниже, чем в предшествующие дни. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 29 июня заявил заместитель Председателя ЦИК России Николай Булаев на пресс-конференции. Читайте также: ЦИК: голосование в выходные дни не отличалось по динамике от предыдущих

12:11 29.06.2020 В большинстве регионов России большая часть избирателей предпочитает отдавать голос на стационарных избирательных участках. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 29 июня заявил заместитель Председателя ЦИК России Николай Булаев на пресс-конференции. Подробности в материале: ЦИК: граждане склонны голосовать на стационарных избирательных участках

12:13 29.06.2020 В ходе голосования по поправкам в Конституцию в избирательные комиссии практически не поступает каких-либо замечаний в отношении организации процесса. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 29 июня заявил заместитель председателя ЦИК России Николай Булаев на пресс-конференции. Об этом: ЦИК: по части организации голосования нареканий практически нет

12:16 29.06.2020 В Иркутской области продолжают работу участки для голосования на общероссийском голосовании по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ. Как сообщает сегодня, 29 июня, областной избирком, процесс волеизъявления идёт в штатном режиме, никаких ЧП не зарегистрировано. Подробности в материале: В Приангарье голосование по поправкам к Конституции идёт в штатном режиме

12:18 29.06.2020 Альтернативы между очным и электронным голосованием по поправкам к Конституции нет. Это две формы голосования, которые в России друг друга дополняют. И тот, и другой вид голосования правомерен, заявил корреспонденту ИА REGNUM политолог, исполнительный директор Российского общества политологов Игорь Кузнецов. Подробности в материале: Основной элемент общественной повестки: голосование ко Конституции

12:20 29.06.2020 Предложенные Центральной избирательной комиссией форматы оказались весьма востребованы среди граждан. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 29 июня заявил заместитель председателя ЦИК России Николай Булаев на пресс-конференции. Подробности в материале: ЦИК: 40 млн граждан России уже проголосовали по поправкам в Конституцию

12:22 29.06.2020 Явка граждан на голосовании по поправкам к Конституции РФ превысила 37% по состоянию на утро 29 июня. Об этом заявил заместитель председателя ЦИК России Николай Булаев на пресс-конференции. Читайте также: ЦИК: явка на голосовании по поправкам превысила 37%

12:25 29.06.2020 Голосование в Твери. tver.ru

12:31 29.06.2020 К голосованию по поправкам в Конституцию России проявляют большой интерес из других государств. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 29 июня заявил заместитель председателя ЦИК России Николай Булаев на пресс-конференции. Читайте также: «3,5 млн посещений из Сингапура» — Булаев о DoS-атаках на сайты ЦИК

12:45 29.06.2020 Администрация Екатеринбурга обсуждает на своих оперативках, посвященных голосованию по поправкам к Конституции РФ, лишь содействие избирательным комиссиям города. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии. Чиновники опровергли домыслы о своих совещаниях, на которых якобы возникало недовольство из-за низкой явки в Екатеринбурге, по данным местных СМИ. На оперативках «обсуждаются исключительно рабочие вопросы, возложенные законом на органы местного самоуправления», заявил глава Чкаловского района города Вячеслав Мишарин. В частности, это касается обеспечения всем необходимым участков для голосования. А мэр Екатеринбурга Александр Высокинский подчеркнул, что в мэрии лишь обеспечивают для жителей широкие возможности для участия в голосовании, сама же процедура является добровольной и свободной. Подробности в материале: В мэрии Екатеринбурга ответили, что обсуждалось на совещании по Конституции

12:48 29.06.2020 Ранее гражданка России в Израиле смогла трижды принять участие в голосовании по поправкам к Конституции — в частности, сначала в электронном голосовании, а потом в посольстве России в Тель-Авиве и в консульстве в Хайфе. В результате ей теперь грозит лишение свободы или крупный штраф. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 29 июня заявил заместитель председателя ЦИК России Николай Булаев на пресс-конференции. Читайте также: В ЦИК пояснили, что будет с теми, кто попытается «тренироваться на системе»

12:52 29.06.2020 Латвийский правозащитник Эйнарс Граудиньш прокомментировал для ИА REGNUM ход многодневного голосования по поправкам к Конституции. Читайте также: Латвийский правозащитник высоко оценивает ход голосования в России

