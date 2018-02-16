17:54 08.06.2020
Мэр Москвы Сергей Собянин период борьбы с коронавирусом «не может себе занести ни в пассив, ни в актив»: он прошёл «путь» от доверия президента до критики главы государства.
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Читайте подробнее: Собянин в пандемию: от доверия президента до объекта критики
00:08 09.06.2020
В Сургутском районе Югры, на который приходится большинство заражений коронавирусной инфекцией, голосование по поправкам в Конституцию России постараются провести под открытым небом. Об этом сообщает пресс-служба главы муниципалитета.
Читайте также: В Югре организуют голосование по Конституции под открытым небом
09:32 09.06.2020
Эпидемиологическая ситуация с коронавирусом в Алтайском крае продолжает оставаться напряженной. По сообщению оперативного штаба, на сегодня, 9 июня, общее количество носителей вируса составляет уже 2458 человек, из них 243 ребенка. Из них 68 были выявлены за последние сутки. Не обошлось без новых жертв: зарегистрировано ещё четыре жертвы с SARS-CoV-2 (две смерти произошло от COVID-19, и две отнесены к иным причинам).
Как уже сообщало ИА REGNUM, в Алтайском крае ежедневно продолжают выявлять десятки новых носителей коронавируса, однако, чтобы не сорвать голосование по поправкам к Конституции РФ, в регионе уже начали вводить режим послабления.
Подробности в материале: Жертвами COVID-19 в Алтайском крае стали 30 человек
11:43 09.06.2020
Избирательные участки для голосования российских граждан по изменениям в Конституцию РФ будут открыты на острове Пхукет в Таиланде и в столице страны Бангкоке. Сообщение об этом опубликовано на странице посольства РФ в Бангкоке в Twitter.
Подробности в материале: На Пхукете откроют избирательный участок для граждан РФ
11:45 09.06.2020
Избирательная комиссия Костромской области рассматривает вопрос о целесообразности голосования по поправкам в Конституцию РФ на открытом воздухе — передаёт корреспондент ИА REGNUM. Вероятнее всего, регион откажется от такого формата по причине его сложности и строгости требований, предъявляемых к нему Роспотребнадзором.
Читайте также: Костромская область может отказаться от голосования на улицах и во дворах
11:47 09.06.2020
В голосовании, которое пройдет 1 июля, как показывают данные последних социологических опросов, постоянно увеличивается количество граждан, желающих принять участие. По последним данным ВЦИОМ порядка 67% — это высокая цифра с учетом всех текущих обстоятельств.
Читайте также: «Голосование по поправкам становится все более привлекательным». Мнение
12:35 09.06.2020
С 15 июня в 22 информационных пунктах в районных центрах Ленинградской области начнут работать волонтёры Конституции. Активисты расскажут ленинградцам о ходе подготовки общероссийского голосования, сути поправок в Основной закон и порядке голосования. В Ленобласти зарегистрировалось 1083 человека, желающих стать волонтёрами Конституции. Более 350 добровольцев уже прошли обучение. Волонтёры, как и другие участники голосования, будут обеспечены средствами индивидуальной защиты.
12:51 09.06.2020
Конституция. Егор Дикарев © ИА Красаня Весна
13:16 09.06.2020
Внесение в Конституцию поправки об ответственном отношении к животным станет мощным импульсом к тому, чтобы произошел переход от имитации защиты животных к их настоящей защите, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM глава Всероссийского общества охраны животных Илья Блувшейн.
Читайте подробнее: Перейти от имитации к настоящей защите: о поправке об отношении к животным
14:33 09.06.2020
Экология — это наука, которая становится базой мировоззрения современников. Задача российских вузов — просветить, дать экологический всеобуч. Для этого и создается конституционная основа., заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии МГУ им. Ломоносова Дмитрий Кавтарадзе.
Читайте также: Экология — база мировоззрения: создается конституционная основа
15:15 09.06.2020
Глава ЦИК Элла Памфилова на заседании. Фото: cikrf.ru
17:58 09.06.2020
Флаг России. Дарья Драй © ИА REGNUM
19:51 09.06.2020
Социальные поправки в Конституцию рассчитаны на годы вперёд, на уровне Основного закона закрепляются важнейшие социальные обязательства государства, и на них будут выделяться бюджетные средства. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 июня заявил член Совфеда Константин Долгов.
Читайте также: Долгов: Поправки в Конституцию гарантируют финансирование соцобязательств
20:50 09.06.2020
Константин Долгов. Фото: council.gov.ru
06:38 10.06.2020
ГКЧС и ЦИК Чувашии получат дополнительные средства для закупки средств индивидуальной защиты и дезинфекции, а также обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности мест для голосования при подготовке к голосованию по поправкам к Конституции России.
Читайте также: Чувашия потратит 104 млн рублей на безопасность проведения голосования
07:30 10.06.2020
«Обнуление» сроков президента России является гарантией внутренней и внешней стабильности как минимум до 2024 года. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства Бурятии, об этом заявил глава региона Алексей Цыденов в интервью телеканалу «Бурятия».
Читайте также: Глава Бурятии объяснил, почему «обнуление» — это гарантия стабильности
07:45 10.06.2020
В Оренбургской области на финальный этап подготовки к просветительской деятельности вышли более 750 волонтеров Конституции, сообщает пресс-служба областного правительства.
«Прежде всего, добровольцы подробно изучают суть предлагаемых поправок в Конституцию Российской Федерации и проводимые в регионе добровольческие акции. Кроме того, волонтеры прорабатывают навыки общения с различными целевыми аудиториями. Также добровольцев учат поведению в различных нестандартных ситуациях», — сказал координатор регионального штаба Всероссийского общественного корпуса «Волонтеры Конституции» Владимир Шигаев.
Об этом: В Оренбуржье более 750 «волонтёров Конституции» успешно сдали экзамен
08:21 10.06.2020
Председатель Законодательного собрания Оренбургской области Сергей Грачёв считает необходимым и целесообразным внесение поправок в Конституцию России. «Это не железобетонная конструкция, которая не подлежит каким-либо изменениям», — отметил он в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM.
Спикер подчеркнул, что в основной закон государства можно вносить поправки, в зависимости от того, на какие исторические, социально-экономические, идеологические модели ориентируется страна. В России принимались Конституции 1924, 1936, 1977 годов. И каждая из них соответствовала своему историческому этапу развития государства и общества.
«Российская Федерация стала правопреемником Советского Союза, и принятая в 1993 году Конституция закрепила те изменения, которые произошли в государстве, в общественных отношениях, государственном устройстве, отношениях между обществом и государством. Она закрепила понятие правового, социального государства. Можно назвать ее Конституцией молодого государства, находящегося в начале пути своего развития. Но как и у каждого человека, у Конституции тоже есть свои жизненные циклы. Как любой человек, по мере взросления, меняет свое поведение, действия и поступки, так и ряд положений Конституции требует корректировки», — считает Сергей Грачёв.
Читайте подробнее: О целесообразности поправок: «У Конституции тоже есть свои жизненные циклы»
08:48 10.06.2020
Попытки внести раскол в российское общество в преддверии голосования по поправкам в Конституцию РФ будут, вероятно, активизированы. Такие усилия предпринимаются Западом, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в опубликованном 10 июня интервью «Аргументам и фактам».
«Главные задачи — внести раскол в российское общество, навязать выгодные им ценности и модели развития, получить возможность манипулировать общественным сознанием», — сказал Патрушев.
Подробности в материале: Патрушев: Запад попытается расколоть общество в РФ перед голосованием
10:27 10.06.2020
Более 400 тысяч жителей Москвы подали свои заявки для участия в электронном голосовании по изменениям в Конституцию РФ. Об этом сообщили на портале мэра и правительства Москвы.
«Более 400 тысяч москвичей уже подали заявки, чтобы стать участниками электронного голосования по внесению изменений в конституцию. Запись открыта на порталах mos.ru и gosuslugi.ru до 14:00 21 июня», — говорится в сообщении.
Подробности в материале: На онлайн-голосование по Конституции подали заявки уже 400 тысяч москвичей
11:54 10.06.2020
ЦИК РФ не будет ограничивать работу СМИ в ходе голосования по изменениям в Конституцию РФ. Об этом заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.
«Никаких ограничений тех функций, которые всегда были у СМИ, на общероссийском голосовании не будет. У них все условия, которые были всегда, для работы есть. Наблюдатели — наблюдают, СМИ — освещают, они могут присутствовать при всех процедурах, в том числе при подсчете голосов», — сказала Памфилова.
Читайте также: Памфилова заявила, что ограничений для СМИ на голосовании 1 июля не будет
12:00 10.06.2020
Конституция. © Игорь Новиков (Правительство Приморского края)
12:01 10.06.2020
В день голосования по изменениям в Конституцию РФ будет задействовано 96,5 тысяч избирательных участков. Об этом в ходе заседания ЦИК РФ заявила глава ведомства Элла Памфилова.
«Для проведения общероссийского голосования на территории Российской Федерации будет задействовано 96,5 тысяч участков для голосования, в том числе почти 94 тысяч участков, образованных в общем порядке», — сказала Памфилова.
Читайте также: В ЦИК РФ заявили о работе почти 100 тысяч участков 1 июля
12:06 10.06.2020
Поправки к Конституции РФ повысят статус русского языка и его носителей, помогут исправить существовавшую многие годы несправедливость в отношении работников культуры. Об этом в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM сообщил писатель, главный редактор «Литературной газеты» Максим Замшев:
«Это очень важно. Конституция РФ 1993 г. была принята в сложный период. И ею мало кто интересовался, получился даже такой правовой нигилизм. Теперь те структуры, которые работают над поправками к Конституции, хорошо понимают, что поправки нужно делать понятными народу, говорить с ним на одном языке, в каждой поправке нужно предусмотреть улучшение жизни. Именно поправка о русском языке говорит о том, что государство признает язык, его культуру запись такой же ценностью, как оборонное могущество или экономическую мощь, как природные ресурсы и прочее, прочее, прочее. Это — одна из гуманитарных основ жизни».
Подробности в материале: Как поправки к Конституции РФ повысят ценность русского языка
12:30 10.06.2020
Экология должна быть прописана в Конституции РФ. Об этом в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM сообщил первый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи, посол доброй воли ООН по Арктике и Антарктике и посол Всемирной туристской организации ООН Вячеслав Фетисов. По его словам, от экологической атмосферы в нашей стране зависит благополучие всего Евразийского континента. Именно поэтому важно также то, чтобы государство было обязано создавать условия для воспитания экологической культуры, в том числе — за счёт образования:
«За последние три года я проехал по миру в ранге посла и видел, что происходит с природой. Подтверждается то, о чем говорят в WWF: за последние 40 лет в мире уничтожено более половины живой природы — в океане, на земле и в воздухе. Поэтому я считаю, что одна шестая часть земли, на которой находится наша страна, играет сегодня исключительную роль в восстановлении этого баланса. Потому что природа, экология — это взаимосвязанный организм, здесь нужно отдавать отчёт в том, что, не принимая усилий, не понимая, что это — самое важное, нашим внукам и правнукам будет очень сложно решать проблемы…»
Читайте также: Вячеслав Фетисов: Конституция РФ поможет нам воспитать «экосапиенсов»
12:38 10.06.2020
Новые форматы голосования по поправкам в Конституцию сами по себе никак не могут снизить прозрачность этого голосования и легитимность этих выборов, наблюдатели могут проконтролировать ситуацию как в части электронного голосования, так и в части голосования за пределами участков, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM директор Центра политического анализа Павел Данилин.
Подробности в материале: Новые форматы голосования не снижают его легитимность — эксперт
13:10 10.06.2020
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников на пресс-конференции сегодня, 10 июня, отвечая на вопрос о подготовке к проведению 1 июля голосования по внесению поправок в Конституцию РФ, выразил уверенность в абсолютной готовности системы избирательных участков региона.
Читайте также: Травников: Новосибирская область будет готова к голосованию 1 июля
13:46 10.06.2020
В Екатеринбурге допускают проведение лотереи для избирателей во время голосования по поправкам в Конституцию. Об этом заявил глава города Александр Высокинский на брифинге.
По словам мэра, власти обсуждают возможность проведения розыгрышей и лотерей. Решения «будут приняты в ближайшее время по технике и логике этих процессов», сказал Высокинский.
Градоначальник уточнил, что 555 участков для голосования уже готовы. Участки будут установлены в том числе на придомовых территориях.
Об этом: В Екатеринбурге могут провести лотерею во время голосования по Конституции
13:59 10.06.2020
Любой житель Ленинградской области может стать наблюдателем за проведением общероссийского голосования по внесению поправок в Конституцию России, Как сообщили 10 июня в пресс-службе губернатора и правительства Ленобласти, в регионе продолжается прием предложений о кандидатурах для назначения наблюдателями. Направить наблюдателей могут также общественные организации и политические партии. Все наблюдатели, как и члены избирательных комиссий, будут обеспечены средствами индивидуальной защиты.
16:09 10.06.2020
На голосовании по поправкам в Конституцию в Красноярском крае разыграют квартиры, машины и смартфоны. Викторина2020. рф
16:39 10.06.2020
Самое главное, что будет прописано в Конституции РФ, — это положение о системе пенсионного обеспечения. Дело в том, что в Конституции 1993 года слова «пенсионер» не было вообще, заявил корреспонденту ИА REGNUM заместитель председателя политической партии «Российская партия пенсионеров за справедливость» Владимир Ворожцов.
Об этом: Слово «пенсионер» в Конституции РФ 1993 года отсутствовало вообще
20:37 10.06.2020
Эксперимент по дистанционному электронному голосованию в Москве будет продолжен в 2020—2021 годах. Соответствующие поправки в региональное законодательство были приняты 10 июня на заседании Московской городской думы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Законом предусматривается возможность дистанционного электронного голосования на выборах государственных органов власти региона, а также муниципальных органов власти. При этом избирательные округа, в которых будет реализовываться эта технология выборов, определит Московская городская избирательная комиссия. Закон поддержали 24 депутата, 12 проголосовали против, ещё один воздержался.
22:57 10.06.2020
Дезинфицирующие средства, которые должны присутствовать на участке в дни голосования. cikrf.ru
06:22 11.06.2020
На Ямале члены избирательных комиссий проходят тестирование на коронавирус. В Салехарде оно должно завершиться 16 июня, сообщает пресс-служба мэрии.
Также тестирование на коронавирус пройдут представители средств массовой информации, правоохранительных органов, волонтёры, сотрудники по обеспечению пожарной безопасности и другие участники организации голосования по поправкам к Конституции России.
Подробности в материале: На Ямале на коронавирус тестируют организаторов голосования по Конституции
08:18 11.06.2020
Для жителей России, работающих 1 июля — в день голосования по поправкам в Конституцию, предусмотрена повышенная оплата труда. Об этом рассказала глава комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко.
Читайте подробнее: Работающие 1 июля жители России получат повышенную зарплату
09:11 11.06.2020
В Бурятии намерены свести к минимуму контакты между людьми в ходе голосования по поправкам в Конституцию. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, всем пришедшим на участки будут выдаваться средства индивидуальной защиты, а также одноразовые ручки.
Читайте подробнее: В Бурятии отрабатывают бесконтактные способы голосования по Конституции
09:27 11.06.2020
Несмотря на ограничительные меры из-за коронавируса, интерес граждан к поправкам в Конституцию России есть, сообщил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM кандидат социологических наук, эксперт Независимого общественного мониторинга и член Общественной палаты Волгоградской области Антон Лукаш. Он также выразил уверенность, что явка на голосование будет высокой.
Подробности в материале: Провокаторам будет неуютно: о голосовании за поправки к Конституции РФ
09:32 11.06.2020
Избирательная комиссия Иркутской области изготовила первую партию бюллетеней для голосования. izbirkom
10:35 11.06.2020
Председатель комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич по итогам состоявшегося накануне совещания по вопросам развития информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) и связи, которое провёл Российский президент Владимир Путин, прокомментировал «цифровую поправку» в 71 статью Конституции РФ.
«Действующая Конституция была принята в 1993 году, когда мы даже представить себе не могли, что будем использовать телефоны не только для звонков, но для записи видео, обмена разными файлами. Тогда и Интернета, по сути, не существовало», — отметил он в своём телеграм-канале.
Читайте также: «Интернет — это та же улица»: о «цифровой поправке» в Конституцию
10:59 11.06.2020
Доступность качественной медицины должна быть стандартом, а не вопросом экстренной мобилизации, одной из задач публичной власти всех уровней, согласно поправке в Конституцию, будет обеспечение качественной медпомощью всех граждан РФ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 июня заявил член Совфеда Константин Долгов.
Читайте также: Член Совфеда: поправки в Конституцию усилят ответственность за медицину
11:00 11.06.2020
Константин Долгов. Council.gov.ru
11:08 11.06.2020
Бюджет программы поддержки потребительского спроса в столице составит 10 млрд рублей. Об этом 11 июня заявил первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк на пресс-конференции в столице, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Таким образом планируется стимулировать спрос населения, отметил чиновник. Сертификаты на покупку будут выдавать участникам голосования по поправкам в Конституцию РФ.
Подробности в материале: В Москве участникам голосования по Конституции подарят сертификат
11:10 11.06.2020
Алексей Немерюк. Фото: nagatinsky-zaton.mos.ru
12:03 11.06.2020
В Москве во время голосования по поправкам к Конституции РФ гражданам будут выдавать специальный код, при помощи которого они смогут оформить себе сертификат на портале «Активный гражданин» на покупку тех или иных товаров и услуг.
Читайте также: В Москве субсидируют спрос населения при помощи сертификатов
12:57 11.06.2020
Адресность в социальной сфере даст возможность не дискутировать, заявила корреспонденту ИА REGNUM ректор Российского государственного социального университета, председатель комиссии ОП РФ по социальной политике, взаимодействию с профсоюзами и социально-трудовым отношениям Наталья Починок.
Об этом: Адресность даст возможность не дискутировать: о поправках к Конституции
12:58 11.06.2020
Дифференцированный подход к ограничительным мерам из-за эпидемии коронавируса в регионах привёл к необходимости внедрить дистанционную форму голосования по изменениям в Конституцию. Об этом 11 июня заявил первый заместитель секретаря Общественной палаты России Вячеслав Бочаров на телеканале «Россия 24».
«Я считаю, это нормальное явление. Люди до сих пор в разных регионах находятся до сих пор ещё в разных регионах в режиме самоизоляции, несмотря на то, что ряд мер карантинных уже был снят», — заявил Бочаров.
Об этом: Режимы самоизоляции в регионах требуют новых форм голосования — эксперт
13:00 11.06.2020
Члены избиркома Салехарда сдают тест на коронавирус. © Пресс-служба администрации Салехарда
13:12 11.06.2020
Механизм общественного контроля за электронным голосованием по изменениям в Конституцию России уже полностью разработан. Об этом 11 июня заявил председатель движения «За чистые выборы» Алена Булгакова на телеканале «Россия 24».
«Общественная палата Москвы также сейчас принимает заявки от волонтёров, которые готовы стать наблюдателями на данной форме голосования, и здесь, безусловно, предусмотрен общественный контроль. Беспокоиться о том, куда попадёт ваш голос и будет ли он правильно подсчитан, не представляется возможным — все механизмы для этого предусмотрены», — указала она.
Об этом: ОПРФ принимает заявки волонтёров для наблюдения на электронном голосовании
13:21 11.06.2020
Рост заявок на участие в электронном голосовании по изменениям в Конституцию в первую очередь обусловлен ростом интереса к процессу со стороны молодёжи. Об этом 11 июня заявил генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев на телеканале «Россия 24».
«Я думаю, что именно интерес к голосованию является в данном случае самым значимым фактором. Интерес у молодёжи к этому большой, но электронная форма их привлекает гораздо больше, чем старшее поколение. Таким образом, предлагая электронную форму мы привлекаем молодое поколение к самому процессу», — заявил Журавлев.
Читайте подробнее: Электронная форма голосования привлекла молодёжь к политике — политолог
13:37 11.06.2020
Опыт электронного голосования на выборах в Московскую городскую Думу послужил основой для аналогичной технологии в голосовании по изменениям в Конституцию России. Об этом 11 июня заявил генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев на телеканале «Россия 24».
Читайте подробнее: Электронное голосование в РФ уже прошло испытание на практике — политолог
14:18 11.06.2020
В поправках к Конституции русский язык отмечен как государствообразующий, но одновременно дается абсолютное право каждого региона говорить и обучаться на своем национальном языке, заявил корреспонденту ИА REGNUM научный руководитель Института всеобщей истории РАН, член рабочей группы по поправкам к Конституции РФ Александр Чубарьян.
Об этом: Русский язык не ущемляет права национальных языков в регионах России
14:43 11.06.2020
Повышенная оплата труда жителям России, работающим 1 июля — в день голосования по поправкам в Конституцию, оправданна и законна, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры управления человеческими ресурсами РЭУ им Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.
Читайте также: На законных основаниях: повышенная оплата в день голосования
15:27 11.06.2020
Элла Памфилова заявила, что ограничений для СМИ на голосовании 1 июля не будет. Фото: cikrf.ru
17:14 11.06.2020
В Пермском крае в день голосования по поправкам в Конституцию, 1 июля, будет работать 1 802 избирательных участка, сообщает пресс-служба краевой администрации.
В организации проведения голосования задействуют 15,5 тыс. членов участковых избирательных комиссий, волонтёров, наблюдателей, правоохранителей. И организаторы, и электорат будут обеспечены средствами индивидуальной защиты.
Читайте подробнее: В Прикамье 1 июля для голосования откроют 1802 участка
18:04 11.06.2020
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о проведении эксперимента по организации и осуществлению дистанционного электронного голосования по изменениям в Конституцию РФ.
18:48 11.06.2020
По состоянию на 10 июня для участия в дистанционном электронном голосовании подали заявки 384 270 жителей Москвы и 10 142 жителей Нижегородской области. Фото: cikrf.ru
19:55 11.06.2020
Работников образовательной сферы Москвы попросили пройти онлайн-регистрацию на сайте mos.ru для участия в голосовании по изменениям в Конституцию РФ, которое пройдёт 1 июля. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на учителя одной из столичных школ.
Как сообщил собеседник агентства, учителей, имеющих прописку в Москве, попросили зарегистрироваться для участия в онлайн-голосовании по изменениям в Конституцию РФ. Рекомендации были переданы от руководства школы в устной форме.
Подробности в материале: Учителей Москвы попросили зарегистрироваться для онлайн-голосования 1 июля
20:34 11.06.2020
Конституция. (сс) mos.ru. Юлия Иванко
17:41 14.06.2020
На Ямале подведены итоги первых пяти дней досрочного голосования по поправкам к Конституции РФ на труднодоступных территориях. Своё решение приняли уже 2 467 избирателей, сообщает ИА «Север-Пресс» со ссылкой на данные избиркома ЯНАО.
К примеру, в Шурышкарском районе из 340 избирателей проголосовали уже 332 человека. Не отстают по высокой явке и в Приуральском районе.
Читайте также: Ямал голосует по поправкам к Конституции РФ досрочно с высокой явкой
07:29 15.06.2020
Проект Порядка общероссийского голосования. cikrf.ru.
09:14 15.06.2020
Решения, принятые государством в период пандемии, показали необходимость закрепления принципа адресной социальной поддержки граждан. Об этом в комментарии корреспонденту ИА REGNUM сообщила исполнительный директор АНО «Квартал Луи» Мария Львова-Белова:
«Мне как многодетной, приёмной маме и руководителю НКО по поддержке людей с инвалидностью очень важно, что поправки в Конституцию носят прежде всего социальный характер.
В частности, поправки гарантируют, что минимальный размер оплаты труда (МРОТ) должен быть «не менее величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по РФ». Кроме того, гарантируется «индексация социальных пособий и иных социальных выплат». На уровне Конституции закрепляется обязательство государства осуществлять регулярную индексацию размера пенсий…».
Читайте также: «Всё начало действовать»: о поправках к Конституции РФ
09:21 15.06.2020
Сотрудников бюджетных организаций и мэрии Екатеринбурга не следует заставлять идти на голосование по поправкам в Конституцию РФ, заявил глава аппарата горадминистрации Илья Захаров.
Как передает интернет-газета Znak, по мнению Захарова, принуждение может лишь отвратить граждан от голосования и отрицательно отразиться на результатах голосования.
«Если мы будем принуждать, никакой явки мы не добьемся», — считает чиновник.
Представитель мэрии привел пример выборов в Госдуму в 2011 году, когда админресурс был задействован, из-за чего «Единая Россия» в Екатеринбурге набрала меньше голосов, чем «Справедливая Россия».
Об этом: Опрос по Конституции не должен стать принудительным — мэрия Екатеринбурга
09:48 15.06.2020
Бюджетникам и чиновникам Екатеринбурга необходимо подавать жалобы, если их заставляют голосовать по поправкам в Конституцию РФ. Об этом заявил глава аппарата горадминистрации Илья Захаров.
По мнению Захарова, нужно не бояться жаловаться на своих руководителей в случае принуждения.
«У нас сейчас такая борьба с коррупцией», — цитирует чиновника интернет-газета Znak.
Глава аппарата уверен: как только один из бюджетников не испугается и обжалует решение своего начальника, то дальше всё «пойдёт по накатанной».
Читайте подробнее: На Урале призвали жаловаться, если принуждают голосовать по Конституции
10:27 15.06.2020
Нынешняя ситуация с коронавирусом в России только закрепила важность вопросов здравоохранения и необходимость принятия поправок к Конституции. Об этом в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM сообщил генеральный директор ФГБУ «НМИЦ кардиологии», главный внештатный кардиолог Минздрава России Сергей Бойцов:
«Государственная регулирующая роль в отношении оказания доступной и качественной медицинской помощи приобретает особое значение. И сейчас мы видим на примере этой нашей беды — пандемии — что вопросы здоровья людей поставлены впереди всего, даже впереди экономики. По крайней мере, вот эти два месяца самоизоляции, они безусловно были сложны, тяжелы для экономики, но тем не менее, спасение жизней людей было приоритетом на государственном уровне…».
Подробности в материале: «Так совпало — беда и поправки»: о государственных приоритетах в РФ
10:40 15.06.2020
В девяти отдалённых районах Бурятии сегодня, 15 июня, стартовало досрочное голосование по поправкам в Конституцию. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, в их число вошли Окинский, Закаменский, а также северные районы республики.
Читайте подробнее: В Бурятии началось досрочное голосование по поправкам в Конституцию
11:32 15.06.2020
Россия — ведущая страна в современном мире, от которой зависит очень много. Особая роль России как страны, в которой мы живем, подлежит закреплению в Конституции, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный редактор журнала Национальная оборона Игорь Коротченко.
Подробности в материале: Движение только вперёд: преемственность исторического пути России
11:32 15.06.2020
Поправка в Конституцию, обеспечивающая защиту суверенитета и территориальной целостности страны, одна из важнейших, ставит точку над всеми дискуссиями о Крыме и Курилах. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 июня заявил член Совфеда Константин Долгов.
Подробности в материале: Член Совфеда: поправки в Конституцию укрепят целостность России
12:25 15.06.2020
Всячески поддерживаю идею о том, что в Конституции будут записаны приоритетные права детства и его всесторонняя защита, но в основной документ следует прибавить еще всестороннюю защиту старчества, заявил корреспонденту ИА REGNUM президент Международной ассоциации детских фондов, председатель Российского детского фонда, директор Научно-исследовательского института детства Альберт Лиханов.
Читайте также: Приоритетом государство кроме детства должна стать старость — эксперт
12:49 15.06.2020
Главный смысл поправки в ст. 75. ч.7 Конституции РФ в том и заключается, что российский гражданин должен быть уверен: государство всегда поможет ему, если он окажется в сложной ситуации. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил заместитель руководителя исполкома ОНФ, президент благотворительного фонда поддержки слепоглухих «Соединение» Дмитрий Поликанов.
Читайте подробнее: Как слова будущей Конституции РФ конвертируют в конкретные рубли
13:39 15.06.2020
Эпидемия коронавируса лишний раз подчеркнула актуальность тех мер поддержки труда, которые были предложены еще до ее начала, в том числе — тех принципов, которые предлагается закрепить в Конституции, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM член Общественной палаты РФ Илья Сёмин.
Читайте также: Страховка для трудящихся: эксперт о поправках в Конституцию
14:10 15.06.2020
Дети — самое главное и приоритет государства, это очевидно, потому что, если в стране не будет детей не будет и России. Поправки дают уверенность в завтрашнем дне, заявила корреспонденту ИА REGNUM эксперт ОНФ, учредитель движения «Совет матерей» Татьяна Буцкая.
Подробности в материале: Без детей не будет и России: Конституция даёт уверенность в будущее
14:44 15.06.2020
Переносная урна для голосования. egov-buryatia.ru
15:49 15.06.2020
В Челябинской области более 3,2 тыс. человек смогут проголосовать по поправкам в Конституцию не по месту своей регистрации. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.
Они смогут оценить поправки на любом другом избирательном участке. Для этого им нужно было подать заявление о включении себя в список избирателей по месту нахождения.
Читайте также: Более 3,2 тыс. челябинцев оценят изменение Конституции не по прописке
16:58 15.06.2020
Конституция РФ. Иван Лазебный © ИА Красная Весна
18:48 15.06.2020
В избирательную комиссию Владимирской области поступил 1 млн 121 тыс. 501 бюллетень для голосования. Из них 87 тыс. 39 бюллетеней предназначены для комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ 2010). 24 июня бюллетени под охраной полиции передадут в участковые избирательные комиссии.
Читайте подробнее: Владимирская область готовится к голосованию по изменениям в Конституцию
20:51 15.06.2020
В Челябинской области садоводам помогут принять участие в голосовании об изменении Конституции. Такую задачу поставил губернатор Алексей Текслер.
Он отметил, что в регионе много садоводов, и они выезжают в свои огороды, особенно в хорошую погоду. «Важно, чтобы у них тоже была возможность проголосовать», — добавил чиновник.
Подробности в материале: Челябинским садоводам помогут проголосовать по поправкам в Конституцию
23:09 15.06.2020
В Екатеринбурге для проведения голосования по поправкам в Конституцию РФ изменили график проведения опрессовок. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Екатеринбургской теплосетевой компании.
Испытания намечались на срок с 30 июня по 3 июля 2020 года, но из-за голосования их сдвинули на неделю. Теперь опрессовки пройдут 6−9 июля 2020 года.
Для полноценной дезинфекции участков необходимо проводить санитарную обработку с использованием горячей воды. «Граждане должны безопасно прийти и проголосовать», — уточнили в компании.
Читайте подробнее: Сроки опрессовок в Екатеринбурге сдвинули ради поправок в Конституцию
07:14 16.06.2020
В Югре стартовала просветительско-правовая викторина «Моя Конституция». Об этом сообщает портал открытого правительства ХМАО «Открытый регион — Югра».
Викторина направлена на выявление и закрепление базовых знаний о Конституции Российской Федерации, которая была принята в 1993 году. В викторине имеет право участвовать любой гражданин РФ, проживающий или работающий на территории ХМАО и достигший шестилетнего возраста.
Об этом: Жителей Югры пригласили к участию в викторине о Конституции России
07:21 16.06.2020
Конституция Российской Федерации. Иван Шилов © ИА REGNUM
08:31 16.06.2020
Жители Забайкалья, которые в день голосования по поправкам в Конституции РФ будут находиться не по месту жительства, всё равно смогут проголосовать. Как сообщает сегодня, 16 июня, пресс-служба забайкальского губернатора, для этого необходимо до 21 июня включительно обратиться в Центр «Мои Документы» Забайкальского края.
«Но только по предварительной записи. Услуга не предоставляется в мобильных офисах и центрах оказания услуг для бизнеса», — пояснил директор МФЦ «Мои Документы» Юрий Шепеленко.
Об этом: Забайкальцам рассказали, как можно проголосовать за Конституцию РФ
09:04 16.06.2020
Проект Порядка общероссийского голосования. cikrf.ru
09:52 16.06.2020
Жители Забайкальского края могут совершенно спокойно, не опасаясь заражения коронавирусом, прийти на избирательные участки и высказать свое мнение по внесению поправок в Конституцию Российской Федерации. Такое мнение высказала сегодня, 16 июня, председатель Общественной палаты Забайкальского края Наталья Дроботушенко. Её слова цитирует пресс-служба забайкальского губернатора.
«Перед голосованием работники избирательной комиссии могут попросить граждан ненадолго снять маску для проверки личности. Отдавать паспорт в чужие руки не понадобится. Достаточно показать документ в развернутом виде, самостоятельно перелистав страницы.
На голосование людям рекомендуется отводить не более 15 минут. Кабинки поставят на безопасном расстоянии и отвернут к стене, так как уберут на них шторки. Избирательные ящики перед вскрытием продезинфицируют. Те люди, которые будут работать на избирательном участке пройдут тестирование на наличие коронавируса», — пояснила Наталья Дроботушенко.
Читайте подробнее: В Забайкалье пообещали обеспечить безопасное голосование за Конституцию
10:04 16.06.2020
В Свердловской области уделят особое внимание мерам безопасности и профилактике COVID-19 во время голосования по поправкам в Конституцию РФ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.
Так, на входе в участок у граждан будут измерять температуру, им обязательно продезинфицируют руки и обувь. Голосующим выдадут маски, перчатки и одноразовые ручи.
Потоки людей будут разведены, проверять персональные данные у граждан и передавать им бюллетень будут бесконтактно.
Подробности в материале: На Среднем Урале рассказали о санмерах на голосовании по Конституции
10:47 16.06.2020
Главными источниками «фейков» относительно голосования по поправкам в Конституцию РФ являются не только социальные сети, но и СМИ-иноагенты. Об этом 16 июня заявил председатель комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты РФ Александр Малькевич на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Подробности в материале: Названы главные источники «фейков» о поправках в Конституцию
11:04 16.06.2020
Подготовительные мероприятия по отработке процедуры голосования с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм. Бурятия. egov-buryatia.ru
11:20 16.06.2020
Среди «фейков», направленных на формирование негативного образа голосования по поправкам в Конституцию РФ, есть несколько основных. Об этом 16 июня заявил председатель комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты РФ Александр Малькевич на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Об этом: Названы главные «фейки» против поправок в Конституцию РФ
11:32 16.06.2020
В преддверии голосования по поправкам в Конституцию РФ количество «фейков» в сети увеличилось в несколько раз. Об этом 16 июня заявила директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
«Количество «фейков» выросло в шесть раз. Нам часто звонят — получили свыше 6 тысяч звонков о недостоверной информации, которая выдаётся за достоверную», — отметила Мизулина.
Об этом: В России заметили резкий рост недостоверной информации в интернете
11:58 16.06.2020
Глава Бурятии Алексей Цыденов обсудил с представителями молодёжных организаций республики участие в голосовании по поправкам в Конституцию. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона, «Диалог на равных» состоялся 15 июня в онлайн-режиме.
«Молодёжи в отношении Конституции сложнее проявить собственную позицию, потому что кажется, что тебя тут же «заклюют». Скажут: ты прогнулся, тебя купили. Но ведь ты, выражая свое мнение, и являешься патриотом, ты — будущее своей страны, своих детей и родителей», — отметил он.
Об этом: «Скажут: ты прогнулся» — глава Бурятии об участии молодёжи в голосовании
11:59 16.06.2020
Наиболее активно подрывная работа против России в информационной среде ведётся в национальных республиках РФ. Об этом 16 июня заявила директор «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Подробности в материале: Эксперт: нацреспублики находятся «под прицелом» распространителей фейков
12:00 16.06.2020
Среди социальных сетей с максимальным количеством антироссийских «фейков» лидируют «Инстаграм», «ВКонтакте», «Тик-Ток» и «Твиттер». Об этом 16 июня заявила директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
«Какие социальные сети лидеры по количеству «фейков»: «Инстаграм», «ВКонтакте», «Тик-Ток» и «Твиттер». И к ним добавляется «Вотс-Апп», — сказала Мизулин.
Читайте подробнее: Названы соцсети, лидирующие по числу антироссийских фейков
12:04 16.06.2020
Информационный плакат ЦИК РФ. cikrf.ru
12:45 16.06.2020
В Пермском крае группам волонтёров разрешили осуществлять информирование граждан о поправках к Конституции РФ. Предполагается, что в каждую группу войдет не более пяти человек, и все они будут использовать средства индивидуальной защиты, сообщает краевой оперштаб по борьбе с COVID-19.
К просветительской деятельности допущены волонтеры, которые прошли обучение и имеющие сертификат Центральной избирательной комиссии Российской Федерации и Ассоциации волонтерских центров.
Об этом: В Прикамье группам волонтёров Конституции разрешили просветительскую работу
12:59 16.06.2020
Российский президент Владимир Путин не собирается общаться с гражданами в формате «прямой линии» в преддверии голосования по поправкам в Конституцию РФ. Об этом сообщил 16 июня журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Песков отметил, что в 2020 году «прямая линия» состоится, хотя её сроки сдвинуты из-за эпидемии коронавируса. Точное время мероприятия будет объявлено позднее, это будет полноформатное общение президента с людьми.
Об этом: Путин не планирует проводить «прямую линию» перед июльским голосованием
13:19 16.06.2020
С принятием поправок к Конституции РФ, касающихся доступности медицинской помощи, не стоит строить иллюзий о том, что она сразу станет лучше. Тем не менее закрепление этих приоритетов в главном законе страны является очень важным фундаментом к дальнейшему совершенствованию системы здравоохранения в России. Об этом разговоре с корреспондентом ИА REGNUM сообщил президент общества больных гемофилией, сопредседатель Всероссийского союза общественных объединений пациентов, член комиссии при президента РФ по делам инвалидов, сопредседатель Совета общественных организаций по защите прав пациентов при Минздраве России (ОНФ) Юрий Жулев:
«Любая любая медицинская помощь имеет две очень важные характеристики: это доступность и качество медицинской помощи. Доступность — проявляется с разных сторон. Это может быть территориальная доступность. Многие наши граждане сталкиваются с тем, что из-за закрытия медицинских организаций (иногда — необдуманного) увеличивается расстояние до ближайшего медицинского учреждения. При этом не обеспечиваются транспорт, доставка и так далее.
Теперь что касается финансовой доступности. Мы говорим о том, что медицинская помощь должна быть бесплатной. Это позиция уже есть в Конституции, но все-таки финансовая составляющая является очень важной составляющей. Государство в рамках программы государственных гарантий должно обеспечить оказание бесплатной помощи — это безусловно».
Читайте также: Названы главные приоритеты поправки к Конституции о доступности медпомощи
13:29 16.06.2020
В Кремле не сомневаются в том, что голосование по поправкам в Конституцию РФ пройдёт со всеми мерами безопасности, необходимыми в период пандемии коронавируса. Об этом заявил 16 июня журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Читайте подробнее: Песков: в безопасности голосования 1 июля сомнений нет
14:13 16.06.2020
Русскому языку нужна дополнительная защита и нужно дополнительное внимание — как внутри страны, так и на всем пространстве русского мира, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM председатель Общероссийского общественного движения «Всероссийский межнациональный союз молодежи» Кантемир Хуртаев, комментируя предстоящее голосование по поправкам в Конституцию.
Читайте подробнее: Поддержать русский язык во всём русском мире: о поправках в Конституцию
14:48 16.06.2020
В Свердловской области заработали информационные точки Всероссийского общественного корпуса «Волонтеры Конституции» midural.ru
15:40 16.06.2020
Поправки к Конституции затрагивают практически все сферы жизни государства и общества, изменения продиктованы временем. Как передает корреспондент ИА REGNUM 16 июня, об этом заявил глава фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов в ходе встречи в режиме видеоконференцсвязи с представителями общественности Смоленской, Брянской, Тульской и Калужской областей.
Читайте подробнее: Неверов: поправки в Конституцию продиктованы временем
15:47 16.06.2020
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила о получении около 30 жалоб на работодателей, которые якобы принуждают работников голосовать по изменениям к Конституции страны через электронные средства.