12:53 29.06.2020 Вице-губернатор — заместитель председателя правительства Оренбургской области по социальной политике — министр здравоохранения Оренбургской области Татьяна Савинова 29 июня приняла участие в голосовании по поправкам к Конституции России, сообщает пресс-служба областного правительства. Глава минздрава подчеркнула, что в Оренбуржье приложили много усилий для того, чтобы голосование было безопасным. На всех избирательных участках соблюдаются необходимые меры. «Все правильно используют средства индивидуальной защиты, соблюдают социальную дистанцию», — отметила Савинова. Также она акцентировала внимание на том, что поправки к Конституции в части здравоохранения направлены на обеспечение доступной и качественной медпомощи, укрепление и сохранение общественного здоровья. «Считаю, что каждый из нас должен обязательно выполнить свой гражданский долг и проголосовать», — сказала Татьяна Савинова. Подробности в материале: Глава минздрава Оренбуржья проголосовала по поправкам к Конституции

12:55 29.06.2020 УИК в автобусе. izbirkom.tatarstan.ru

12:59 29.06.2020 В Алтайском крае за несколько дней голосования по поправкам к Конституции РФ свой выбор сделали уже более 415 719 человек или 22,7%. Такие данные на 28 июня приводит региональный избирком. Там же отметили, что голосование проходит в штатном режиме, без нарушений. Читайте подробнее: Более 22% жителей Алтайского края проголосовали по поправкам к Конституции

13:00 29.06.2020 В Нижегородской области до настоящего момента по вопросу внесения изменений в Конституцию РФ проголосовали 1,016 млн человек. Таким образом, проголосовало уже более 39,5% от общего числа зарегистрированных в регионе избирателей. Читайте также: По изменениям в Конституцию проголосовали более миллиона нижегородцев

13:03 29.06.2020 Имеющиеся к настоящему моменту факты повторных голосований лишь показывают несовершенство избирательной системы и никак не свидетельствуют о том, что эти уязвимости будут использованы государством ради искажения результатов голосования. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 29 июня заявил заместитель председателя ЦИК России Николай Булаев на пресс-конференции. Об этом: Нарушения на голосовании не указывают на злой умысел государства — Булаев

13:04 29.06.2020 Председатель правительства Дагестана Артем Здунов и первый вице-премьер республики Гаджимагомед Гусейнов приняли участие в голосовании по поправкам к Конституции РФ. Для этого они посетили избирательные участки в Махачкале, сообщили в пресс-службе главы и правительства региона. Читайте подробнее: Руководители Дагестана приняли участие в голосовании по Конституции

13:08 29.06.2020 «В течение четырех дней голосования (с 25 по 28 июня) получили бюллетени для голосования 2 070 840 человек, что составляет 49,11% от общего количества граждан, включенных в списки участников голосования на территории Краснодарского края», — сообщили в крайизбиркоме. Читайте также: Почти 50% жителей Кубани приняли участие в голосовании по Конституции

13:16 29.06.2020 В Удмуртии по состоянию на утро 29 июня в голосовании по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ приняли участие 319 802 жителя республики. Об этом: В Удмуртии проголосовали более 319 тыс. избирателей

13:25 29.06.2020 Контроль за двойным голосованием в настоящее время выстроен очень жёстко, так что иногда это даже приводит к неоправданным отказам в голосовании на избирательном участке. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 29 июня заявил заместитель председателя ЦИК России Николай Булаев на пресс-конференции. Подробности в материале: «Двойное голосование почти невозможно» — в ЦИК пояснили работу системы

13:29 29.06.2020 Спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко показалась удачной идея провести голосование по поправкам к Конституции в течение недели, и она предложила использовать этот опыт и впредь. Матвиенко отдала свой голос по поправкам 29 июня в Петербурге, на избирательном участке №2237. Читайте подробнее: Матвиенко предложила и в будущем на выборах голосовать неделю

13:32 29.06.2020 Более трёх четвертей российских граждан поддержали поправки к Конституции в ходе первых четырёх дней всеобщего голосования. Таковы данные опроса на выходе с избирательных участков, проведённого Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) по заказу ЭИСИ. Среди согласившихся отвечать 76% заявили, что поддержали поправки. Ещё 23,6% респондентов проголосовали против изменений. Больше всего поддержавших поправки было 26 июня — 76,9%, наименьший показатель — 74,9% — зафиксирован 25 июня. Подробности в материале: Экзитпол выявил долю поддержавших поправки граждан РФ