15:56 16.06.2020
В Генпрокуратуре РФ выразили надежду на отсутствие серьёзных нарушений на голосовании 1 июля.
16:38 16.06.2020
Главный внештатный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико советует пожилым людям и лицам с хроническими заболеваниями воспользоваться электронной формой голосования по изменениям к Конституции РФ.
17:32 16.06.2020
В Тюменской области до 24 июня принимаются заявления от желающих быть наблюдателями за проведением общероссийского голосования по поправкам к Конституции РФ. Об этом заявил председатель региональной Общественной палаты Геннадий Чеботарев 16 июня, сообщает ИА «Тюменская линия».
Для обеспечения прозрачности хода голосования на каждом избирательном участке должно быть не менее 5−6 представителей общественности, отметил Геннадий Чеботарёв. На сегодня подано 5 966 заявлений от потенциальных наблюдателей — от граждан, представителей политических партий, общественных объединений и некоммерческих организаций. Часть из них уже рассмотрена на заседании совета Общественной палаты.
Подробности в материале: За голосованием по поправкам к Конституции хотят наблюдать 6 тыс. тюменцев
18:17 16.06.2020
Бюллетень для голосования. Фото: vladimir.izbirkom.ru
23:52 16.06.2020
В Югре в труднодоступных районах началось досрочное голосование по поправкам к Конституции РФ, туда доставлено 245 тысяч бюллетеней. Об этом заявил председатель региональной избирательной комиссии Денис Корнеев.
Голосование в труднодоступных и отдаленных местностях ХМАО началось 10 июня 2020 года. По состоянию на 16 июня свой выбор сделали 1628 человек.
Читайте подробнее: В Югре идёт досрочное голосование по поправкам в Конституцию РФ
07:04 17.06.2020
В Свердловской области заработали информационные точки Всероссийского общественного корпуса «Волонтеры Конституции». midural.ru
09:57 17.06.2020
В сети появились клоны официальных сайтов для голосования по поправкам. Голосование по поправкам к Конституции РФ и сопутствующие ему официальные розыгрыши призов могут вызвать волну мошеннических атак, предупреждают эксперты по кибербезопасности.
Они уже фиксируют регистрацию на физических лиц доменов, адресами напоминающие официальные сайты, посвященные голосованию. На таких ресурсах пользователи рискуют скомпрометировать свои персональные и платежные данные.
Цитата kommersant.ru.
10:06 17.06.2020
Цифры подтвержденных случаев COVID в Иркутской области упорно ползут вверх, оставляя регион в топе по приросту заболевших. При этом, новых случаев среди вахтовиков в последние пять дней почти нет: 4 человека при общем росте почти в тысячу.
Как и предупреждали эпидемиологи, до сибирских регионов вирус дойдет намного позже Москвы, но дойдет обязательно — это закон распространения пандемии, который изменить невозможно. И когда в столице будут переходить к третьему этапу снятия ограничений, в Сибири только начнется первый. Однако сроки голосования по поправкам в Конституцию едины для всех. И оно начнется уже на следующей неделе.
Цитата edroirk.
10:06 17.06.2020
В отдалённые районы Колымы вылетел вертолет с грузом для досрочного голосования. 49gov.ru
10:19 17.06.2020
По Новосибирской области развозят бюллетени для голосования по поправкам к Конституции. 2 150 372 бюллетеней распечатала для этого местная типография.
Цитата — Новосибирский избирком.
10:24 17.06.2020
При соблюдении всех рекомендаций принять участие в голосовании по поправкам в Конституцию безопаснее, чем сходить в магазин за продуктами. Как передает корреспондент ИА REGNUM 17 июня, об этом заявил зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль («Единая Россия»).
Читайте подробнее: В Госдуме считают безопасным офлайн голосование по поправкам в Конституцию
11:14 17.06.2020
У жителей Забайкалья ещё есть время определиться, каким способом они хотели бы проголосовать по поправкам к Конституции РФ. Как сообщает сегодня, 17 июня, пресс-служба забайкальского губернатора со ссылкой на слова уполномоченого по правам человека в Забайкальском крае Николая Каргина, у старшего поколения есть большое желание проголосовать.
«В Конституцию предложены поправки, которые касаются пенсионеров, поэтому не удивительно, что эта группа людей особенно хочет проголосовать. В аппарате уполномоченного с завтрашнего дня и в краевом избиркоме открывается горячая линия по телефонам 8 (3022)35−33−19, 35−20−29. Все люди старшего поколения могут позвонить в аппарат уполномоченного по правам человека в Забайкальском крае. Мы каждое обращение отработаем», — сказал омбудсмен.
Об этом: В Забайкалье обнародовали способы голосования по Конституции
11:30 17.06.2020
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) принимает более чем достаточные меры по безопасности граждан для участия в голосовании по Конституции РФ, заявил корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.
Читайте также: ЦИК всё продумал до мелочей: риск встречи с коронавирусом минимален
11:49 17.06.2020
Избирательная комиссия Забайкальского края уверяет, что к началу голосования по поправкам к Конституции РФ все участковые комиссии региона будут полностью обеспечены средствами индивидуальной защиты. Как сообщает сегодня, 17 июня, пресс-служба забайкальского губернатора со ссылкой на слова председателя избиркома Светланы Судаковой, уже 19 июня они в полном объеме поступят в распоряжение края.
«У нас проработан алгоритм доставки этих средств до каждого муниципального района. На территории районов необходимо организовать приемку средств индивидуальной защиты, обеспечить их сортировку, раскладку. Все участковые комиссии приступают к своей работе 25 июня, к этому времени они должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты на 100%», — пояснила Светлана Судакова.
Об этом: Забайкальские избиркомы ожидают партию средств индивидуальной защиты
12:01 17.06.2020
Заседание рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию, прошедшее в ОП РФ. oprf.ru
12:10 17.06.2020
Вопрос побуждения работников бюджетной сферы к открепительному голосованию по поправкам к Конституции обсудили на заседании петербургского Заксобрания 17 июня передает корреспондент ИА REGNUM. Ранее о поступивших из Петербурга жалобах на чиновников сообщили в ЦИК.
Подробности в материале: В Заксобрании Петербурга говорят о нарушениях при подготовке к плебисциту
12:47 17.06.2020
Эпидемия коронавируса вскрыла многие социальные, экономические и демографические проблемы Забайкальского края. Об этом, как сообщает сегодня, 17 июня, пресс-служба забайкальского губернатора, глава региона Александр Осипов сказал в ходе заседания Ленского клуба «Дальний Восток: будущее после COVID-19».
Прежде всего, Александр Осипов указал на низкий уровень профессионального образования:
[[[quote-6]]]
Глава региона уверен, что решить их поможет нормативное урегулирование на региональном и федеральном уровне, а также предлагаемые поправки в Конституцию РФ.
Подробности в материале: Коронавирус обнажил проблемы со связью и образованием в Забайкалье
13:15 17.06.2020
Досрочное голосование в труднодоступных и отдаленных местностях ХМАО. hmao.izbirkom.ru
14:11 17.06.2020
В избирательную комиссию Владимирской области поступил 1 млн 121 тыс. 501 бюллетень для голосования. vladimir.izbirkom.ru
14:51 17.06.2020
Придя на избирательные участки 1 июля жители Забайкальского края могут не только сделать свой выбор по поправкам к Конституции РФ, но и определиться, на что потратить 300 миллионов рублей «Народного бюджета». Об этом сегодня, 17 июня, сообщает пресс-служба забайкальского губернатора со ссылкой на слова главы региона Александра Осипова.
«Это возможность для любого жителя проголосовать за тот проект, который они хотят реализовать в крае, например: ремонт дороги, строительство детской площадки, реконструкция стадиона, ремонт школы или детского сада. Любой человек может прийти на участок и ответить в бланке на вопрос, какой проект он выбирает», — пояснил зампред краевого правительства Алексей Казаков.
Об этом: Жители Забайкалья определятся с Конституцией и «народным бюджетом»
16:37 17.06.2020
Информационный стенд в Омске. Анна Рыжкова © ИА REGNUM
19:33 17.06.2020
Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова сообщила, что ЦИК 21 июня завершает прием заявлений от участников общероссийского голосования по закону о поправке к Конституции, которые хотят проголосовать не по месту регистрации, а на более удобном для них участке для голосования в рамках механизма «Мобильный избиратель».
Читайте также: 21 июня завершается прием заявлений о голосовании по месту пребывания
19:34 17.06.2020
УИК Ростовской области приступили к приему заявлений для голосования по месту нахождения. rostov.izbirkom.ru
21:51 17.06.2020
Группа депутатов Законодательного собрания Санкт-Петербурга обратилась к губернатору Александру Беглову с требованием разобраться и пресечь понуждение сотрудников бюджетных организаций к открепительному голосованию по месту работы. О подобных фактах, сообщают парламентарии, им стало известно из многочисленных писем избирателей.
Читайте подробнее: В Петербурге просят пресечь принуждения бюджетников к голосованию
22:43 17.06.2020
Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова. cikrf.ru
07:18 18.06.2020
Избирательная комиссия Забайкальского края проанализировала работа по приему заявлений в рамках мобильного избирателя. Как сообщает сегодня, 18 июня пресс-служба забайкальского губернатора со ссылкой на слова председателя избиркома Светланы Судаковой, процедура выбора участка для голосования через сайт «Госуслуги» востребована у забайкальцев:
[[[quote-7]]]
Читайте подробнее: Все больше забайкальских избирателей становится «мобильными»
08:10 18.06.2020
В Кемеровской области при подготовке к проведению голосования по внесению поправок в Конституцию РФ организовано тестирование на обнаружение антител к COVID-19 членов избирательных комиссий, волонтёров и наблюдателей, сообщили в министерстве здравоохранения региона.
Читайте также: В Кузбассе членов избиркомов перед 1 июля протестируют на коронавирус
09:23 18.06.2020
Подготовка к отправке средств индивидуальной защиты и дезинфекции, для проведения голосования по поправкам в Конституцию РФ. midural.ru
09:29 18.06.2020
В Пермском крае с 5 по 17 июня более 12,5 тысяч человек воспользовались своим правом подать заявление об участии в голосовании по поправкам к Конституции РФ по месту фактического пребывания, сообщает пресс-служба краевой администрации.
Отделения «Мои Документы» в МФЦ за этот же период приняли 282 заявления от потенциальных мобильных избирателей.
Читайте подробнее: Более 12 тыс. пермяков заявили о правах мобильного избирателя
10:05 18.06.2020
Президент России Владимир Путин планирует обратиться к гражданам страны в преддверии 1 июля — основного дня голосования по поправкам в Конституцию. Об этом 18 июня сообщается «Интерфакс» со ссылкой на два источника.
Читайте подробнее: Путин готовит обращение к нации по поправкам в Конституцию
10:34 18.06.2020
Свердловский уполномоченный по правам человека Татьяна Мерзлякова обвинила оппозицию в использовании фейковой информации в ходе обсуждения поправок к Конституции.
По словам Мерзляковой, ей тяжело видеть, как трактуется предстоящее голосование и сами поправки к Конституции.
«От того, как смело некоторые оппозиционеры транслируют, по сути, фейки, мне становится дико», — сказала омбудсмен.
Мерзлякова считает, что распространению фейков необходимо противодействовать как Роскомнадзору, так и журналистам.
Читайте подробнее: Омбудсмен обвинила оппозицию в фейках о голосовании по Конституции
10:50 18.06.2020
Президент России Владимир Путин ожидаемо выступит перед голосованием по поправкам к Конституции, потому что это основной закон страны и необходимо массовое голосование за неё, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.
Подробности в материале: Голосование по Конституции: зачем Путин обратиться к гражданам
11:10 18.06.2020
Нынешняя ситуация с коронавирусом только закрепила важность поправок к Конституции РФ, где сказано об обеспечении оказания доступной и качественной медицинской помощи, сохранении и укреплении общественного здоровья, создании условий для ведения здорового образа жизни, формировании культуры ответственного отношения граждан к своему здоровью. Об этом кратком разговоре с корреспондентом ИА REGNUM сообщил директор Федерального национального медицинского исследовательского центра оториноларингологии ФМБА России, главный внештатный оториноларинголог Министерства здравоохранения РФ, член-корреспондент РАН, профессор, член ОП РФ Николай Дайхес:
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Подробности в материале: «Это прекрасно»: о медицинских поправках к Конституции РФ
11:45 18.06.2020
На Ямале за ходом общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ будут следить порядка 1200 наблюдателей, в среднем по пять человек на участок. Об этом сообщает председатель общественной палаты ЯНАО Дмитрий Заякин.
12:18 18.06.2020
Проведение голосования по поправкам к КонституцииРФ 1 июля оптимально с эпидемиологической точки зрения. Об этом в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM заявила руководитель отдела клинических исследований ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова:
«Да, действительно, с нашей точки зрения, это достаточно оптимальная дата. Мы сейчас видим уверенное снижение числа инфицированных. Это говорит о том, что распространенность вируса снижается. Мы понимаем, что это происходит из-за того, что соблюдаются определённые рекомендации. С другой стороны — это всё-таки результат погодных условий.
Читайте также: Роспотребнадзор считает оптимальным проведение голосования 1 июля
12:24 18.06.2020
Гражданам важно принять участие в голосовании и высказать свое мнение относительно предлагаемых поправок в Конституцию РФ, считает член Общественной палаты Оренбургской области Наталья Нарбикова.
«Предстоящий день общероссийского голосования 1 июля 2020 года уже сейчас является одним из главных политических событий страны. Гражданам важно принять участие в голосовании и высказать свое мнение относительно предлагаемых поправок в Конституцию РФ. Данный факт и обуславливает довольно активный интерес отдельных, так называемых недобросовестных «правозащитников» и обсуждение некоторых аспектов процедуры предстоящего общероссийского голосования», — рассказала Наталья Нарбикова в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.
12:25 18.06.2020
КОИБ. Марина Каширская © ИА REGNUM
12:44 18.06.2020
Верховный суд России отказал в принятии административного иска гражданина России Геннадия Рудяка, оспаривающего проведение 1 июля голосования по поправкам к Конституции РФ. Соответствующая информация появилась 18 июня на сайте суда.
Об этом: Верховный суд отклонил иск по поправкам в Конституцию
12:47 18.06.2020
Основной посыл поправок к Конституции РФ, касающиеся суверенитета, второго гражданства чиновников и границ России — это гарантия и нашего будущего, будущего не только живущих, а тех, кто будет рождён позже, заявил корреспонденту ИА REGNUM первый заместитель секретаря Общественной палаты Российской Федерации, герой России Вячеслав Бочаров.
Читайте подробнее: Нет политики: поправки к Конституции о суверенитете и границах РФ
13:47 18.06.2020
Голосование по поправкам к Конституции РФ пообещали сделать максимально безопасным для жителей Алтайского края. Как отмечает официальный сайт избирательной комиссии региона со ссылкой на слова председателя крайизбиркома Ирины Акимовой, для проведения голосования в край поступило свыше полутора миллионов одноразовых масок и перчаток, около 70 тысяч одноразовых халатов, около 15 тысяч защитных экранов для лица.
Серьезные требования предъявлены непосредственно и к организации голосования в помещениях. В числе обязательных мер — регулярная дезинфекция поверхностей, термометрия на входе, соблюдение дистанции между людьми, разграничение входящих и выходящих потоков участников голосования, наличие антисептических средств для рук, одноразовые шариковые ручки и прочее.
Читайте подробнее: Инфекция не пройдёт: как будут голосовать по Конституции на Алтае
13:49 18.06.2020
Голосование по поправкам в Конституцию — это главное политическое событие года, которое было отложено из-за режима самоизоляции. Конечно, все граждане должны проявить сознательность и проголосовать, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев.
Об этом: Путин за сильное государство: голоса граждан РФ важны
13:56 18.06.2020
Во всех сферах жизни: экономике, политике происходит переход на цифру с использованием новейших технологий. Избирательная система России не исключение. За электронным голосованием — будущее, заявил корреспонденту ИА REGNUM председатель Комитета Государственной думы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, член президиума ЛДПР Михаил Дегтярёв.
Читайте также: Дегтярёв о поправках к Конституции: за электронным голосованием — будущее
14:06 18.06.2020
Дети — это будущее нашего государства, их гражданские, профессиональные, личностные качества, благополучие будут определять перспективы общественного и государственного развития, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель председателя Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, директор АНО «Авторский центр «Мир Семьи» Ирина Киркора.
Читайте также: Дети определяют перспективы государственного развития — эксперт
14:11 18.06.2020
Если президент России Владимир Путин посчитает нужным, то он выступит с обращением к нации в промежутке между парадом Победы — 24 июня — и голосованием по Конституции 1 июля, заявил 18 июня пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Читайте также: В Кремле ответили на вопрос о возможном обращении Путина к нации
14:34 18.06.2020
Поправка к Конституции РФ, касающаяся, второго гражданства чиновников очень важна по нескольким причинам, заявил корреспонденту ИА REGNUM первый заместитель секретаря Общественной палаты Российской Федерации, герой России Вячеслав Бочаров.
Читайте также: Второе гражданство чиновников: конституционная коллизия
14:34 18.06.2020
Предположение об использовании сим-карт в ходе голосования по поправкам к Конституции России является «абсолютной чушью», при этом за распространение ложной информации законом предусмотрена ответственность. Об этом заявил 18 июня журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя визит полицейских к журналисту «Дождя» Антону Баеву.
Читайте также: Песков назвал чушью участие в голосовании с помощью сим-карт
14:39 18.06.2020
Глава ТПП РФ Сергей Катырин напомнил, что палата и вся система ТПП РФ активно участвовали в выработке обсуждении поправок, предлагали Рабочей группе свои предложения для рассмотрения. В итоге учтена крайне важная для бизнеса поправка в 114 статью о том, что правительство РФ содействует развитию предпринимательства и частной инициативы.
Читайте подробнее: Глава ТПП РФ сказал, что он думает о поправках к Конституции РФ
14:52 18.06.2020
Досрочное голосование в Хабаровском крае. khabarovsk.izbirkom.ru
15:07 18.06.2020
Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что в «коронавирусных» больницах не будут устанавливать временные избирательные участки.
15:35 18.06.2020
Как будет воплощена процедура голосования по Конституции с мерами безопасности от коронавирусам в жизнь, можно будет увидеть только в день голосования или непосредственно перед ним. Но те меры, которые разработал ЦИК, адекватные, заявил корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора по инновационной работе Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Пастера Александр Семёнов.
Об этом: Эпидемиолог: голосовать по Конституции безопаснее дистанционно
15:39 18.06.2020
В Свердловской области задействуют наблюдение за социальными сетями для отслеживания нарушений в ходе голосования по поправкам в Конституцию РФ. Об этом заявила региональный уполномоченный по правам человека Татьяна Мерзлякова на пресс-конференции.
Будет организован «Центр общественного наблюдения», который и займётся отслеживанием возможных нарушений.
«Нововведением в его работе будет то, что на голосовании по поправкам в Конституцию мы будем серьезно мониторить социальные сети», — сказала омбудсмен.
В центр приглашены представители «Голоса» (иностранный агент) и молодёжной избирательной комиссии.
Читайте также: На Урале отследят через соцсети нарушения при голосовании по Конституции
15:42 18.06.2020
Начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко заявил журналистам, что онлайн-платформа, на которой будет проведено онлайн-голосование по изенениям в Конституцию РФ, работает в штатном режиме.
«Работает горячая линия, есть служба техподдержки, которые принимают обращения граждан. На данный момент технических сбоев не зарегистрировано», — сказал Костырко.
16:00 18.06.2020
Президент РФ Владимир Путин заложил фундамент, и все что будет происходить после него, будет делаться по его лекалам. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Читайте подробнее: Володин: «После Путина будет Путин»
16:43 18.06.2020
Мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал одну из поправок, предлагаемых для голосования по изменениям в Конституцию РФ.
«Есть поправка, которая вызывает постоянную дискуссию, по поводу снятия ограничения сроков для избрания одного лица президентом. Я считаю, что это очень важная поправка. Жесткая норма ограничения возможности избрания гражданином президентом более двух сроков подряд порождает, что сегодня действующий президент по действующей Конституции не имеет права избираться. Что означает для нашей сложной страны, которая не всегда находится в дружественном окружении других стран, постоянно какие-то конфликты? В этой стране мы получаем президента, который точно не будет избираться на следующий срок. Это означает некую политическую неопределенность, нестабильность. Никто же не говорит, что действующий президент автоматически будет переназначен. Его избирать будут, если будет баллотироваться. Это еще не факт, это его решение», — сказал Собянин.
16:46 18.06.2020
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о введении дополнительных мер безопасности в рамках голосования по изменениям в Конституцию РФ. Он пообещал снабдить средствами индивидуальной защиты, масками, перчатками работников участковых избирательных комиссий, а также следить за тем, чтобы на участках не было большого скопления людей.
16:47 18.06.2020
Мэр Москвы Сергей Собянин призвал москвичей прийти на избирательные участки 1 июля, назвав голосование по изменениям в Конституцию РФ «нашим гражданским долгом».
17:12 18.06.2020
Российские космонавты Иван Вагнер и Анатолий Иванишин, находящиеся на МКС, смогут принять участие в голосовании по изменениям в Конституцию РФ. Об этом агентству РИА Новости заявил командир отряда космонавтов Олег Кононенко.
17:48 18.06.2020
Мосгоризбирком передал территориальным избирательным комиссиям бюллетени для голосования.
17:51 18.06.2020
Спикер Госдумы Вячеслав Володин припомнил КПРФ их позицию по законопроекту об увязывании вывозных таможенных пошлин и налог на добычу полезных ископаемых к цене на нефть и обвинил в том, что партией «кукловидили».
Читайте подробнее: Володин обвинил КПРФ в продажности олигархам
17:56 18.06.2020
В медучреждениях Пензенской области избирательных участков не будет. Главные врачи госпиталей за три дня до начала голосования подадут списки пациентов, желающих участвовать в голосовании о принятии поправок в Конституцию РФ. Члены избирательной комиссии придут к ним с переносным ящиком. Но, если лечебное учреждение будет закрыто на карантин, то членов комиссии туда не направят.
Читайте также: Пензенские пациенты с COVID-19 не смогут участвовать в голосовании
17:56 18.06.2020
В Ростовской области спасатели в преддверии голосования по поправкам в Конституцию РФ приступили к дезинфекции избирательных участков. Спасатели применяют хлорсодержащие растворы, которыми обеззараживают помещения, а также прилегающие дороги и тротуары.
Читайте подробнее: Ростовские спасатели приступили к дезинфекции избирательных участков
18:45 18.06.2020
Подписание соглашений о сотрудничестве по проведению изменений в Конституцию Российской Федерации. Фото: cikrf.ru
22:36 18.06.2020
В Свердловской области сформировали «Центр общественного наблюдения», который займётся отслеживанием нарушений в ходе голосования по поправкам в Конституцию РФ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявила региональный уполномоченный по правам человека Татьяна Мерзлякова.
Омбудсмен сама возглавила объединение, которое будет проверять информацию о возможных нарушениях. Сведения будут искать, в том числе, через популярные в РФ социальные сети.
Многие участники «Центра», заметила Мерзлякова, «были всегда настроены достаточно критично к существующим выборам и имеют большое желание посмотреть, как и где власть может что-то нарушить». Всего организовано 40 человек.
«Для меня принципиально важно только одно: чтобы 2 июля сказали, что голосование прошло и его можно считать легитимным», — добавила уполномоченный.
Подробности в материале: На Урале собрали наблюдателей за нарушениями при голосовании по Конституции
07:05 19.06.2020
Семинар-совещание для председателей участковых избирательных комиссий в Хабаровском крае. khabarovsk.izbirkom.ru
07:35 19.06.2020
Власти Забайкальского края, где наблюдается взрывной характер распространения коронавируса, заявили о том что для обеспечения безопасности голосования по поправкам к Конституции РФ на наличие коронавирусной инфекции будут протестированы все сотрудники, участвующие в избирательной кампании. Об этом сообщает сегодня, 19 июня, пресс-служба забайкальского губернатора со ссылкой на слова министра здравоохранения края Анны Шангиной.
«Анализы будут брать у всех сотрудников в течение двух дней до 25 июня и после проведения голосования. Проблем на данный момент нет. Тест-систем достаточно, лаборатория работает в круглосуточном режиме», — пояснила чиновница.
Об этом: В Забайкалье на коронавирус протестируют всех сотрудников избиркомов
07:44 19.06.2020
В Емельяновском районе Красноярского края члены избирательных комиссий отказываются работать на голосовании по поправкам в Конституцию. Многие даже уволились, сообщает «ТВК Красноярск».
И дело тут не в идейных противоречиях. Просто членам УИК (участковых избирательных комиссий) не предоставили средства индивидуальной защиты — ни масок, ни перчаток, ни дезинфицирующих средств. Председатели комиссий опасаются, что сотрудники подвергнутся риску заражения коронавирусом из-за нарушения санитарных норм.
07:47 19.06.2020
Согласно опросу ВЦИОМа, 67% россиян в целом планируют принять участие в голосовании за поправки к Конституции. 47% твердо уверены в этом. Публично организаторы голосования открещиваются от каких-либо установок по явке на предстоящем плебисците.
Источники «Ъ» в администрации президента утверждают, что сейчас Кремль волнует не столько высокая явка, сколько желательный результат «за» — 60%. В то же время собеседники «Ъ» в регионах называют разные цифры ожидаемого участия избирателей.
07:48 19.06.2020
В Ярославской области на голосовании 1 июля пройдёт викторина. vk. comyar1july
08:08 19.06.2020
Принятие поправок в Конституцию РФ обеспечивает со стороны государства гарантии достойных условий жизни для каждой семьи, заявила депутат Псковского областного Собрания депутатов, директор великолукской школы № 12 Елена Даньшова, сообщает сетевое издание «Псковское агентство информации».
Читайте подробнее: Псковский депутат рассказала, почему важны поправки в Конституцию РФ
08:25 19.06.2020
Внесение в Конституцию РФ положений о защите исторической правды имеет большую актуальность, заявил председатель Совета ветеранов Смоленского района Виктор Тимошенков в ходе онлайн-встречи депутатов Государственной Думы с представителями общественности Смоленской области.
Об этом: В Смоленске ветераны объяснили, зачем нужны поправки в Конституцию РФ
09:08 19.06.2020
Член Совета Федерации от Татарии, член комитета верхней палаты парламента по международным делам Олег Морозов заявил в программе «Конституция 2020» на телеканале «Россия-24», что изменения Конституции РФ направлены на сближение территорий, этносов в части культурного единства.
Читайте подробнее: Олег Морозов: поправки к Конституции направлены на сближение этносов РФ
09:20 19.06.2020
Мошенники могут воспользоваться инфоповодом в виде голосования по Конституции РФ для реализации своих преступных планов. Об этом говорится в сообщении Роскачества.
«Как и любой значительный информационный повод, мошенники будут «отрабатывать» его всеми возможными способами: будут происходить фишинговые рассылки, появляться сайты-однодневки о выигрышах призов (ситуацию осложняет то, что в период голосования действительно будут проводить лотереи среди граждан), где предложат ввести свои данные, возможно, следует также ожидать вредоносных клонов приложения «Мобильный избиратель», — говорится в сообщении.
Подробности в материале: Роскачество предупредило о мошенниках на период голосования по Конституции
09:30 19.06.2020
УИКи в Забайкальском крае приступили к приему заявлений для голосования по месту нахождения. zabkray.izbirkom.ru
09:36 19.06.2020
В Якутии оборудован 791 избирательный участок, на которых — 6408 сотрудников. Министерством предпринимательства, торговли и туризма Якутии закуплены наборы антибактериальных многослойных ковриков, распылителей (пульверизаторов), средств для формирования индивидуальных пакетов участников голосования (ручки, запайщики и т.д.), сигнальных лент, мешков для сбора использованных защитных средств.
Читайте подробнее: В Якутии обеспечат средствами защиты более 6 тыс. членов избиркомов
09:41 19.06.2020
В день голосования за поправки к Конституции России жителям Забайкальского края можно будет проголосовать также за сохранение районного коэффициента. Как отметила председатель Федерации профсоюзов Забайкалья Зоя Прохорова, для того чтобы получать повышенный размер заработной платы, необходимо собрать более 100 тысяч подписей.
Читайте также: Жители Забайкалья будут голосовать по Конституции и «северным надбавкам»
09:59 19.06.2020
Все участники и организаторы голосования в Югре обеспечены средствами индивидуальной защиты. hmao.izbirkom.ru
10:31 19.06.2020
В случае одобрения гражданами РФ поправок к Конституции страны, в Основном законе может появиться уникальная норма, которой нет ни в одном подобном документе в других странах мира. На это обратила внимание почетный учитель Ленинградской области, председатель Киришского районного комитета профсоюзов работников образования Любовь Боровских.
Об этом: Учитель в Ленобласти обратила внимание на уникальную поправку к Конституции
10:35 19.06.2020
Появилось фото бюллетеня для голосования по поправкам к Конституции РФ.
11:38 19.06.2020
В Богучанском районе Красноярского края началось досрочное голосование по вопросу внесения изменений в Конституцию России. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона, проголосовать смогут жители удалённых малочисленных деревень Каменка и Прилуки.
Читайте подробнее: В Красноярских деревнях началось досрочное голосование по поправкам
12:29 19.06.2020
Процедура голосования по поправкам к Конституции РФ разработана с максимальными предосторожностями и по строгим рекомендациям лучших эпидемиологов. Об этом сообщила директор ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр профилактической медицины» Министерства здравоохранения РФ, президент Общероссийской общественной организации «Российское общество профилактики неинфекционных заболеваний», член-корреспондент РАН Оксана Драпкина.
В частности, она напомнила, что все участники голосования (и члены комиссии, и наблюдатели, и представители СМИ, и голосующие избиратели) будут обеспечены необходимыми средствами индивидуальной защиты: дезинфекторами, масками, перчатками и одноразовыми ручками.
Подробности в материале: Эксперт Минздрава РФ: голосование будет практически бесконтактным
12:32 19.06.2020
Некоторые руководители петербургских комитетов и организаций в такой форме предлагали сотрудникам открепляться от своего участка при голосовании по Конституции, что создали у последних «впечатление, что их обязывают голосовать в определенное время на определённом участке». Об этом ИА REGNUM заявили 19 июня в Санкт-Петербургской избирательной комиссии, проанализировав сообщения в СМИ и жалобы самих жителей.
Об этом: «Впечатление принуждения»: Горизбирком Петербурга предостерёг чиновников
13:22 19.06.2020
Граждане должны научиться отличать достоверную информацию от недостоверной и критически относиться к сведениям, распространяемым через неофициальные источники, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM главаРегионального общественного центра интернет-технологий Сергей Гребенников, комментируя случаи распространения недостоверной информации о подготовке и проведении голосования по поправкам в Конституцию.
Об этом: К информации нужно относиться критически: о фейках про голосование
14:12 19.06.2020
42% россиян, которые собираются участвовать в голосовании по поправкам в Конституцию, верят, что результаты будут достоверными, сообщает ВЦИОМ.
14:13 19.06.2020
Мероприятие по моделированию голосования на открытом воздухе в ХМАО. hmao.izbirkom.ru
15:07 19.06.2020
В Тюменской области четыре члена участковых избирательных комиссий заразились коронавирусом. Об этом со ссылкой на председателя избиркома Игорь Халина сообщил Znak.com член комиссии Александр Лобов.
Три человека выявлены в Тюмени, один в Викулово во время обязательного тестирования членов избиркомов на коронавирусную инфекцию.
Читайте также: Четыре члена тюменского избиркома оказались носителями коронавируса
15:10 19.06.2020
Пункт Конституции РФ о государственном языке очень сбалансированный. То, что ранее было законом духовным для нации, становится законом юридическим, заявил корреспонденту ИА REGNUM член Совета при президенте РФ по русскому языку, президент Фонда Достоевского Игорь Волгин.
Подробности в материале: Русский язык становится писанной Конституцией государства — эксперт
16:10 19.06.2020
Решение Венецианской комиссии о поправке к Конституции РФ, определяющую приоритет ее норм над решениями и другими актами межгосударственных организаций, «еще раз доказывает, что мы находимся на правильном пути». Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Подробности в материале: Володин: Решение Венецианской комиссии говорит, что мы на правильном пути
16:47 19.06.2020
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Подробности в материале: В Крыму безопасней сходить на выборы, чем выйти в магазин — министр
18:01 19.06.2020
Мнение Венецианской комиссии еще не означает необходимости внесения изменений в закон о поправках к Конституции. Как передает корреспондент ИА REGNUM 19 июня, об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).
Подробности в материале: Слуцкий: Позиция Венецианской комиссии не означает отказа от поправок
19:08 19.06.2020
Партия «Справедливая Россия» поддерживает предлагаемые поправки к Конституции. Об этом говорится в распространенном заявлении партии во главе с Сергеем Мироновым.
«Обновленная Конституция включит в себя ряд важнейших норм и требований, которые повысят уровень жизни граждан России и роль нашей страны в мире», — говорится в документе.
Читайте подробнее: «Справедливая Россия» заявляет о поддержке поправок к Конституции
20:13 19.06.2020
В Нижегородской области на сегодняшний день около 100 тыс. избирателей подали заявления для участия в голосовании по поправкам к Конституции РФ дистанционным способом. Об этом заявил ИА REGNUM губернатор Глеб Никитин сегодня, 19 июня, отвечая на вопрос об активности избирателей Нижегородской области, которые наряду с москвичами имеют возможность проголосовать онлайн. При этом глава региона призвал нижегородцев актуализировать персональные данные на портале «Госуслуги», чтобы исключить возникновение технических ошибок.
Читайте подробнее: Нижегородский губернатор рассказал об «электронных» избирателях и ожиданиях
20:22 19.06.2020
В Астраханской области для голосования по поправкам в Конституцию избирательные участки обеспечат средствами индивидуальной защиты и дезинфицирующими средствами: одноразовыми масками, перчатками и халатами, защитными экранами и бесконтактными термометрами.
Читайте также: В Астраханской области для голосования закупили 19,5 тонны антисептиков
20:31 19.06.2020
В Астраханской области с 25 июня по 1 июля во время голосования по поправкам к Конституции РФ будут работать выездные бригады из состава участковых избирательных комиссий. В избирательные комиссии уже поступило 4,5 тыс. заявлений, в основном от граждан старше 65 лет и людей с ограниченными возможностями здоровья.
Читайте подробнее: В Астраханской области уже 4,5 тыс. человек решили голосовать дома
21:17 19.06.2020
Москвичи подали более 1 млн заявок на участие в онлайн-голосовании по поправкам к Конституции РФ. Об этом сообщил ТАСС заместитель председателя Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов.
08:50 20.06.2020
Российский сенатор Алексей Пушков дал свой комментарий относительно призыва Венецианской комиссии скорректировать поправки к Конституции России, голосование по которым состоится в РФ 1 июля. Соответствующую запись политик сделал 20 июня на своей странице в соцсети Twitter.
Подробности в материале: Пушков оценил заключения Венецианской комиссии о поправках в Конституцию
17:22 20.06.2020
В Петербурге для голосования по поправкам к Конституции будут работать 1899 постоянных участковых избирательных комиссий и 48 временных избирательных комиссий, в том числе 42 участка в медицинских учреждениях, а также участки в аэропорту «Пулково», на Ладожском и Московском вокзалах. Еще два участка откроются в СИЗО и один участок — в Центре учета и социального обслуживания граждан России без определенного места жительства. «Все участки оснащены необходимым оборудованием, компьютерной техникой для ксерокопирования и считывания кодов при изготовлении протоколов. Также будут установлены металлодетекторы», — сообщили 20 июня в Смольном.Бюллетени для общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию. Санкт-Петербург st-petersburg.izbirkom.ru
07:16 22.06.2020
В отдаленных районах Забайкалья уже началось голосование по поправкам к Конституции РФ. Как сообщает сегодня, 22 июня избирком региона, со своим выбором определились уже 241 человек.
«Сделали свой выбор на голосовании на трех участках в Тунгиро-Олекминском районе, а также в труднодоступных местностях Могочинского и Красночикойского районов», — сказано в официальном сообщении.
Читайте также: Более 200 жителей Забайкалья уже определились с поправками к Конституции РФ
07:57 22.06.2020
Фейковая информация помогает манипулировать сознанием общества. Об этом рассказала председатель Общественной палаты Забайкальского края Наталья Дроботушенко, комментируя доклад Ассоциации «Независимый общественный мониторинг», который ранее обсудили в Общественной палате России.
Об этом: Забайкальцев предупредили о существовании фэйков про Конституцию РФ
08:48 22.06.2020
Движение «Голос» (иностранный агент) пригласили на подписание соглашения со свердловской Общественной палатой о взаимодействии в ходе голосования по поправкам в Конституцию. Об этом заявил межрегиональный координатор организации на Урале и в Поволжье Александр Грезев.
Как передаёт «ЕАН», организация всё же планирует отправить своих наблюдателей на избирательные участки. Пул организаций, допущенных к наблюдению, формирует региональная Общественная палата.
Кроме того, ранее свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова заявила, что пригласила «Голос» (иностранный агент) в «Центр общественного наблюдения», который будет мониторить информацию о нарушениях даже через социальные сети.
Об этом: «Голос» (иностранный агент) будет работать на голосовании по Конституции на Среднем Урале
08:58 22.06.2020
Около 70,3% жителей Бурятии готовы голосовать за принятие изменений в Конституцию РФ. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, за неделю доля одобряющих поправки выросла на 2%. Исследование провела независимых социологов «Социо», которые опрашивали жителей по телефону.
Подробности в материале: Большинство жителей Бурятии готовы поддержать поправки к Конституции
09:56 22.06.2020
Защитные экраны для избирательных участков Астраханской области. Astrobl.ru
10:21 22.06.2020
Поправка в Конституцию России, позволяющая Владимиру Путину вновь выдвигаться в президенты, нужна для отвлечения чиновников от рассуждений о трансфере власти. Об этом заявил сопредседатель рабочей группы по изменению Конституции, глава комитета по конституционному законодательству Совета Федерации Андрей Клишас в опубликованном 22 июня интервью РБК.
«Они должны перестать рассуждать о том, кто там будет преемником, когда это произойдет и так далее», — сказал Клишас.
Читайте также: Клишас: поправка о президентских сроках нужна, чтобы отвлечь чиновников
10:46 22.06.2020
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию России планируют организовать в «красных зонах» в больницах Башкирии, несмотря на рекомендации ЦИК РФ не посещать участки в таких зонах. Об этом сообщила председатель центральной избирательной комиссии Башкирии Илона Макаренко на совещании в правительстве региона.
По ее словам, голосование пройдет в тех участках, где есть члены избирательных комиссий, которые имеют доступ в «красную зону», в случае, если граждане изъявят желание проголосовать.
Читайте подробнее: В ЦИК Башкирии рассказали, как пройдет голосование в «красных зонах»
10:57 22.06.2020
Важность принятия поправки в Конституцию РФ о гарантиях доступной и качественной медицинской помощи в нынешнее сложное время отметил генеральный директор Фонда развития народных художественных промыслов Нижегородской области Николай Смирнов. О своей гражданской позиции по вопросу голосования директор рассказал журналистам сетевого издания «Лукояновская правда».
Об этом: В Нижнем Новгороде рассказали о необходимости поправок в Конституцию РФ
12:17 22.06.2020
Президент России Владимир Путин должен баллотироваться на следующий срок для сохранения суверенитета страны и укрепления ее международного авторитета, считает глава Чечни Рамзан Кадыров. По его словам, у действующего главы государства пока нет достойного преемника.
Об этом: Кадыров: Путин должен баллотироваться на следующий президентский срок
12:18 22.06.2020
Права трудящихся граждан очень важно закрепить в Конституции РФ. Поправки дают уверенность в завтрашнем дне, заявила корреспонденту ИА REGNUM председатель профсоюза работников агропромышленного комплекса Российской Федерации, рабочей группы по поправкам в Конституцию Наталья Агапова.