13:34 29.06.2020 У ответственных граждан России нет причин не прийти на участки и не отдать свой голос на плебисците по поправкам к Конституции. Такого мнения придерживается спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, которая проголосовала в Петербурге 29 июня, передает корреспондент ИА REGNUM. Об этом: «Нет причин не прийти»: Матвиенко зовёт граждан на участки

13:36 29.06.2020 Граждане России проявили большой энтузиазм к голосованию по поправкам в Конституцию. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 29 июня заявил заместитель председателя ЦИК России Николай Булаев на пресс-конференции. Об этом: «Очень высокий результат» — Булаев о ходе электронного голосования

13:37 29.06.2020 Председатель регионального духовного управления мусульман Оренбургской области муфтий Альфит Шарипов 29 июня принял участие в голосование по поправкам к конституции России и призвал население проявить активность и принять также участие в голосовании, сообщает пресс-служба областного правительства. Альфит хазрат Шарипов отметил, что голосовал на участке № 1118 в гимназии №7 Оренбурга. В помещении соблюдены все санитарные нормы и правила. «Поистине, мы являемся участниками значимого исторического события в жизни нашего государства, будущее которого зависит от каждого из нас. За последние 30 лет произошли коренные изменения в жизни России. Поэтому должны быть изменения и в главном документе — Конституции», — сказал глава ДУМ Оренбургской области. Он подчеркнул, что граждане не должны оставаться стороне. Особенно, когда речь идет о важных моментах, таких как неделимость территории страны, традиционная семья. «В семье должны быть отец и мать. Не нужно больше ничего придумывать. Крепкая семья — крепкое государство, его радость и опора. И, конечно, упоминание о Боге. Оно было в гимне. Мы пели: «Хранимая Богом родная земля». А теперь это вносится и в Основной закон. Принимая участие в голосовании за эти поправки, мы голосуем за надёжное и успешное будущее всего нашего многонационального и многоконфессионального народа», — считает Альфит Шарипов. Читайте подробнее: Глава ДУМ Оренбуржья: «Будущее государства зависит от каждого из нас»

13:39 29.06.2020 Спустя десять лет классические избирательные участки всё равно сохранят популярность у граждан, даже несмотря на распространение электронных форм голосования. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 29 июня заявил заместитель председателя ЦИК России Николай Булаев на пресс-конференции. Читайте подробнее: Булаев прокомментировал будущее «классических избирательных участков»

13:40 29.06.2020 Лидер КПРФ депутат Госдумы Геннадий Зюганов объяснил, почему коммунисты не пошли на бойкот голосования по поправкам к Конституции, передает корреспондент ИА REGNUM 29 июня. Читайте подробнее: Зюганов объяснил отказ от бойкота поправок к Конституции

13:43 29.06.2020 Будущим матерям нужна уверенность в завтрашнем дне, для этого и нужны те поправки в Конституцию, которые касаются семейных ценностей, отметила в беседе с корреспондентом ИА REGNUM учредитель движения «Совет матерей» Татьяна Буцкая, комментируя голосование по поправкам в Конституцию. Читайте также: Матерям нужна уверенность в завтрашнем дне: о поправках в Конституцию

13:45 29.06.2020 Сопредседатель регионального штаба ОНФ в Оренбургской области, начальник Оренбургского президентского кадетского училища Татьяна Машковская 29 июня приняла участие в голосовании по поправкам к Конституции РФ на участке № 1081 в Оренбурге и заявила, что поддерживает их. «Изменения в Конституцию Российской Федерации поддерживаю. Уверена, что они направлены на дальнейшее развитие нашей страны. Считаю важными поправки по сохранению таких ценностей как семья, материнство, отцовство, забота о старшем поколении. Закреплен приоритет — дети, их воспитание и здоровье. Я за независимость, суверенитет нашей страны. Голосую за сильную Россию!», — отметила Машковская. Об этом: Начальник Оренбургского кадетского училища: «Голосую за сильную Россию!»

13:55 29.06.2020 Обнародование данных экзитполов до окончания голосования по внесению поправок в Конституцию РФ не повлияет на решение тех людей, которые ещё не приняли участие в общероссийском голосовании. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Читайте также: В Кремле прокомментировали публикацию экзитполов до конца голосования

13:57 29.06.2020 Сенатор от Оренбургской области Елена Афанасьева приняла участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ на избирательном участке №1180 в Оренбурге. «Убедилась, что участвовать в голосовании не опасно. Эпидемиологические нормы и требования соблюдены», — заявила она. Сенатор указала на необходимость голосования. Мнение каждого гражданина важно для принятия окончательного решения. «Безучастное молчание, игнорирование голосования играет не в пользу граждан России. Нужно проявить волю и проголосовать. Как вы будете голосовать — это личное ваше решение, но важно не быть в стороне», — сказала Афанасьева. Подробности в материале: Сенатор Оренбуржья: «Убедилась, что участвовать в голосовании не опасно»

13:59 29.06.2020 Доля российских граждан, поддержавших поправки к Конституции РФ, составляет 76%, по данным экзитполов на 28 июня. Об этом сообщает 29 июня ВЦИОМ. В 25 российских регионах граждан опрашивали о том, как они проголосовали, на выходе с избирательных участков. Всего было охвачено 800 участков, опрос был анонимным. Эти результаты прокомментировала представитель Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ), политолог Анна Федорова. Читайте также: Высокая явка и высокий уровень поддержки поправок. Комментарий эксперта

14:00 29.06.2020 Поправки к Конституции РФ носят социальный характер, в ом числе установление минимального размера оплаты туда (МРОТ) на уровне минимального потребительского бюджета. На каждого работающего человека — это очень важно, потому что меньше ни один работодатель не сможет установить размер зарплаты, заявил корреспонденту ИА REGNUM председатель общественной организации Российского профессионального союза железнодорожников и транспортных строителей Николай Никифоров. Читайте также: Социальные поправки к Конституции РФ: гарантии каждому гражданину

14:02 29.06.2020 «Конституция Путина — это Конституция подъёма. Он будет долгим и трудным, как всякий подъём. И он уже начался, если иметь в виду начавшееся голосование по поправкам. 1 июля страна прощается с либеральной Россией, тридцать лет ставившей над населением свои дикие эксперименты. Начинается, а точнее возвращается Россия государственная», — пишет автор ИА REGNUMАлександр Халдей. Читайте подробнее: Прощание с либеральной Россией

14:03 29.06.2020 В голосовании по поправкам в Конституцию РФ в Саратовской области с 25 по 28 июня приняли участие более 49% избирателей. Об этом: В Саратовской области почти половина избирателей уже проголосовала

14:04 29.06.2020 На территории Чечни работают 505 участков для голосования по изменениям в Конституции РФ. Двадцать из них созданы на временной основе, в том числе 12 — для голосования военнослужащих воинских частей, семь — в лечебных учреждениях и один — в СИЗО №1, сообщили в пресс-службе главы и правительства Чечни. Подробности в материале: В Чечне работают 505 участков для голосования по Конституции

14:10 29.06.2020 Многие депутаты Законодательного собрания Новосибирской области уже проголосовали по внесению поправок в Конституцию РФ. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном парламенте. Об этом: Новосибирские депутаты объяснили, зачем голосовали по поправкам

14:11 29.06.2020 Президент РФ Владимир Путин не воспользуется возможностью дистанционного голосования, а лично придёт на избирательный участок, чтобы отдать свой голос за поправки к Конституции РФ. Об этом 29 июня заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Подробности в материале: Кремль: Путин будет лично голосовать по поправкам к Конституции РФ

14:18 29.06.2020 Депутат Законодательного собрания Новосибирской области Александр Кулинич объяснил, зачем участвовал в голосовании по поправкам в Конституцию РФ. По его словам, «это ответственность не только за свою жизнь». Об этом: Среди поправок сложно выделить самые важные — новосибирский депутат

14:28 29.06.2020 Депутат Законодательного собрания Новосибирской области Денис Субботин считает, что голосование по поправкам в Конституцию России — одна из поворотных точек в истории государства. А депутат Евгений Покровский отметил, что голосование — «уникальный шанс для нашего поколения изменить жизнь свою и своих потомков». Читайте также: Новосибирский депутат назвал голосование уникальным шансом изменить жизнь

14:29 29.06.2020 С начала голосования по поправкам к Конституции в Ленинградской области проголосовали 487 тысяч 560 человек. За период с 25 по 28 июня активность избирателей региона составила 35,78%.