Читайте также: Дают уверенность и гарантии человеку труда: поправки к Конституции
12:54 22.06.2020
Что бы ни говорил Андрей Клишас, считаю, что то, как была построена работа по внесению поправок в Конституцию, — это всё была большая ошибка. Ельцинскую Конституцию надо было переписывать в принципе, отметил обозреватель ИА REGNUMМихаил Демурин в понедельник, 22 июня.
Об этом: От внесения поправок в Конституцию уровень доверия к власти не повысился
12:58 22.06.2020
Член Центрального штаба ОНФ, директор Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей Плуготаренко прокомментировал корреспонденту ИА REGNUM самые значимые поправки к Конституции РФ, касающиеся развития науки и оценил их работоспособность. По мнению эксперта, назрела необходимость развития многих направлений, касающихся цифрового сегмента:
«Наследие СССР (особенно в области научно-технического базиса, системы образования и т.д.) плюс появившиеся в России за 2000−2020 годы собственные новые технологии (платформы, сервисы, проекты из сферы цифровой экономики: софт, онлайн-платформы, технологии искусственного интеллекта, IoT, Big Data, коммуникационные и соцрмедиа платформы) являются мощнейшим конкурентным преимуществом современной России в цифровой век. Но для сохранения и развития этих направлений, для того чтобы Россия оставалась заметным игроком на цифровом всемирном ландшафте, сильной «цифровой державой» — необходима не просто поддержка этих направлений.
Полагаю, что прежде всего речь идёт о признании значимости научно-технического направления. Необходимы создание и подтверждение значимости всему «высокотехнологичному» и цифровому, на уровне национальной идеи… Где, как не в Конституции, можно закрепить этот статус? Отлично, что это происходит именно на таком уровне (в главном законе страны). И вдвойне правильно, что это происходит именно сейчас, когда на фоне сложностей экономического, социального (как последствия COVID-19), геополитического напряжения — необходимы решения, подтверждающие желание нашей страны «сделать ставку» на научно-технический прогресс».
Подробности в материале: «Этого недостаточно»: о «научных» поправках к Конституции РФ
13:22 22.06.2020
Конституция — это основной закон, который определяет приоритеты общества на годы вперед, заявил корреспонденту ИА REGNUM протоиерей, лауреат Государственной премии Российской Федерации, член Общественной палаты Александр Ткаченко.
Читайте подробнее: Поправки к Конституции РФ выражают чаяния общества — эксперт
13:37 22.06.2020
С принятием в России поправок к Конституции отвечать за качество своевременной высококвалифицированный медицинской помощи придётся публичной власти. Об этом разговоре с корреспондентом ИА REGNUM сообщил президент Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии им. А. Н. Бакулева, академик РАН Лео Бокерия:
«В России произошло революционное событие, когда всех перевели на медицинское страхование. Каждый из нас должен получать высококвалифицированную помощь там, где человеку хочется её получить. На практике же достать направление в федеральный центр, если такая услуга оказывается на месте, пациенту нереально. Мы тоже обеспокоены этой ситуацией.
Получается, к примеру, если Бакулевскому центру выделяют некоторое количество миллионов, то они могут быть потрачены по наплыву людей (у нас 100 тыс человек проходит в поликлинике ежегодно) в течение нескольких дней. И всё. Если мы берём человека без направления не из поликлиники в Москве, то нам страховая компания не проплачивает. В этих поправках записано, что должна быть оказана высококвалифицированная своевременная медицинская помощь на территории всей страны. И за неоказание этой помощи несёт ответственность публичная власть. Потому что это — нарушение Конституции. Публичная власть — это: райсовет, горсовет, сельсовет. Вот в чём заключается ключевой момент. Думаю, что пройдёт ещё некоторое время, прежде чем население это осознает…».
Подробности в материале: Лео Бокерия рассказал о самом важным в медицинских поправках к Конституции
14:50 22.06.2020
70,3% жителей Бурятии готовы голосовать за принятие поправок к Конституции. egov-buryatia.ru
15:16 22.06.2020
Поправки, защищающие историческую память и запрещающие пересмотр итогов Второй мировой войны — это символ, по сути, того, что государство и общество понимают важность этой проблемы и будут решительно действовать с целью сохранения исторической памяти, заявила корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор Государственного центрального музея современной истории России Ирина Великанова.
Об этом: Конституция ставит жёсткий заслон для разного рода фальсификаций — эксперт
15:46 22.06.2020
Необходимо зафиксировать в Конституции РФ о защите исторической правды, потому что это не просто наше будущее — человеческое, русское, российское, не просто историческая правда, а это наш с вами достаток, наши в вами ресурсы, ресурсная база, наша позиция в экономическом противостоянии, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель проекта ОНФ «Добровольцы культуры», писатель, председатель партии «За правду» Захар Прилепин.
Об этом: Закрепляют мощнейшие позиции России: о поправках к Конституции
17:54 22.06.2020
Полиция выявила лиц, причастных к мошенничеству с сим-картами, которые могли применять для попыток сфальсифицировать результаты голосования по поправкам в Конституцию РФ. Об этом сообщается на официальном сайте ГУ МВД по Москве.
«Московская полиция продолжает проводить проверку информации, опубликованной в сети Интернет, о возможных попытках фальсификаций в рамках проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации», — сказано в сообщении.
Об этом: Полиция узнала о попытке фальсификации голосования по Конституции РФ
18:24 22.06.2020
В Югре более 22 тысяч граждан приняли решение голосовать по поправкам к Конституции России на дому. Жители ХМАО могут выбрать данный способ волеизъявления до дня голосования, сообщает региональный департамент общественных и внешних связей.
Читайте также: Более 22 тысяч жителей Югры будут голосовать дома
22:23 22.06.2020
Работа УИК в Свердловской области. sverdlovsk.izbirkom.ru
05:05 23.06.2020
В новосибирском аэропорту «Толмачёво» откроется временный участок для голосования по внесению поправок в Конституцию РФ. Избирательный участок № 2051 создан решением территориальной комиссии города Оби для удобства сотрудников аэропорта, предприятий и служб, находящихся на его территории и работающих посменно, экипажей воздушных судов и пассажиров, отметили в воздушной гавани.
Читайте подробнее: В новосибирском аэропорту откроется временный участок для голосования
06:26 23.06.2020
В отдалённых районах Республики Алтай стартовало досрочное голосование по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона, к настоящему времени в них приняло участие уже 217 жителей Кош-Агачского и Улаганского районов.
Читайте также: 217 жителей Горного Алтай уже проголосовали по поправкам к Конституции
06:59 23.06.2020
Избирательная комиссия Забайкальского края подвела итоги работы по программе «Мобильный избиратель». Как сообщает пресс-служба забайкальского губернатора в, выяснилось что более 35 тысяч жителей региона выбрали в качестве участка для голосования по поправкам к Конституции свое место работы: предприятие, учреждение или организацию.
Подробности в материале: Десятки тысяч жителей Забайкалья будут голосовать по месту работы
09:19 23.06.2020
Нынешние поправки — это уже Конституция суверенной страны, у которой свой взгляд на мир, свой взгляд на историю. Это не значит, что Россия вступает в какие-то враждебные отношения с другими странами, а страна декларирует свою позицию, свое право на свой суверенитет. Это принципиально важно, заявил корреспонденту ИА REGNUM член Центрального штаба ОНФ, генеральный директор киноконцерна «Мосфильм», кинорежиссер Карен Шахназаров.
Читайте также: Шахназаров: Великая Отечественная война — государствообразующий стержень
09:42 23.06.2020
Знаменитый путешественник Фёдор Конюхов считает важным сохранить культурное наследие России. Его слова приводит «Москва 24».
Он прокомментировал предстоящее голосование по поправкам к Конституции, отметив важность принимаемых изменений.
Подробности в материале: Федор Конюхов: «Мы много потеряли в своей культуре»
09:53 23.06.2020
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ и важность поправок для обеспечения доступной медицинской помощи гражданам прокомментировал и. о. главного врача Гумбетовской ЦРБ Муртуз Нажмудинов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Гумбетовского района.
Читайте также: Главврач дагестанской больницы объяснил важность поправок в Конституцию РФ
10:02 23.06.2020
На Ямале тестирование на коронавирусную инфекцию проходят общественные наблюдатели за ходом общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации Салехарда.
Всего на Ямале прошли обучение более 1100 наблюдателей, сообщил председатель Общественной палаты ЯНАО Дмитрий Заякин.
Читайте подробнее: На Ямале свыше тысячи наблюдателей за голосованием сдают тест на SARS-CoV-2
10:14 23.06.2020
Несколько важных изменений, предложенных в поправках к Конституции РФ, отметила заслуженный учитель России, председатель регионального отделения «Союза женщин России», члена Общественной платы Омской области Тамара Синичникова. Ее комментарий приводит пресс-служба правительства региона.
Читайте подробнее: Заслуженный учитель из Омска объяснила, что самое важное в Конституции РФ
10:25 23.06.2020
Президент Петербургского библиотечного общества, директор Центральной городской публичной библиотеки им. В. В. Маяковского Зоя Чалова считает, что включение в Основной закон страны права самой культуры на защиту со стороны государства, то, чего всегда не хватало.
Читайте подробнее: Библиотекарь: Защита культуры Конституцией РФ — то, чего так не хватало
10:27 23.06.2020
Поправки к Конституции определяют важнейшие направления жизни общества на перспективу, и самоустранение в вопросе голосования — неверная позиция. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 июня заявил член Совфеда Константин Долгов.
Читайте также: Член Совфеда: поправки к Конституции определят вашу жизнь
10:31 23.06.2020
Передача избирательных бюллетеней в ТИК Брянской области. bryansk.izbirkom.ru
10:45 23.06.2020
В Челябинской области более 240 тыс. граждан решили отдать свой голос по поправкам в Конституцию не выходя из дома. Об этом сообщает облизбирком.
Приём заявок продолжается. Желающие проголосовать на дому должны уведомить боб этом участковую комиссию и подобрать удобное себе время.
Об этом: Более 240 тыс. челябинцев решили проголосовать на дому
11:05 23.06.2020
Пошив 74 тыс. защитных одноразовых халатов для нужд избирательной комиссии при проведении на территории Республики Дагестан голосования по внесению поправок в Конституцию РФ обеспечила текстильная фабрика «Лавантель», расположенная в Хасавюрте. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского правительства.
Читайте также: В Дагестане сшили 74 тыс. защитных халатов для голосования по Конституции
11:24 23.06.2020
Чистоту голосования, соблюдение прав граждан и, в итоге, легитимность процедуры голосования в Вологодской области обеспечат более шести тысяч общественных наблюдателей, заявил председатель Общественной палаты Вологодской области Вячеслав Приятелев. Об этом сообщили журналисты портала Вологда.рф.
Подробности в материале: В Вологодской области на избирательные участки привлекут 6000 наблюдателей
11:41 23.06.2020
Заместитель руководителя исполкома ОНФ, президент благотворительного фонда поддержки слепоглухих «Соединение» Дмитрий Поликанов считают очень важным, что поправки к Конституции РФ нашли своё отражение в решениях президента России и правительства во время преодоления коронавируса.
В комментарии корреспонденту ИА REGNUM он также отметил, что, так называемый пакет социальных поправок является одним из самых значимых и прикладных для любого гражданина страны.
Читайте также: «Один из самых значимых»: о социальном пакете поправок к Конституции РФ
12:00 23.06.2020
Контролировать законность проведения голосования по поправкам в Конституцию в Московской области будет около 27,7 тысяч наблюдателей. Об этом 23 июня сообщила руководитель рабочей группы по мониторингу за проведением выборных кампаний и защите избирательных прав граждан Общественной палаты Подмосковья Татьяна Дмитриева на пресс-конференции в Москве.
При этом заявки на право стать наблюдателем будут приниматься до 25 июня, добавила общественник. При этом на данный момент ещё ни одному заявителю не было отказано.
Читайте подробнее: Следить за голосованием по поправкам в Подмосковье будут 27 тысяч человек
12:18 23.06.2020
Президент Торгово-промышленной палаты Якутии, народный депутат Владимир Членов подчеркнул, что, проголосовав за принятие поправок к Конституции РФ о защите суверенитета и территориальной целостности страны, можно в дальнейшем исключить любую возможность отчуждения даже самой крошечной части России.
«Это не позволит никому пересматривать права России и её субъектов, в том числе Якутии, на арктические территории, которые представляют для зарубежных соседей по Арктике лакомый кусочек», — добавил Владимир Членов.
Читайте также: Депутаты Якутии о поправках к Конституции: цель — повышение качества жизни
12:27 23.06.2020
Депутат Законодательного собрания Челябинской области Михаил Махов (КПРФ) решил проголосовать за поправки в Конституцию РФ, несмотря на позицию президиума ЦК партии. О своём решении парламентарий заявил корреспонденту ИА REGNUM.
Махов уточнил, что он отчасти разделяет мнение руководства, ведь далеко не все возможные поправки были включены в проект изменений.
«Но я считаю, что это не причина отказываться от голосования. Да, есть какие-то моменты по форме, над чем работать. Я определил свою гражданскую позицию, буду голосовать», — сказал депутат.
Об этом: Уральский депутат от КПРФ выразил особое мнение по поправкам в Конституцию
13:06 23.06.2020
России нужна полноценная культурная политика, в области культуры необходимо совершить наконец переход от деклараций к действиям, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM директор Института народов Севера РГПУ имени А.И.Герцена Игорь Набок, комментируя внесение поправок в Конституцию России.
Об этом: Нужна полноценная культурная политика: эксперт о поправках в Конституцию
13:20 23.06.2020
Заместитель руководителя исполкома ОНФ, президент благотворительного фонда поддержки слепоглухих «Соединение» Дмитрий Поликанов прокомментировал корреспонденту ИА REGNUM значение поправки к Конституции РФ, где говорится об адресной социальной помощи:
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Об этом: Что даёт социальная поправка к Конституции РФ?
13:38 23.06.2020
На сегодняшний день поступило 70 жалоб на принуждение к голосованию по изменениям в Конституцию РФ. Об этом в ходе заседания комиссии заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.
«У нас 70 обращений поступило о принуждении к голосованию с использованием административного ресурса», — сказала Памфилова.
Читайте подробнее: В ЦИК РФ рассказали о принуждении к голосованию по Конституции
13:57 23.06.2020
Более 3,7 млн граждан подали заявки о голосовании по Конституции России по месту пребывания. Об этом сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова в ходе заседания комиссии 23 июня.
Эти люди, пояснила Памфилова, автоматически исключаются из списка участников голосования по месту регистрации. Ещё около 2 тыс. российских граждан уже проголосовали за рубежом.
Читайте подробнее: ЦИК: более 3,7 млн граждан будут голосовать по месту пребывания
14:31 23.06.2020
Голосование за поправки в Конституцию — это прямая защита суверенитета и территориальной целостности страны. Как передает корреспондент ИА REGNUM 23 июня, об этом заявил журналистам лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов.
Читайте также: Миронов: поправки к Конституции оставляют Крым России и после Путина
14:34 23.06.2020
Госдума в первом чтении приняла законопроект о воспитании в России, передает корреспондент ИА REGNUM 23 июня. Инициатива была внесена в нижнюю палату парламента президентом РФ Владимиром Путиным.
Читайте подробнее: Госдума поддержала законопроект о воспитании в России
14:49 23.06.2020
Внесение поправок в Конституцию России не потребует немедленных выборов в Государственную думу или переназначений на ключевых государственных должностях. Об этом сообщил 23 июня журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Насколько я знаю, это не требует проведения сиюминутных выборов или переназначения ответственных должностей», — сказал он о внесении поправок.
Читайте также: Песков: внесение поправок в Конституцию РФ не потребует переназначений
14:55 23.06.2020
Участие в голосовании за поправки к Конституции РФ важны потому, чт это будущий уклад нашей страны, места, где мы с вами живем, живут наши родные, близкие. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил директор центра координации проектов цифровой экономики Нижегородской области Владимир Распопов:
[[[quote-11]]]
Об этом: «Выражение гражданской позиции»: о голосовании по поправкам к Конституции
15:23 23.06.2020
УИК Ростовской области. rostov.izbirkom.ru
15:33 23.06.2020
Более миллиона человек могут принять участие в Общероссийском голосовании по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации. Вопросы подготовки к проведению голосования обсуждались 23 июня на совещании у губернатора Игоря Рудени, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе облправительства.
Читайте подробнее: Руденя: Задача — обеспечить безопасность при голосовании
15:38 23.06.2020
Петербург опередил остальные регионы страны по числу поступающих в Центризбирком жалоб на принуждение избирателей к голосованию по Конституции и применение административного ресурса. Об этом сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова на заседании 23 июня, передает корреспондент ИА REGNUM.
Читайте также: Петербург стал лидером по числу жалоб в ЦИК на принуждение к голосованию
15:51 23.06.2020
Для дачников Кургана в дни голосования по поправкам в Конституцию проезд в город будет бесплатным. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.
Плата за проезд на пяти «дачных» маршрутах не будет взиматься 25 и 26 июня 2020 года. Проезд в автобусах №№ 80,81,82,84 и 86, идущих в Курган с 9:00 до 15:00, будет бесплатным.
Обратно можно будет уехать бесплатно с 16:00 при наличии календаря, который выдают на участках, где проходит голосование по поправкам в Конституцию.
Читайте также: Дачникам Кургана в дни голосования по Конституции сделали проезд бесплатным
15:55 23.06.2020
Новая Конституция будет включать накопившиеся за годы наболевшие темы. Поправки не могут послужить чему-то плохому, а только хорошему, только коррекция в сторону улучшения, заявила корреспонденту ИА REGNUM историк, президент Фонда изучения исторической перспективы Наталия Нарочницкая.
Читайте также: Новая Конституция включит в себя годами копившиеся темы — эксперт
16:53 23.06.2020
Для участия в электронном голосовании по поправкам в Конституцию РФ зарегистрировалось 1051 тысяч Москвичей. Такие цифры приводит Общественный штаб по наблюдению за общероссийским голосованием.
Ещё 140 тысяч избирателей зарегистрировались для электронного голосования в Нижегородской области.
Читайте также: Свыше миллиона москвичей проголосуют по поправкам к Конституции онлайн
17:08 23.06.2020
В предложенных «социальных» поправках в Конституцию закрепляется несколько важнейших для страны принципов, от защиты прав трудящихся до гарантии индексации пенсий, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM глава центрального совета Российской партии пенсионеров за социальную справедливость Владимир Бураков.
Подробности в материале: Поправки в Конституцию закрепят важные социальные принципы — эксперт
17:08 23.06.2020
В Курганской области с 25 июня для голосования по поправкам в Конституцию РФ приступят к работе 963 избирательных участка. Об этом сообщил 23 июня председатель избирательной комиссии Зауралья Валерий Самокрутов.
Особенность голосования — беспрецедентные меры санитарной безопасности. Ежечасная дезинфекция участков, антисептические коврики, обработка рук, маски и перчатки, а также индивидуальные шариковые ручки каждому голосующему. Паспортные данные будут сверяться без передачи документа из рук в руки.
Подробности в материале: Члены избиркомов Курганской области получат прозрачные защитные экраны
18:33 23.06.2020
Средства индивидуальной защиты для избирательных участков в Свердловской области. dip.midural.ru
18:46 23.06.2020
В Тюмени во время голосования по поправкам к Конституции РФ с 25 июня по 1 июля пройдёт фестиваль «Время Побед». Об этом сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.
В рамках фестиваля состоится викторина, победители которой станут обладателями бытовой техники, квартир или автомобилей «Лада-Гранта». Для участия в викторине нужно правильно ответить на вопросы по истории Тюмени и Тюменской области, их роли в Великой Отечественной войне, а также затронут знание Конституции России.
Викторина пройдёт на 80 площадках фестиваля в Тюмени. Для людей старше 65 лет и имеющих хронические заболевания предусмотрено участие по телефону 8 800 234 22 22.
В рамках фестиваля тюменские производители продовольственной продукции проведут ярмарки 27, 28 июня и 1 июля.