14:30 29.06.2020 Участок для голосования в Ленобласти. lenobl.ru

14:36 29.06.2020 Боец смешанных единоборств, депутат Совета депутатов подмосковного Красногорска Джеффри Монсон принял участие в голосовании по поправкам к Конституции РФ. Об этом сообщает 29 июня телеканал «360». При этом он заявил, что исполнил свой долг как гражданин России. Подробности в материале: Боец ММА Джефф Монсон проголосовал по поправкам к Конституции РФ

14:38 29.06.2020 Сотрудники правоохранительных органов проверят сообщения о том, что проживающая в Израиле гражданка России якобы три раза проголосовала по поправкам к Конституции. Об этом 29 июня заявил посол по особым поручениям МИД РФ Владимир Чуров. Об этом: В МИД РФ прокомментировали информацию о «тройном» голосовании в Израиле

14:51 29.06.2020 Более 736 тыс. жителей Воронежской области приняли участие в голосовании по вопросу внесения изменений в Конституцию РФ по данным на 29 июня. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. Об этом: В Воронежской области в голосовании приняли участие 736 тыс. человек

15:14 29.06.2020 Единственный риск в целом для голосования по Конституции — это растущее количество фейков. Они просто увеличиваются в геометрической прогрессии и основной выброс фейков будет 1 июля, заявил корреспонденту ИА REGNUM первый заместитель председателя Комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич. Подробности в материале: Основной риск для голосования по Конституции: растущее число фейков

15:29 29.06.2020 Руководитель общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве Илья Массух заявил, что в дистанционном голосовании по изменениям в Конституцию РФ поучаствовало более миллиона человек.

15:30 29.06.2020 Поправки к Конституции РФ, касающиеся индексации пенсий и МРОТ, а также защиты исторической памяти, являются наиболее важными. Такое мнение высказала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, принявшая сегодня, 29 июня. Участие в общероссийском голосовании по внесению изменений в Основной закон страны. Об этом: Омбудсмен Москалькова выделила самые важные поправки к Конституции РФ

15:32 29.06.2020 В Курской области с 25 по 27 июня в голосовании по поправкам в Конституцию РФ приняли участие 243 тыс. 344 человека — более 26% избирателей региона. На участках, при проведении голосования на дому и на придомовых территориях присутствовали более 2,2 тыс. наблюдателей и представители СМИ. Читайте подробнее: В Курской области проголосовали более 26% избирателей

15:35 29.06.2020 Заместитель председателя участковой избирательной комиссии (УИК) скончался в Самарской области. Об этом 29 июня сообщает пресс-служба областной избирательной комиссии. По сообщению пресс-службы ведомства, умерший занимал должность заместителя председателя УИК № 1725 в селе Новый Буян. Читайте также: В Самарской области скончался заместитель председателя УИК

15:45 29.06.2020 Участниками дистанционного голосования по вопросу внесения изменений в Конституцию России стали более 1 млн граждан. Об этом сообщил 29 июня журналистам руководитель общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве Илья Массух. Подробности в материале: Более 1 млн человек проголосовали онлайн по поправкам к Конституции РФ

15:45 29.06.2020 В Татарии на 29 июня проголосовали по внесению поправок в основной закон страны 1 млн 487 тыс. 200 граждан, а это более 50% от общего числа избирателей. Читайте также: В Татарии 1,5 млн жителей проголосовали по поправкам в Конституцию РФ

15:55 29.06.2020 В Курганской области возбуждено уголовное дело по факту нападения на избирательный участок на общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию. Об этом 29 июня сообщает пресс-служба СУ СКР по Зауралью. Читайте также: В Кургане по факту нападения на избирательный участок возбудили дело

15:58 29.06.2020 Премьер-министр Южной Осетии Эрик Пухаев 29 июня принял участие в голосовании по поправкам в Конституцию России. Об этом сообщает пресс-служба югоосетинского правительства. Подробности в материале: Премьер-министр Южной Осетии проголосовал по поправкам к Конституции РФ

16:03 29.06.2020 В лотерее, приуроченной к голосованию по поправкам к Конституции РФ, применяют QR-коды лишь для исключения махинаций. Об этом заявил мэр Екатеринбурга Александр Высокинский на брифинге. «Мы делаем это для того, чтобы понимать, кто может принимать участие (в лотерее], кто не может», — заявил мэр. Ранее в местных СМИ выдвигались опасения, что QR-коды на билетах лотереи могут использоваться для контроля явки. Однако это не так, уверяет мэр. Подробности в материале: Мэр Екатеринбурга объяснил, зачем в лотерее применяют QR-коды

16:12 29.06.2020 Коллектив городской больницы № 4 в Свеастополе проголосовал за поправки в Конституцию. Фото: sev.gov.ru

16:25 29.06.2020 В Ростовской области явка на голосовании по поправкам к Конституции РФ превысила 45%. Об этом ИА REGNUM сообщили в облизбиркоме 29 июня. Читайте также: В Ростовской области явка на голосовании по Конституции РФ составила 45%

16:25 29.06.2020 На одном из избирательных участков в Ингушетии, открытом для голосования по изменениям в Конституции РФ, поздравили молодоженов. Исполнить свой гражданский долг решила перед свадьбой невеста сына Героя Российской Федерации Абубакара Костоева. Молодых встретили на избирательном участке № 903 в городе Сунжа, сообщили в пресс-службе мэрии. Подробности в материале: В Ингушетии невеста перед свадьбой заехала на избирательный участок

16:40 29.06.2020 Во Владимирской области за три дня, с 25 по 27 июня, по поправкам в Конституцию РФ проголосовали 216 тыс. 344 человека. Вне помещения для голосования бюллетени заполнили 101 тыс. 355 человек. Об этом: Во Владимирской области проголосовали более 216 тыс. человек

16:46 29.06.2020 На площадках и ресурсах СМИ — иностранных агентов распространяются тексты, направленные на подрыв легитимности результатов голосования по поправкам в Конституцию. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 29 июня заявил член рабочей группы по общественному контролю за голосованием Александр Малькевич на брифинге в Общественной палате России. Читайте подробнее: Иноагенты готовят протест против голосования по Конституции — эксперт

16:48 29.06.2020 В Тюменской области явка на общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию РФ превысила 42,23% от общего числа избирателей. Об этом сообщил на брифинге 29 июня председатель регионального избиркома Игорь Халин. С 25 по 28 июня в голосовании приняли участие 475 095 жителей Тюменской области. В регионе ежедневно работают 1 097 участков для голосования. Контроль за ходом голосования, в том числе и санитарный, ведут 2 975 общественных наблюдателей, 450 волонтёров Конституции. Подробности в материале: По поправкам в Конституцию проголосовали 42% тюменских избирателей

16:54 29.06.2020 Чаще всего фейки успешно распространяются в малых населённых пунктах удалённых районов страны. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 29 июня заявил член рабочей группы по общественному контролю за голосованием Александр Малькевич на брифинге в Общественной палате России. Читайте также: Голосование по Конституции: «Фейками прежде всего атакуют удалённые районы»

17:01 29.06.2020 В Екатеринбурге для голосования по поправкам к Конституции РФ используют два вида бюллетеней, подтвердили в избиркоме Свердловской области. В первом типе бюллетеней используется синяя печать избирательной комиссии, а на втором размещён чёрный квадрат с информацией о комиссии. Ряд горожан выразили опасения, что второй тип бюллетеня изготовлен с нарушениями, однако в облизбиркоме заверили: он тоже оформлен по всем правилам. Чёрный квадрат используется в бюллетенях, изготовленных для КОИБ. «Это предусмотрено инструкцией, иначе бюллетень не читается», — уточнили в комиссии. Подробности в материале: На Урале подготовили разные виды бюллетеней для голосования по Конституции

17:06 29.06.2020 Ранее в соцсетях было распространено фейковое видео о нарушении при голосовании на УИК № 2118, которое теперь может служить образцовым примером подобного рода информационной продукции. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 29 июня заявил член рабочей группы по общественному контролю за голосованием Александр Малькевич на брифинге в Общественной палате России. Читайте подробнее: Голосование по Конституции: кто и зачем делает фейки о нарушениях?