Читайте подробнее: К голосованию по Конституции в Тюмени приурочили викторину и ярмарки
19:52 23.06.2020
Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России изучает информацию в СМИ и соцсетях о попытках повлиять на голосование по конституции. Как передает корреспондент ИА REGNUM 23 июня, об этом сообщил глава комиссии Госдумы Василий Пискарёв («Единая Россия»).
Об этом: Комиссия Госдумы сообщила ГП о вмешательстве в голосование по поправкам
06:19 24.06.2020
Поправки к Конституции можно считать политическим завещанием президента России Владимира Путина. Об этом заявил накануне глава республики Алексей Цыденов, отвечая на вопросы местных жителей в прямом эфире. По его мнению, раньше закрепить в Конституции социальные гарантии и безопасность было сложнее. Он отметил, что в 90-е годы уровень потерь страны был больше, чем в годы Второй мировой войны.
Об этом: Уровень потерь в 90-е был выше, чем во второй мировой войне — глава Бурятии
07:00 24.06.2020
В качестве наблюдателей в голосовании по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ зарегистрировались около 3,5 тыс. человек. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, они будут следить за чистотой проведения голосования на избирательных участках.
Подробности в материале: За голосованием в Бурятии будут следить 3,5 тысячи наблюдателей
14:14 24.06.2020
В Москве наблюдатели проверят не только ход голосования по поправкам к Конституции РФ, но и процедуру дезинфекции участков. Об этом 24 июня сообщает Общественный штаб по наблюдению за голосованием.
«На столичных избирательных участках каждый день будут проводить полную дезинфекцию помещений и поверхностей», — сказано в сообщении.
Подробности в материале: Голосование по Конституции: наблюдатели проверят дезинфекцию участков
16:17 24.06.2020
Тамбовский губернатор Александр Никитин считает, что президент Владимир Путина в своём последнем обращении «практически «положил на лопатки» сомневающихся в необходимости голосования за поправки к Конституции», поскольку жизнь и сам мир изменились.
Читайте подробнее: Президент «положил на лопатки» сомневающихся — тамбовский губернатор
07:11 25.06.2020
В Туве с 25 июня стартует голосование по вопросу внесения изменений в Конституцию РФ. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе республиканского избиркома, откроются 19 территориальных и 183 участковых избирательных комиссий.
Читайте подробнее: В Туве открылись 183 участка для голосования по Конституции РФ
07:32 25.06.2020
В Кемеровской области стартовало общероссийское голосование по внесению поправок в Конституцию Российской Федерации. Официальный телеграм-канал «Цивилев. Live» уточняет, что на избирательных участках соблюдены все меры безопасности.
«Сегодня историческое событие — начинается голосование по поправкам в Конституцию России, — прокомментировал губернатор Сергей Цивилёв. — Голосуя за поправки, мы закрепляем все инициативы, с которыми выступает президент России Владимир Владимирович Путин. Эти инициативы востребованы обществом и отвечают интересам людей. Прежде всего поправки направлены на закрепление принципов социальной справедливости, повышение благосостояния граждан, защиту детства».
Читайте подробнее: В Кузбассе началось голосование по поправкам к Конституции РФ
07:54 25.06.2020
В шести отдалённых населённых пунктах Свердловской области явка на голосование по поправкам в Конституцию составила 100%. Об этом сообщает региональный избирком.
Всего в труднодоступных и отдалённых территориях в 15 муниципалитетах свои голоса отдали 2 078 граждан. В среднем явка составила 47,35%.
Подробности в материале: В отдалённых свердловских сёлах по Конституции проголосовали 100% граждан
07:56 25.06.2020
Избирательные участки для проведения голосования по внесению изменений в Конституцию РФ открылись в России 24 июня, сообщает ИА REGNUM.
Первые бюллетени для голосования уже опустили в урны жители Дальнего Востока и Сибири. По данным местных избирательных комиссий, на участках введены повышенные меры безопасности в связи с распространение коронавирусной инфекции. Избирателям раздают перчатки, медицинские маски, на самих участках установлены емкости с антисептиками.
Подробности в материале: В России открылись избирательные участки для голосования по Конституции РФ
08:05 25.06.2020
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв принял участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ. Он проголосовал сегодня утром, 25 июня, на участке № 331 в Кемерове, сообщили ИА REGNUM в региональном правительстве.
Подробности в материале: Глава Кузбасса проголосовал по поправкам к Конституции РФ
08:30 25.06.2020
Общероссийское голосование по поправкам к Конституции РФ стартовало в Красноярском крае. Как сообщили в правительстве региона, 25 июня губернатор края Александр Усс с супругой проголосовали на избирательном участке, расположенном в лицее №2 в Красноярске.
Читайте подробнее: Красноярский губернатор проголосовал по поправкам к Конституции РФ
08:32 25.06.2020
Жители Иркутской области начали голосование по поправкам к Конституции РФ. Как сообщает областной избирком, всего в регионе открылись около 1,9 тыс. избирательных участков. Голосование будет проводиться с 8 до 20 часов до 1 июля.
Все избиркомы получили антисептические средства и средства индивидуальной защиты для профилактики распространения коронавирусной инфекции. Ранее правительство Иркутской области закупило для них более 1,7 млн одноразовых масок, 1,7 млн одноразовых перчаток, 64 тонны антисептика, около двух тысяч бесконтактных термометров, более 1,2 млн шариковых ручек.
Об этом: В Иркутской области началось общероссийское голосование по поправкам
08:44 25.06.2020
В Свердловской области голосование по поправкам в Конституцию России идёт с учётом санитарных норм. Об этом сообщает облизбирком.
Для безопасности процесса участковые комиссии получили 10 млн масок, защитных экранов, санитайзеров, халатов, перчаток, бесконтактных термометров и некоторых других нужных предметов. Также им отправлено 75 тонн дезинфицирующих жидких средств.
Читайте подробнее: В Свердловской области голосуют с учётом санитарных норм
09:04 25.06.2020
В Хакасии 25 июня стартовало голосование по поправкам к Конституции РФ. Открыта горячая линия, специалисты которой могут оказать гражданам консультационную помощь. Например, ответить на вопросы, касающиеся сути поправок, организации и проведения голосования.
Читайте подробнее: Горячую линию по вопросам общероссийского голосования открыли в Хакасии
09:06 25.06.2020
В Забайкальском крае, как и в других регионах России, сегодня, 25 июня, началось голосование по поправкам к Конституции РФ. Как сообщает пресс-служба забайкальского губернатора, всего в Конституцию вносится 46 поправок.
Они касаются семейных ценностей, защиты человека труда, социальных гарантий, доступности медицины, требований к чиновникам, защиты государства, сохранения природных богатств, поддержки предпринимательства, науки и общественных инициатив.
Об этом: Забайкалье голосует по поправкам к Конституции РФ
09:26 25.06.2020
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев проголосовал на одном из участков Москвы в рамках процедуры по изменениям в Конституцию РФ. Голосование по изменениям началось 25 июня и продлится до 1 июля включительно.
Свой бюллетень Медведев опустил в урну в Москве в гимназии 1448 на улице Довженко.
Подробности в материале: Медведев проголосовал по изменениям в Конституцию РФ
09:30 25.06.2020
Голосование по поправкам к Конституции РФ проходит в Томской области. 25 июня в регионе открылись 773 избирательных участка, сообщили в областной администрации.
В общероссийском голосовании уже принял участие томский губернатор Сергей Жвачкин. Он прибыл на свой избирательный участок в шестой гимназии Томска утром 25 июня.
Читайте также: В Томской области открылись сотни участков для голосования по поправкам
09:39 25.06.2020
Россия должна оставаться президентской республикой. Такое мнение высказал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Вместе с тем, по его словам, поправки в Конституцию расширят роль парламента в России и его участие в формировании правительства. Медведев уверен, что это «развитие принципа разделения властей».
Об этом: Медведев заявил о необходимости оставить президентскую республику
09:47 25.06.2020
Более пяти тысяч жителей Забайкальского края записались в наблюдатели на голосовании по поправкам Конституции Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба забайкальского губернатора со ссылкой на слова председателя Общественной палаты Забайкальского края Натальи Дроботушенко.
Читайте подробнее: Более пяти тысяч наблюдателей следят за ходом голосования в Забайкалье
09:56 25.06.2020
По случаю начавшегося сегодня в России голосования по поправкам к Конституции РФ глава администрации Читы Александр Сапожников пришел на свой избирательный участок прямо к открытию. Об этом сегодня, 25 июня, сообщает официальный сайт администрации города.
«Я первый проголосовал на своем избирательном участке. В 8:00 посмотрел, как работают у нас участки. Для меня очень важен сегодняшний день, как для россиянина, для руководителя городской администрации, ветерана боевых действий. Все поправки для меня очень близки. Считаю их продуманными», — подчеркнул сити менеджер.
Об этом: Сити-менеджер Читы Александр Сапожников: «Я первый проголосовал»
10:00 25.06.2020
В Свердловской области начали работу центры общественного наблюдения, следящие за ходом голосования по поправкам в Конституцию РФ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в облизбиркоме.
В Екатеринбурге центр открыли в парке «Россия — моя история». «Впервые наблюдатели получат возможность работы в мобильном формате — в их распоряжении будут мобильные центры наблюдения», — сообщают в комиссии.
Об этом: На Среднем Урале открыли центры общественного наблюдения
10:05 25.06.2020
В Тюменской области с утра 25 июня открылись 1 097 избирательных участков по поправкам в Конституцию России. Они будут работать с 8 до 20 часов ежедневно до 1 июля, сообщает пресс-служба тюменского отделения «Единой России».
Можно проголосовать по поправкам в Конституцию РФ и на дому без объяснения причин. Члены участковой избирательной комиссии привезут избирателям индивидуальные пакеты для голосования.
Читайте также: В Тюменской области открылись более тысячи избирательных участков
10:06 25.06.2020
Изменения, предлагаемые в Конституцию РФ, стали исключительно важными в условиях пандемии коронавируса, когда множество людей осталось без работы. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
«Вот, казалось бы, эти общие вещи, которые переводятся на конституционный уровень, они стали исключительно важны в текущий период, когда ввиду пандемии коронавируса люди столкнулись и с безработицей, и с проблемами, которые связаны с отсутствием дополнительных доходов или основной работы», — сказал Медведев.
Читайте подробнее: Медведев заявил о важности изменений в Конституцию в условиях пандемии
10:12 25.06.2020
1259 участков созданы для проведения общероссийского голосования по поправкам в Конституцию на территории Белгородской области. Все они проверены сотрудниками регионального управления МЧС. 24 июня в режиме видеоконференцсвязи руководители избирательных комиссий обсудили вопросы готовности к проведению голосования, сообщили в пресс-центре избирательной комиссии Белгородской области.
Об этом: В Белгородской области проголосовать можно на 1,2 тысячи участков
10:15 25.06.2020
В Омской области проходит голосование по поправкам к Конституции РФ. Как сообщили в областном правительстве, в общероссийском голосовании 25 июня принял участие губернатор региона Александр Бурков.
«Губернатор Омской области сделал свой выбор, проголосовав за предлагаемые изменения в основном законе государства», — говорится в сообщении.
Об этом: Губернатор Омской области проголосовал по поправкам к Конституции РФ
10:19 25.06.2020
В Новосибирской области сегодня, 25 июня, началось голосование по внесению поправок в Конституцию Российской Федерации. В региональном правительстве уточнили, что с учётом усиленных мер санитарно-эпидемиологической безопасности, будут работать более 2 тысяч избирательных участков.
Читайте подробнее: В Новосибирской области открылись более 2 тысяч избирательных участков
10:28 25.06.2020
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников считает, что поправки в Конституцию РФ содержат серьёзные социальные обязательства, которые власти страны берут на себя. С таким заявлением Травников выступил сегодня, 25 июня, во время прямой линии с областными СМИ.
Подробности в материале: Травников: поправки к Конституции РФ содержат серьёзные обязательства
10:30 25.06.2020
В Ростовской области началось голосование по поправкам к Конституции Российской Федерации. В регионе отдать свой голос можно на 2 тыс. 613 участках для голосования, на каждом из которых будут присутствовать пять и более наблюдателей, передаёт ИА REGNUM.
Подробности в материале: В Ростовской области открыто 2,6 тыс. участков для голосования
10:35 25.06.2020
В 107 труднодоступных населённых пунктах Алтайского края, расположенных на территории 29 городских округов и муниципальных районов, досрочное голосование по поправкам к Конституции стартовало с 16 июня. Как сообщает сегодня, 25 июня, краевой избирком, в проведении такого голосования задействованы 75 участковых избирательных комиссий.
К примеру, в Мамонтовском районе досрочное голосование прошло в посёлке Потеряевка, где проживают преимущественно пожилые люди, а удаленность от сельского совета составляет 35 километров.
Путь до него проходит по полевой дороге среди полей, засеянных пшеницей, рапсом, чечевицей, гречкой. Также нужно преодолеть две рукотворных плотины. Под солонцем, да после проливного дождя, туда очень трудно проехать, — поясняют сотрудники избиркома.
Любопытно, что местом для голосования в Потеряевке определён спортзал местной малокомплектной школы в здании действующего православного храма.
Подробности в материале: Через поля, холмы и горы: как голосуют в труднодоступных районах Алтая
10:54 25.06.2020
Заместитель председателя Госсобрания — Курултая Башкирии Рустем Ахмадинуров оценивает голосование по поправкам к Конституции РФ как акт высокого доверия Президенту России Владимиру Путину и главе Башкирии Радию Хабирову. Об этом сообщает издание «Благоварские вести».
По его словам, голосование является уникальным событием в истории России.
Читайте также: В Башкирии назвали уникальным голосование по поправкам к Конституции РФ
11:11 25.06.2020
Решение президента РФ Владимира Путина о повышении ставки НДФЛ для богатых, безусловно, в духе тех изменений в Конституции, заявила корреспонденту ИА REGNUM член Общественной палаты города Севастополя, председатель Попечительского совета Севастопольской региональной общественной организации «Особые дети» Наталья Кирюхина.
Подробности в материале: Теперь о детях в России будет заботиться социально ориентированный бизнес
11:28 25.06.2020
Онлайн-голосование, используемое при голосовании по поправкам к Конституции имеет глубокий гражданский смысл. Мы переходим в эру прямой электронной демократии, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.
Подробности в материале: Эра прямой электронной демократии: голосование по Конституции
12:01 25.06.2020
Во всех районах Ленинградской области началось голосование по поправкам в Конституцию РФ. Принять участие в голосовании жители региона смогут в любое время с 08:00 до 20:00 часов на любом из 991 избирательного участка с 25 июня по 1 июля.
Читайте также: В Ленобласти стартовало голосование по поправкам в Конституцию
12:16 25.06.2020
Роспотребнадзор не считает необходимым принимать дополнительные санитарные меры на участках для голосования по изменениям в Конституции РФ. Об этом в ходе заседания рабочей группы по изменениям в Конституции РФ заявила заместитель руководителя Роспотребнадзора Ирина Брагина.
«Каких-то опасения у нас для того, чтобы принимать какие-то дополнительные меры, нет, мы надеемся, что всё, что уже сделано, минимизирует все риски», — сказала Брагина.
Читайте также: В Роспотребнадзоре одобрил санитарные меры на участках по голосованию
12:22 25.06.2020
Всё, что президент России Владимир Путин обнародовал в своём последнем обращении к нации и что записано в поправках к Конституции РФ, направлено на защиту и всестороннюю поддержку российских граждан. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил председатель Комитета Государственной думы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, член президиума ЛДПР Михаил Дегтярёв:
«Для меня, как отца четверых сыновей, важной мерой стала поддержка семей с детьми. Новые прямые выплаты наименее защищенным группам, продление срока оказания материальной поддержки тем, кто потерял работу в период пандемии, — очень нужные и важные решения главы государства. Президент в очередной раз сделал акцент, что в фокусе внимания государства, в первую очередь, люди. Защита их здоровья, права на труд, поддержание занятости, всесторонняя социальная поддержка.
Ещё одно решение — удачный эксперимент по введению с 1 июля категории самозанятых граждан будет распространён на всю Россию. А зарегистрироваться в качестве самозанятых смогут предприниматели не от 18, а от 16 лет. Это даст существенный толчок молодёжному бизнесу. Такие решения соответствуют поправкам в Конституцию о поддержке развития предпринимательству и о молодёжной политике…»
Читайте также: Защита и всесторонняя поддержка: о самом важном в поправках к Конституции
12:46 25.06.2020
Перед началом голосования за поправки к Конституции РФ в Забайкальском крае сформирован корпус волонтеров. Сейчас они активно информируют людей старшего возраста как о содержании этих поправок, так и о возможных формах участия в голосовании. Об этом сегодня, 25 июня, сообщает пресс-служба забайкальского губернатора.
Подробности в материале: Волонтеры Конституции работают в Забайкалье
12:53 25.06.2020
Глава Татарии Рустам Минниханов 25 июня принял участие в голосовании по вопросам внесения поправок в Конституцию РФ на избирательном участке в здании Казанского национального исследовательского технического университета имени А.Н. Туполева.
Подробности в материале: Глава Татарии проголосовал по поправкам в Конституцию РФ
13:11 25.06.2020
Врио губернатора НАО Юрий Бездудный проголосовал по поправкам к Конституции РФ.
«Изменения в основной закон позволят нам на самом высоком уровне защитить семейные и духовные ценности, четко закрепят социальные обязательства государства, например, такие как регулярную пенсий, пособий и других выплат, фиксированный МРОТ не ниже прожиточного минимума. А если подходить к вопросу глобально, то поправки смогут укрепить суверенность нашего государства», — заявил он.
Читайте также: Врио губернатора Ненецкого АО принял участие в голосовании по поправкам
13:15 25.06.2020
Поправки к Конституции раскрывают тему социального государства — оно поддерживает самых уязвимых граждан. С этой точки зрения решение президента РФ Владимира Путина о налоговых изменениях выглядит гораздо справедливее, чем существовавшая до того система распределения налогов, заявила корреспонденту ИА REGNUM директор по развитию АНО «Детский хоспис» Анна Кудря.
Читайте подробнее: Решение о повышении ставки НДФЛ сделает общество более справедливым
13:17 25.06.2020
Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов принял участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ. По его словам, «сегодняшний день является очень значимым».
13:18 25.06.2020
В Ульяновской области работает около 990 участковых избирательных комиссии, включая 12 временных. Задействовано более 8,5 тыс. членов комиссий. За обеспечением легитимности и безопасности процесса, в том числе во время голосования на дому и придомовых территориях, следят общественные наблюдатели — региональный пул включает более 4,5 тыс. человек.
13:29 25.06.2020
На избирательном участке в Ульяновской области.
Фото: ulyanovsk.izbirkom.ru
13:37 25.06.2020
В Ульяновской области на избирательных участках, помимо средств индивидуальной защиты, каждые два часа проводится дезинфекция помещений. Также на участках разведены потоки граждан, измеряют температуру, проводится антисептическая обработка рук, выдаются маски и перчатки, индивидуальные ручки для заполнения бюллетеня.
Подробности в материале: За голосованием в Ульяновской области следят 4,5 тыс. наблюдателей
13:50 25.06.2020
1738 избирательных участков для проведения Всероссийского голосования по изменениям в Конституцию открылись в Воронежской области в 08:00 25 июня, сообщили в пресс-службе правительства региона. Всего в списки избирателей внесены 1,8 млн жителей региона.
Об этом: В Воронежской области открыты 1738 избирательных участков
14:02 25.06.2020
Врио главы Чувашии Олег Николаев принял участие в голосовании по поправкам к Конституции РФ.
Фото: cap.ru
14:04 25.06.2020
Глава Бурятии Алексей Цыденов принял участие в голосовании по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, он пришёл на избирательный участок вместе с супругой по месту своего проживания.
Об этом: Глава Бурятии проголосовал по поправкам в Конституцию РФ
14:14 25.06.2020
В Астраханской области 25 июня открылся 571 участок для голосования по поправкам в Конституцию РФ. Они будут работать до 1 июля включительно с 8:00 до 20:00 по местному времени. В регионе работают 15 временных избирательных участков: на нефтяных платформах на Каспии, в больницах, СИЗО и на вокзале.