17:10 29.06.2020 В Курганской области по поправкам к Конституции РФ проголосовали 230 700 избирателей. По предварительным данным, явка составляет 33,4%, сообщил на брифинге 29 июня председатель избиркома Зауралья Валерий Самокрутов. Наиболее активно голосование проходит в Мокроусовском, Белозерском и Сафакулевском районах. Там явка превысила 50%. Подробности в материале: В Зауралье по поправкам в Конституцию проголосовала треть избирателей

17:12 29.06.2020 В настоящее время фейки распространять в соцсетях стало особенно легко, поскольку публика не склонна требовать какие-либо подтверждения истинности тех или иных провокационных материалов. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 29 июня заявил член рабочей группы по общественному контролю за голосованием Александр Малькевич на брифинге в Общественной палате России. Подробности в материале: «Хотел хайпануть» — как в России делают фейки на фоне голосования

17:21 29.06.2020 Фейки во время голосования по поправкам к Конституции приняли массовый характер, при этом никакой ответственности за это авторы, ищущие в том числе и просто лёгкой славы, не несут. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 29 июня заявил член рабочей группы по общественному контролю за голосованием Александр Малькевич на брифинге в Общественной палате России. Об этом: «Пошутил — и что дальше?» — о фейках во время голосования и ответственности

17:27 29.06.2020 Почти 1,5 млн человек в Петербурге уже проголосовали по поправкам к Конституции. Об этом сообщает Центризбирком. Явка составила уже около 39% избирателей. Подробности в материале: В Петербурге по поправкам в Конституцию проголосовали почти 1,5 млн человек

17:32 29.06.2020 Уже свыше 25% избирателей Свердловской области приняли участие в голосовании по поправкам к Конституции РФ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в облизбиркоме. За четыре дня явка по региону составила 25,52%. Это 850 017 человек. В России явка составила 37,20%. Лучшую явку показал ЗАТО Свободный — 56,19%. Худшие показатели — в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга (16,21%). Читайте подробнее: На Среднем Урале проголосовали по Конституции уже четверть избирателей

17:34 29.06.2020 В Челябинской области с 25 июня по изменению Конституции проголосовали уже 893 041 избирателей. Об этом сообщает ЦИК России. На 1 января в регионе насчитывалось 2 618 317 избирателей. Таким образом, явка составила 31,1%. Об этом: В Челябинской области по Конституции проголосовали почти 900 тыс. человек

17:35 29.06.2020 В Марий Эл по состоянию на 29 июня в голосовании по вопросу внесения изменений в Конституцию РФ приняли участие 173 282 избирателя. Читайте также: В Марий Эл по поправкам в Конституцию проголосовали более 173 тыс. человек

17:36 29.06.2020 В Ханты-Мансийском автономном округе на общероссийском голосование по поправкам к Конституции РФ проголосовали к утру 29 июня 35,9% избирателей региона. Об этом сообщает пресс-служба избиркома Югры. Проголосовали 396 011 жителей Югры. Около 13% из проголосовавших использовали возможность проголосовать на дому. Читайте также: В Югре по поправкам к Конституции проголосовали более трети избирателей

17:42 29.06.2020 Граждане России довольны разными формами голосования по поправкам в Конституцию, а также тем, что голосовать стало возможно в течение нескольких дней. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 29 июня заявила уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова на брифинге в Общественной палате России. Об этом: Гражданам понравилась новая форма проведения голосования — Москалькова

17:46 29.06.2020 Многие граждане считают, что голосование по поправкам в Конституцию проводится с нарушениями. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 29 июня заявила уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова на брифинге в Общественной палате России. Об этом: «Люди считают, что нарушения имеют место быть» — Москалькова о голосовании

17:51 29.06.2020 Глава Мордовии Владимир Волков в выходные проголосовал по вопросу внесения изменений в Конституцию РФ. Читайте также: Глава Мордовии: в Конституции укрепляется роль регионов

17:52 29.06.2020 Некоторые граждане России считают, что общественная дискуссия о внесении поправок в Конституция была недостаточно активной. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 29 июня заявила уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова на брифинге в Общественной палате России. Читайте также: Многие граждане считают дискуссию о поправках недостаточной — Москалькова

18:03 29.06.2020 Аппарат Уполномоченного по правам человека установит проверку голосования на некоторых закрытых территориях и в СИЗО. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 29 июня заявила уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова на брифинге в Общественной палате России. Читайте также: Москалькова пообещала проверить ход голосования на закрытых территориях

18:16 29.06.2020 В Севастополе наблюдающему за ходом голосования по поправкам в Конституцию члену Общественной палаты поступила угроза физической расправой. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 29 июня заявила уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова на брифинге в Общественной палате России. Читайте также: Москалькова взяла на контроль инцидент с угрозами члену ОПРФ