200 участков в Астрахани и районах области оснащены комплексами обработки избирательных бюллетеней. В списки избирателей включены 731 тыс. 546 граждан. За ходом голосования следят 2,8 тыс. наблюдателей от общественной палаты Астраханской области.
Подробности в материале: В Астраханской области открылся 571 избирательный участок
14:16 25.06.2020
На Ямале 25 июня открылись 223 избирательных участка для голосования по поправкам в Конституцию России. Работа в них ведётся с соблюдением санитарных правил, установленных в связи с пандемией коронавируса, сообщает пресс-служба главы региона.
В Салехарде, Новом Уренгое, Ноябрьске, Надымском и Приуральском районах избирательные участки оборудованы на улицах. Желающие могут проголосовать дому: достаточно звонка в участковую комиссию и избирателю принесут индивидуальный пакет для голосования.
Читайте подробнее: На Ямале работают избирательные участки под открытым небом
14:21 25.06.2020
На избирательном участке в Чувашии.
Фото: cap.ru
14:24 25.06.2020
В Липецкой области с 25 июня по 1 июля для голосования по поправкам в Конституцию РФ работают 894 участковых избирательных комиссии. В списках голосующих числятся более 928 тысяч человек. Более 17 тысяч из них оформили заявления о голосовании по месту своего нахождения через «Мобильный избиратель».
Читайте подробнее: В Липецкой области начали работу 894 избирательных участка
14:25 25.06.2020
Голосование по поправкам к Конституции РФ стартовало в Рязанской области. Накануне все избирательные участки продезинфицировали, а членов УИКов обеспечили средствами индивидуальной защиты, сообщили 25 июня в пресс-службе правительства региона.
Читайте подробнее: В Рязанской области открылось 1015 участков для голосования
14:41 25.06.2020
Поправки к Конституции зададут высокие требования к власти, зафиксируют национализацию элит, а также наполнят понятие «социальное государство» конкретикой. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 июня заявил депутат Госдумы, заместитель секретаря генерального совета партии «Единая Россия» Евгений Ревенко.
Об этом: Ревенко: долг каждого принять участие в выборе своего будущего
14:47 25.06.2020
Общественным наблюдателям заходом голосования по поправкам к Конституции РФ добавили полномочий. Об этом сегодня, 25 июня, со ссылкой на слова председателя Общественной палаты Забайкалья Натальи Дроботушенко сообщает пресс-служба забайкальского губернатора. Речь идёт о контроле за соблюдением мер безопасности.
«В этот раз ситуация, действительно, особенная в связи с распространением коронавируса. И первое, что предлагается посмотреть, это меры безопасности. Причём в том «Золотом стандарте», который разработан Общественной палатой Российской Федерации при активном участии всех граждан и Общественных палат субъектов.
Первые позиции как раз касаются того, что наблюдатель приходит и смотрит, обеспечено или нет безопасное голосование. А дальше, как обычно, сам процесс голосования», — сказала Наталья Дроботушенко.
Читайте также: В Забайкалье контроль за голосованием по поправкам идёт по новому стандарту
15:15 25.06.2020
Глава Чечни Рамзан Кадыров принял участие в голосовании по поправкам к Конституции РФ. Об этом он сообщил в своём аккаунте в Twitter.
«Сегодня принял участие в голосовании. Опустил бюллетень в урну избирательного участка №165 в моём родном Ахмат-юрте. Вместе за сильную Россию! Аллаху акбар!», — написал Кадыров.
Об этом: Кадыров проголосовал по поправкам к Конституции РФ
15:20 25.06.2020
Избирком Самарской области опроверг информацию о том, что якобы сотрудников избирательных комиссий принуждают работать бесплатно. Опровержение опубликовано 25 июня на официальной странице областного избиркома в социальной сети.
По сообщению пресс-службы ведомства, 25 июня в регионе началось голосование по вопросу внесению поправок в Конституцию Российской Федерации. Сегодня же появились сведения о том, что сотрудников избиркома якобы при помощи угроз и принуждения заставляют работать бесплатно.
Читайте также: В Самарской области опровергли ложную информацию о работе членов комиссий
15:21 25.06.2020
На избирательном участке в Чувашии.
Фото: cap.ru
15:25 25.06.2020
В Курганской области 25 июня открылись 963 участка для голосования по поправкам в Конституцию РФ. Об этом сообщает пресс-служба избиркома Зауралья.
На входе на участок избирателям измеряют температуру бесконтактным термометром, дезинфицируют руки, выдают одноразовую маску и перчатки. Санитарная дистанция отмечена сигнальными лентами. Заполнение бюллетеня проходит индивидуальной ручкой.
Участки для голосования в Курганской области с 25 по 29 июня будут работать с 8:00 до 20:00 часов, 30 июня — с 8:00 до 14:00 часов, 1 июля — с 8:00 до 20:00 часов
Об этом: Курганцы голосуют по поправкам в Конституцию на 963 участках
15:39 25.06.2020
Голосование по поправкам в Конституцию продумано в максимально безопасном и комфортном режиме.
«Достаточно сказать уже то, что само голосование будет идти неделю, а это значит, что все желающие смогут спокойно в удобное время прийти и проголосовать», — рассказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM первый заместитель председателя комиссии по СМИ Общественной палаты Российской Федерации, президент Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич.
Читайте подробнее: Эксперт: Голосование продумано в максимально безопасном и комфортном режиме
15:41 25.06.2020
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов принял участие в голосовании по поправкам к Конституции РФ в первый день открытия избирательных участков. Для этого он прибыл на участок, расположенный во дворце спорта «Якуб Коблев» в Майкопе, сообщили ИА REGNUM 25 июня в пресс-службе главы и правительства региона.
Подробности в материале: Глава Адыгеи поучаствовал в голосовании по поправкам к Конституции РФ
15:53 25.06.2020
В городе-герое Севастополе началось голосование по внесению поправок в Конституцию России. По словам чиновников, для волеизъявления до дня голосования не нужно подавать никаких дополнительных заявлений, достаточно прийти на участок или известить избирком о желании проголосовать вне помещения.
Подробности в материале: Севастопольцы начали голосовать по поводу поправок к Конституции
16:12 25.06.2020
В Курской области с 25 июня приступили к работе 35 территориальных и 1131 участковая комиссия. Все комиссии обеспечили средствами индивидуальной защиты для проведения голосования по поправкам в Конституцию РФ. В комплекты для УИК входят одноразовые маски, перчатки, средства дезинфекции, защитные экраны для лица, специальные халаты, термометры для бесконтактного температурного контроля. Участники голосования получат индивидуальные ручки, одноразовые маски и перчатки.
Подробности в материале: В Курской области начали работу избирательные участки
16:16 25.06.2020
Глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов проголосовал по поправкам к Конституции РФ 25 июня на участке №157, который расположен во Дворце спорта «Якуб Коблев», сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы Адыгеи. В голосовании также приняли участие главный федеральный инспектор аппарата полпреда президента РФ в ЮФО по РА Сергей Дрокин и председатель Верховного суда РА Байзет Шумен.
Читайте также: Глава Адыгеи проголосовал по поправкам к Конституции РФ
16:18 25.06.2020
Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров принял участие в общероссийском голосовании по поправкам к Конституции РФ в первый день открытия избирательных участков. Комментируя свою позицию, руководитель региона отметил, что Конституция — это «живой» документ, приближенный к реалиям времени, поэтому внесение в нее изменений, по его словам, является естественным процессом.
Читайте также: Глава Северной Осетии призвал граждан поддержать поправки к Конституции РФ
16:40 25.06.2020
Заявления представителя внешнеполитической службы ЕС Петера Стано о том, что якобы поправки в Конституцию РФ нарушают международные обязательства России, не соответствуют истине. Как передает корреспондент ИА REGNUM 25 июня, об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).
Подробности в материале: В Госдуме заявление Стано расценили как вмешательства в дела России
16:49 25.06.2020
Глава Екатеринбурга Александр Высокинский проголосовал по поправкам к Конституции РФ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в горадминистрации.
«Сегодня я проголосовал «за» и считаю это своим долгом», — сказал мэр.
Чиновник обратил внимание, что поправки связаны с защитой русского языка, ценностями семьи, целостностью государства, работой местного самоуправления, а также экологией.
Читайте также: Мэр Екатеринбурга принял участие на голосовании по Конституции
16:55 25.06.2020
759 участков для голосования по поправкам к Конституции открылись в Ивановской области 25 июня, сообщили в пресс-службе правительства региона. Сегодня же участие в голосовании принял губернатор Станислав Воскресенский с супругой — они проголосовали на участке №103 в средней школе №14 в микрорайоне Авдотьино.
Читайте также: В Ивановской области заработали 759 участков для голосования
16:57 25.06.2020
И. о. губернатора Севастополя Михаил Развожаев принял участие в голосовании по поправкам к Конституции России. Об этом ИА REGNUM 25 июня сообщили в правительстве города-героя.
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Подробности в материале: И.о. главы Севастополя проголосовал по поправкам к Конституции
16:59 25.06.2020
Глава города Ростова-на-Дону — председатель муниципального парламента Зинаида Неярохина приняла участие в голосовании по поправкам к Конституции РФ в первый день открытия избирательных участков. Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администрации 25 июня.
Об этом: Глава Ростова-на-Дону проголосовала по поправкам к Конституции РФ
17:36 25.06.2020
Поправки в Конституцию России — это новый виток развития страны, исход которого, впервые за многие десятилетия, в огромной степени зависит от нас самих. Об этом написал в статье «Размышления обычного человека», опубликованной в его паблике в социальной сети «ВКонтакте» губернатор Курганской области Вадим Шумков.
«Мы — великий народ. Но, в силу своего великодушия и величия мы бываем и наивны одновременно. Так случилось, что после развала прежде великой страны и попыток колонизации России написание первой Конституции осуществлялось не совсем нами и, во многом, не для нас. Сейчас нам даётся шанс начать исправление и этой исторической несправедливости. Очень многое было сделано после так называемых «лихих 90-х», когда огромную страну собирали практически «из грязи и палок». Но каждый уровень развития требует новых решений. Сейчас это время пришло. И нам предстоит это осознать», — отметил глава Зауралья.
Подробности в материале: Глава Зауралья выразил своё отношение к поправкам в Конституцию России
17:39 25.06.2020
Ситуация с голосованием по поправкам в Конституцию на текущем этапе складывается лучше с организационной точки зрения, чем ожидалось многими наблюдателями. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 25 июня заявил генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов на заседании экспертного клуба «Регион», посвящённом особенностям социально-психологической и политической ситуации в регионах России после пандемии.
Читайте далее: «Ситуация лучше, чем можно было ожидать» — о голосования по поправкам
17:43 25.06.2020
Для голосования по поправкам к Конституции РФ 25 июня приехал на избирательный участок губернатор Рязанской области Николай Любимов. На своей странице в социальной сети он отметил, что голосование проходит безопасно: на входе организована бесконтактная термометрия, всем выдают маски, перчатки и одноразовые ручки.
Читайте подробнее: Рязанский губернатор с семьёй проголосовал по поправкам к Конституции РФ
17:47 25.06.2020
Электронное голосование станет характерным форматом для всех будущих голосований и граждане проявляют к нему большой интерес уже сейчас. Поэтому на голосовании по поправкам в Конституцию так важно безукоризненно провести процедуру. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 25 июня заявил генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов на заседании экспертного клуба «Регион», посвящённом особенностям социально-психологической и политической ситуации в регионах России после пандемии.
Подробности в материале: Население продемонстрировало высокий интерес к электронному голосованию
18:12 25.06.2020
В России так и не смогли на должном уровне подготовиться к электронному формату голосования по поправкам в Конституцию. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 25 июня заявил политтехнолог, доцент МГУ им. Ломоносова Григорий Казанков на заседании экспертного клуба «Регион», посвящённом особенностям социально-психологической и политической ситуации в регионах России после пандемии.
Подробности в материале: «Проблема не с легитимностью, а с исполнением» — об электронном голосовании
18:18 25.06.2020
Ряд регионов могут продемонстрировать большую долю проголосовавших против поправок в Конституцию, чем ожидалось до недавних пор. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 25 июня заявил политтехнолог, доцент МГУ им. Ломоносова Григорий Казанков на заседании экспертного клуба «Регион», посвящённом особенностям социально-психологической и политической ситуации в регионах России после пандемии.
Читайте подробнее: Голосование по Конституции: «в некоторых регионах нас ждут сюрпризы»
18:21 25.06.2020
В Екатеринбурге примут участие в голосовании по поправкам к Конституции более 400 тысяч избирателей, заявил глава города Александр Высокинский.
Мэр сначала сказал, что в Екатеринбурге были примеры явки в 30% и 60% на выборах властей разных уровней. В данном случае можно ожидать «больше 400 тысяч избирателей», считает Высокинский.
«Мы рассчитываем на активность наших горожан», — добавил градоначальник.
Подробности в материале: Мэр Екатеринбурга предположил, сколько горожан проголосуют по Конституции
18:29 25.06.2020
В Москве ещё несколько лет следовало тестировать электронную форму голосования, не говоря уже о России в целом. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 25 июня заявил главный редактор ИА «Моссовет» Юрий Загребной на заседании экспертного клуба «Регион», посвящённом особенностям социально-психологической и политической ситуации в регионах России после пандемии.
Читайте подробнее: Голосование по Конституции: «Плохой повод для игры в электронную рулетку»
18:34 25.06.2020
В Оренбургской области организацией и проведением голосования по Конституции занимаются более 15 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.
В 47 территориальных комиссиях заняты 502 человека. А ещё 14 937 задействованы в работе участковых комиссий, которых в Оренбуржье насчитывается 1724.
Об этом: В Оренбуржье голосование обеспечивают более 15 тыс. человек
18:49 25.06.2020
Голосование по поправкам в Конституцию стало хорошим поводом для внедрения электронной формы голосования в крупном масштабе, несмотря на все сопутствующие проблемы, связанные с нею. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 25 июня заявил генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев на заседании экспертного клуба «Регион», посвящённом особенностям социально-психологической и политической ситуации в регионах России после пандемии.
Читайте также: Электронное голосование: «никакое тестирование не заменит реального опыта»
18:52 25.06.2020
В Югре с утра 25 июня открылись все 714 участков для голосования по поправкам в Конституцию Российской Федерации. Об этом сообщает избирком ХМАО.
Все участки для голосования на территории Югры будут работать с 8:00 до 20:00 в течение семи дней — до 1 июля 2020 года.
Читайте также: В Югре состоялся первый день голосования по поправкам в Конституцию
18:54 25.06.2020
Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин принял участие в голосовании.
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Читайте подробнее: Тамбовский губернатор проголосовал по поправкам к Конституции РФ
19:20 25.06.2020
Председатель Общественной палаты ЯНАО Дмитрий Заякин отметил, что нареканий от наблюдателей по организации процесса голосования по поправкам в Конституцию РФ на участках не поступало.
«Наши наблюдатели работают не только в помещениях для голосования, но и на участках, вынесенных на улицу. Кроме того, были уже выезды наблюдателей на дом вместе с участковыми комиссиями. Мы периодически получаем информацию из каждого муниципалитета и на данный момент фиксируем полное соблюдение законности», — заявил Дмитрий Заякин.
Подробности в материале: «Полное соблюдение законности»: Общественная палата ЯНАО о ходе голосования
19:27 25.06.2020
Губернатор Вологодской области проголосовал по поправкам к Конституции РФ. Как сообщили ИА REGNUM в правительстве региона, для голосования на участке рядом с местом работы Олег Кувшинников воспользовался услугой «Мобильный избиратель», доступной на сайте Госуслуг.
Читайте также: Губернатор Вологодчины принял участие в голосовании по поправкам
19:35 25.06.2020
Врио главы Коми Владимир Уйба, заявил, что результаты голосования по поправкам к Конституции должны быть абсолютно достоверными.
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Об этом: Врио главы Коми о голосовании по поправкам: «Нельзя допускать принудиловки»
20:07 25.06.2020
В учреждениях здравоохранения наблюдение за процессом голосования по поправкам в Конституцию РФ будут осуществлять не сторонние лица, а медицинские работники. Об этом 25 июня сообщает общественный штаб по наблюдению за общероссийским голосованием.
«На участки, которые находятся в медучреждениях, общественный штаб решил не отправлять своих наблюдателей», — сказано в сообщении.
Читайте подробнее: Медработники Москвы станут наблюдателями на голосовании по Конституции
20:53 25.06.2020
В Оренбургской области по месту нахождения собираются проголосовать 61 027 граждан. Об этом журналистам заявил глава облизбиркома Александр Нальвадов.
Приём заявлений окончился 21 июля. 10 652 поступило через портал госуслуг, 5 414 — через МФЦ. Основная же часть — 45 006 — была подана в территориальные и участковые избиркомы.
Подробности в материале: По месту нахождения проголосуют 61027 жителей Оренбуржья
21:03 25.06.2020
В Оренбургской области КОИБами оснащены 404 избирательных участка. Об этом заявил журналистам глава регионального избиркома Александр Нальвадов.
Кроме того, все участки имеют компьютеры с соответствующим программным обеспечением. Таким образом, участковые комиссии смогут создать итоговые протоколы голосования с QR-кодом.
Читайте также: КОИБы установлены на 23% избирательных участков Оренбуржья
21:16 25.06.2020
Военнослужащие 201-й российской военной базы в Таджикистане, а также члены их семей и гражданский персонал соединения приступили к голосованию по внесению изменений в Конституцию РФ.
Для проведения голосования на территории военных городков базы, расположенных в Душанбе и Бохтаре, организовано два участка, каждый из которых имеет пост медицинского контроля и все необходимые средства дезинфекции.
Читайте также: Военные РФ в Таджикистане начали голосовать по поправкам к Конституции
21:19 25.06.2020
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев принял участие в голосовании по поправкам к Конституции РФ. Об этом глава региона сообщил в Instagram.
«Я тоже сходил выразить своё мнение», — написал чиновник и прикрепил к сообщению фотографию с избирательного участка.
Губернатор напомнил, что на всех участках необходимо соблюдать все требования санитарной безопасности. В частности, помещения должны дезинфицироваться, а участники и организаторы голосования должны носить маски.
Об этом: Свердловский губернатор проголосовал по поправкам к Конституции
23:35 25.06.2020
В Архангельской области в досрочном голосовании по поправкам к Конституции РФ приняли участие 379 человек. Досрочное голосование было организовано для жителей труднодоступных и отдаленных территорий, а также для экипажей судов, которые в дни проведения будут находиться в плавании.
Подробности в материале: 379 человек досрочно проголосовали по поправкам в Архангельской области
06:12 26.06.2020
В первый день голосования по вопросу внесения поправок в Конституцию России в Бурятии на избирательные участки пришли более 102 тыс. человек. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, в Улан-Удэ 25 июня проголосовали 25,8 тыс. избирателей.
Об этом: В Бурятии раскрыли явку в первый день голосования по поправкам
06:24 26.06.2020
Глава Республики Алтай Олег Хорохордин принял участие в голосовании по поводу внесения поправок в Конституцию России. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, политик посетил избирательный участок утром 26 июня.
Читайте подробнее: В голосовании по поправкам принял участие глава Республики Алтай
07:03 26.06.2020
О режиме работы участковых комиссий. Ростовская область. donland.ru
09:06 26.06.2020
Акция «Рахмат» (Спасибо) проводится для избирателей в Башкирии. Об этом сообщается на сайте акции.
Согласно представленной информации, чтобы принять участие в акции, гражданам необходимо с 25 июня по 1 июля прийти на свой избирательный участок и проголосовать по поправкам к Конституции РФ.
Читайте подробнее: В Башкирии проводится акция для избирателей «Рахмат»
09:10 26.06.2020
Корпус волонтеров Конституции РФ поможет обеспечить максимальную безопасность на избирательных участках Забайкальского края 1 июля во время голосования по поправкам к Конституции. Об этом сегодня, 26 июня, сообщает пресс-служба забайкальского губернатора.
На общественников возложена задача проведения термометрии и обеспечение всех участников голосования индивидуальными средствами защиты.
Читайте также: Волонтёры Конституции помогут Забайкалью
09:30 26.06.2020
Все меры безопасности для исключения распространения коронавируса приняты при подготовке процесса голосования в Самарской области. Об этом 26 июня сообщает пресс-служба регионального правительства.
По сообщению пресс-службы ведомства, 25 июня губернатор Самарской области Дмитрий Азаров принял участие в общенародном голосовании по поправкам к Конституции РФ. После своего волеизъявления он оценил организацию работы избирательного участка.
Читайте также: В Самарской области процесс голосования выстроен с заботой о людях — Азаров
09:31 26.06.2020
В Екатеринбурге открыт Центр общественного наблюдения за голосованием. sverdlovsk.izbirkom.ru
09:45 26.06.2020
В Тюменской области отмечается высокая явка на избирательные участки для голосования по поправкам к Конституции РФ. Об этом сообщил председатель регионального избиркома Игорь Халин на брифинге 26 июня.
Общероссийское голосование по поправкам к Конституцик РФ стартовало в Тюменской области 25 июня и продлится до 1 июля. Избирательные участки работают в ежедневном режиме с 8:00 до 20:00.
В первый день голосования в облизбирком поступило одно обращение о нарушении санитарных норм в помещении участковой комиссии №2966. Данная информация не подтвердилась, отметил Игорь Халин.
Подробности в материале: Тюменцы активно голосуют по поправкам к Конституции — облизбирком
09:55 26.06.2020
Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров принял участие в общероссийском голосовании по внесению поправок в Конституцию РФ.
«Я поддерживаю изменения в Конституцию и всех приглашаю принять участие в голосовании», — прокомментировал свое решение глава региона.
Подробности в материале: Глава Ставрополья принял участие в голосовании по поправкам к Конституции
10:30 26.06.2020
Участок для голосования на открытом воздухе в Новосибирской области. novosibirsk.izbirkom.ru
10:46 26.06.2020
Участок для голосования в Новосибирской области. novosibirsk.izbirkom.ru
10:59 26.06.2020
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть сегодня, 26 июня, принял участие во Всероссийском голосовании по внесению поправок в Конституцию РФ. Он отметил, что «это событие номер один во внутренней политической жизни страны во все времена».
Об этом: Мэр Новосибирска проголосовал по поправкам к Конституции РФ
11:17 26.06.2020
По мнению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, каждый житель России, вне зависимости от того поддерживает ли он предлагаемые поправки в Основной закон или выступает против, должен участвовать в референдуме.
Подробности в материале: Глеб Никитин рассказал о своем отношении к реформе Конституции
11:41 26.06.2020
Начали работать избирательные участки на придомовых территориях. Всего 35 городов Свердловской области планируют проводить голосование во дворах. sverdlovsk.izbirkom.ru
11:52 26.06.2020
Электронное голосование — это данность. Мир развивается и в будущем слово будет за электронным голосованием, заявил корреспонденту ИА REGNUM президент автономной некоммерческой организации «Центр прикладных исследований и программ» Александр Точенов.
Об этом: Электронное голосование — это данность: в будущем слово за ним
12:19 26.06.2020
На протяжении очень многих лет общественность добивалась того, чтобы жестокое обращение с животными (а также — безответственное, ненадлежащее) было наказуемо. Эта нравственная потребность гражданского общества — признать за животными право на жизнь, здоровье и бережное отношение — должна быть закреплена в высшем юридическом законе России. Об этом в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM сообщил специалист постоянной комиссии по экологическим правам Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Илья Блувштейн:
«Это событие имеет большое значение, поскольку позволит перестроить очень многое в нашей жизни по отношению к животным. В частности, речь идёт о сфере образования и воспитания, потому что в этой поправке к статье 114 Конституции Российской Федерации прямо записано, что правительство РФ принимает меры, направленные на формирование в обществе ответственного отношения к животным».
Подробности в материале: Люди и звери: о самом важном в поправках к Конституции РФ
12:20 26.06.2020
Губернатор Ростовской области Василий Голубев сегодня, 26 июня, принял участие во всероссийском голосовании по внесению поправок в Конституцию РФ. Он отметил, что «все поправки так или иначе нацелены на улучшение социального положения граждан».
Читайте подробнее: Ростовский губернатор проголосовал по поправкам к Конституции РФ
12:29 26.06.2020
Губернатор Омской области Александр Бурков на участке для голосования. omskportal.ru
12:56 26.06.2020
Российский президент Владимир Путин может обратиться к нации в преддверии основного дня голосования по поправкам к Конституции РФ. Об этом сообщил 26 июня журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
На 26 июня такое выступление не запланировано, уточнил представитель Кремля.
Об этом: В Кремле допустили обращение Путина к гражданам перед голосованием
12:59 26.06.2020
Начали работать избирательные участки на придомовых территориях. Свердловская область. sverdlovsk.izbirkom.ru
13:03 26.06.2020
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков опроверг информацию, что глава государства обратится с обращением к нации по голосованию в понедельник, 29 июня. Он предложил определить день обращения методом дедукции.
13:06 26.06.2020
25 июня, в первый день голосования по поправкам в Конституцию РФ было зафиксировано 5 инцидентов. Такие данные приводит общественный штаб по наблюдению за общероссийским голосованием.
Один раз было зафиксировано временное отсутствие изображения с камеры наблюдения. Ещё два случая касались размещения ящиков для голосования вне зоны видеонаблюдения. Также двум людям были выданы бумажные бюллетени для голосования, хотя они были исключены в связи с подачей заявки на электронного голосование.
Читайте подробнее: Сообщается о пяти инцидентах в первый день голосования по Конституции
13:15 26.06.2020
После объявления даты голосования по поправкам к Конституции РФ в интернете появилась очень много информационных сообщений, которые заведомо ложны и дезинформируют население: подмешивают реальные и нереальные поправки. Об этом в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM сообщил директор Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ) Сергей Гребенников:
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Об этом: Прочитанному не верить: о конституционных фэйках в интернете
13:31 26.06.2020
В любых выборах всегда принимает участие 100% гражданского общества, все, кто считает нужным участвовать в принятии важных для страны решений, отметила в беседе с корреспондентом ИА REGNUM руководитель Департамента стратегических исследований и прогнозирования Экспертного института социальных исследований Екатерина Соколова.
Читайте подробнее: В выборах всегда принимает участие 100% гражданского общества — эксперт
13:40 26.06.2020
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров попросил жителей региона принять участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ. Данное обращение распространено пресс-службой областного правительства.
В своем обращении Дмитрий Азаров напомнил, что проголосовать можно как дома, так и на участке для голосования. Конституция является компасом развития на годы и десятилетия вперед. И каждый гражданин России, который ощущает себя частью великого народа, должен принять участие в голосовании.
Подробности в материале: Жителей Самарской области призвали принять участие в голосовании
13:42 26.06.2020
В первый день голосования по поправкам к Конституции в нем приняли участие 99 тысяч 416 жителей Ленинградской области. По данным Леноблизбиркома, активность жителей региона 25 июня составила 7%. Голосование продолжится до 1 июля включительно в помещении участковых избирательных комиссий с 8:00 до 20:00, а также вне помещений для голосования.
14:01 26.06.2020
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России зафиксировала DDoS-атаку на свой сайт. Об этом 26 июня говорит в Telegram-канале ЦИК.
Подробности в материале: Сайт ЦИК России подвергся кибератаке
14:38 26.06.2020
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев на участке для голосования. pnzreg.ru
14:53 26.06.2020
Глава Якутии принял участие в досрочном голосовании по поправкам в Конституцию РФ. sakha.gov.ru
15:36 26.06.2020
Система чистоты голосования по поправках к Конституции РФ работает. Количество наблюдателей голосования по поправкам к Конституции РФ больше в два раза, чем было на всех других выборах, заявил корреспонденту ИА REGNUM член Экспертного совета Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Олег Матвейчев.
Читайте также: Чистота голосования по Конституции сохраняется онлайн и офлайн — эксперт
15:47 26.06.2020
Вход на участок в Омске. Анна Рыжкова © ИА REGNUM
16:14 26.06.2020
В Свердловской области явка в первый день голосования по поправкам к Конституции составила 6,34%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в облизбиркоме.
Всего проголосовали за 25 июня 211 044 человека. Лучше всего с явкой обстоят дела в Пышминском районе (21,34%), хуже всего — в Берёзовском ГО (3,22%). В Екатеринбурге явка составила 4,05%.
Для сравнения, явка по всей стране за первый день составила 9,2%.
Читайте подробнее: На Среднем Урале дали первые данные по явке на голосовании по Конституции
16:18 26.06.2020
Власти Москвы отказали в проведении 4 июля митинга, посвящённого результатам голосования по поправкам к Конституции РФ, в связи с запретом на массовые мероприятия. Об этом сообщил 26 июня РИА Новости заместитель руководителя департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Василий Олейник.
Подробности в материале: Власти Москвы объяснили запрет на митинг 4 июля по итогам голосования
16:25 26.06.2020
Вопрос возобновления работы торговых центров — пока частично — прорабатывается в Ивановской области, сообщил 26 июня главный санитарный врач Ивановской области Павел Колесник. Он отметил, что на данный момент ситуация с коронавирусом в регионе не позволяет открыть торговые центры одномоментно.
Подробности в материале: В Ивановской области обсуждают возможность открытия торговых центров
16:29 26.06.2020
В Свердловской области пройдёт экспертиза участков для голосования по поправкам к Конституции РФ. Об этом заявил главный санитарный врач региона Дмитрий Козловских.
Сотрудники Роспотребнадзора проанализирую выполнение всех мер санитарной безопасности.
«Дополнительно еще по просьбе Центризбиркома мы проводим экспертизу, выборочную оценку участков на предмет соответствия требованиям», — передаёт слова Козловских оперштаб региона.
Сам врач посетил один из участков сегодня.
Подробности в материале: Роспотребнадзор проверит участки для голосования по Конституции на Урале
17:10 26.06.2020
Приморье показало хорошую явку по итогам первого дня голосования по поправкам в Конституцию РФ. 26 июня 2020 г. Фото: primorsky.ru
18:04 26.06.2020
Около 1,4 тысячи учетных записей были удалены из реестра онлайн-голосующих по поправкам к Конституции РФ. Об этом сообщает общественный штаб по наблюдению за общероссийским голосованием.
Глава штаба Илья Массух отметил, что подобные меры были приняты в связи с тем, что учетные записи были подозрительными. К такому выводу пришли члены штаба во время сверки данных граждан, записавшихся на электронное голосование. Данные записи были зарегистрированы буквально за несколько дней до конца записи на электронное голосование.
Читайте подробнее: Из реестра онлайн-голосования удалили 1,4 тыс. учётных записей
18:33 26.06.2020
Участок для голосования в Самаре. Фото: samara.izbirkom.ru
18:36 26.06.2020
В Лиге безопасного интернета выявили 4,1 тысячи фейков о голосовании по поправкам к Конституции РФ.
20:13 26.06.2020
В Чувашии в первый день проголосовали 94 819 человек, что составляет 10,24% от числа зарегистрированных избирателей.
21:01 26.06.2020
Дезинфекция участка в Ленинградской области. Фото: lenobl.ru
21:55 26.06.2020
Жители островов Гогланд, Мощный, Большой Тютерс, Сескар и Козлиный, расположенных в Финском заливе, приняли участие в голосовании по поправкам к Конституции России, сообщили в пресс-службе правительства Ленинградской области. Сотрудников избирательной комиссии доставили на острова на вертолете летчики Западного военного округа.
Острова в Финском заливе. Валентин Илюшин ИА REGNUM
13:11 27.06.2020
В Новосибирской области продолжается общероссийское голосование по внесению поправок в Конституцию Российской Федерации. В третий день голосования на территории региона работают 2012 избирательных участков. Они открыты с 8:00 до 20:00 (время местное). На всех обеспечены необходимые меры санитарной безопасности, сообщили в областном правительстве.
Организованы и «мобильные» избирательные участки на придомовых территория. Также граждане могут проголосовать «на дому», подав заявление или устно обратиться в участковые комиссии.
Об этом: В третий день для новосибирцев работают 2012 избирательных участков
14:48 27.06.2020
В Свердловской области за 25 и 26 июня явка на голосование по изменению Конституции составила 14,11%. Об этом сообщает облизбирком.
За два дня на голосование пришли 470 095 человек. Максимальная явка отмечается в Пышминском районе — 37,49%. А в Екатеринбурге она более 9%.
Читайте подробнее: В Свердловской области по Конституции проголосовали 14,11% избирателей
17:12 27.06.2020
Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу, который 27 июня находился в Подмосковье, на участке для голосования проголосовал по поправкам к Конституции Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.
Подробности в материале: Шойгу проголосовал по поправкам к Конституции РФ
18:41 27.06.2020
Врио губернатора Архангельской области Александр Цыбульский принял участие в голосовании по поправкам к Конституции.
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Подробности в материале: Врио губернатора Архангельской области назвал поправки, которые поддержал Александр Цыбульский dvinanews.ru
20:36 27.06.2020
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на своей странице в соцсети и в беседе с журналистами объяснил землякам, почему он проголосовал за внесение поправок в Конституцию РФ, среди которых поправка, запрещающая любые действия, направленные на отчуждение части территории Российской Федерации, а также призывы к таким действиям.
Читайте также: Губернатор Ленобласти рассказал о поползновениях Эстонии на Ивангород
20:41 28.06.2020
В Свердловской области жители труднодоступных и отдалённых территорий активно голосуют по вопросу об изменении Конституции. Об этом сообщает облизбирком.
На утро 28 июня там проголосовал 2 321 человек, или 47,52% от общего числа жителей. Например, 27 июня голосование прошло в трёх населённых пунктах. Там явка составила 49,9%, или 230 человек.
Подробности в материале: В труднодоступных территориях Среднего Урала проголосовал каждый второй
03:33 29.06.2020
Голосование по поправкам к Конституции РФ в Еврейской автономной области. eao.ru
05:02 29.06.2020
В Новосибирской области с избирательных участков, где с 25 июня проходит голосование по внесению поправок в Конституцию РФ, поступают единичные жалобы. По ним общественные наблюдатели совместно с членами избиркомов оперативно проводят проверки. Зачастую жалобы бывают необоснованные, сообщили в Общественной палате (ОП) региона.
Читайте также: ОП Новосибирской области: с участков поступают единичные жалобы
06:11 29.06.2020
Курганского наблюдателя и членов участковой избирательной комиссии, отразивших нападение двух граждан на ящик с бюллетенями для голосования, лично поблагодарила председатель ЦИК России Элла Памфилова. Об этом сообщает пресс-служба избиркома Курганской области.
Читайте подробнее: Председатель ЦИК поблагодарила курганцев, отразивших нападение на участок
07:15 29.06.2020
В Тюменской области с 25 июня проголосовали по поправкам к Конституции РФ 31,76% избирателей. Об этом на брифинге сообщил председатель региональной избирательной комиссии Игорь Халин.
Всего проголосовали 357,3 тыс. человек. В регионе численность избирателей на 1 января 2020 года составляла 1 113 тыс. человек.
Читайте также: Треть тюменских избирателей проголосовала по поправкам к Конституции
07:31 29.06.2020
Участок для голосования в Екатеринбурге. екатеринбург. рф
08:17 29.06.2020
В Забайкальском крае для голосования по поправкам к Конституции РФ 1 июля будет открыто 923 избирательных участка, где 1425 человек из корпуса «Волонтеры Конституции» помогут в организации процесса проведения голосования.
Об этом сегодня, 29 июня, сообщает пресс-служба забайкальского губернатора со ссылкой на слова директора молодежного центра «Искра», регионального оператора общероссийского корпуса «Волонтеры Конституции» Вячеслава Пальшина.
Читайте подробнее: Волонтёры Конституции готовятся к работе в Забайкалье
08:28 29.06.2020
Рабочая неделя, начавшаяся в России 29 июня, вновь будет сокращённой. Нерабочим днём объявлена среда, 1 июля.
На 1 июля намечено общероссийское голосование по внесению изменений в Конституцию РФ.
Подробности в материале: У жителей России началась четырёхдневная рабочая неделя
08:44 29.06.2020
В Ингушетии с 25 июня открыты для голосования по изменениям в Конституции 137 избирательных участков. Все они работают с обеспечением необходимых мер безопасности в связи с пандемией коронавируса. В этом убедился глава региона Махмуд-Али Калиматов, посетив избирательные участки, открытые в зданиях школ Магаса, Назрани и Назрановского района.
Читайте подробнее: Калиматов проверил соблюдение мер безопасности при головании в Ингушетии
09:07 29.06.2020
Сенатор от Забайкальского края Баир Жамсуев проголосовал на избирательном участке поселка Агинское. Об этом сообщает пресс-служба забайкальского губернатора. Комментируя сделанный выбор, сенатор в частности отметил:
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Об этом: Сенатор Забайкалья пояснил, почему проголосовал за поправки к Конституции
09:11 29.06.2020
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию Российской Федерации в Хангаласском улусе. Якутия. sakha.gov.ru
09:17 29.06.2020
SMS-сообщения, призывающие жителей Екатеринбурга проголосовать по поправкам к Конституции РФ и принять участие в лотерее, рассылает администрация города. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в мэрии.
«Рассылка проводится по инициативе Администрации города Екатеринбурга при поддержке органов власти Свердловской области», — заявили в горадминистрации.
Данная инициатива лишь помогает горожанам найти участок для голосования и оповещает их о дополнительных мероприятиях, уточняют городские власти. Рассылка проводится без использования персональных данных.
Подробности в материале: В Екатеринбурге нашли автора SMS о голосовании по Конституции
09:29 29.06.2020
В Новосибирской области активно проходит голосование по внесению поправок в Конституцию РФ. Уже проголосовало более 360 тысяч новосибирцев. Почти 46 тысяч человек проголосовали на выездных избирательных участках. Голосование проходит безопасно, с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм и рекомендаций. Об этом сообщили в региональном правительстве.
Главный врач Новосибирской областной больницы Анатолий Юданов отметил, что для него, как для доктора, наиболее важны те поправки, которые обозначают социальный пакет.
«Их много. И прежде всего, это изменения в гарантии получения социального пакета наших граждан, пенсионеров. Много изменений и в здравоохранении. Второй важнейший момент — я двумя руками голосую за пункты о суверенитете нашей страны, о неделимости территории, — подчеркнул Юданов. — И сегодня у нас год святой, святой своей памятью — год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. И то, что в Конституции появилась фраза о том, что Российская Федерация чтит память своих защитников, очень важно. За все это, я думаю, наши земляки должны сегодня проголосовать».
Читайте также: Новосибирцы могут безопасно проголосовать по поправкам до 1 июля — избирком
09:35 29.06.2020
На Ямале ко второй половине дня 28 июня по поправкам к Конституции России выразили своё мнение 45,91% избирателей. Об этом сообщает избирком ЯНАО.
Активнее всего оказались избиратели Ямальского района, где уже проголосовали 73,4% от общего числа избирателей, в Тазовском районе — 71,93%, в Красноселькупском — 62,14%, в Шурышкарском — 59,21%.
Среди городов автономного округа активность проявили жители Ноябрьска. Там проголосовали 41,68% от общего числа избирателей, в Салехарде — 39,56%, в Новом Уренгое — 37,11%.
Читайте также: На Ямале по поправкам в Конституцию проголосовали более 45% избирателей
09:50 29.06.2020
Глава Хакасии Валентин Коновалов 29 июня на избирательном участке в Абакане проголосовал по поправкам к Конституции РФ.
По его словам, изменение Конституции — это «событие, которое происходит не так часто», «историческое событие, крайне важное для нашей страны».
Читайте подробнее: Глава Хакасии проголосовал по поправкам к Конституции РФ
09:59 29.06.2020
В Ярославской области в голосовании по поправкам в Конституцию за первые три дня приняли участие 222 777 человек. Об этом сообщает сайт Центральной избирательной комиссии. Таким образом, на момент закрытия участков 27 июня явка составила почти 22%.
Читайте также: В Ярославской области проголосовало более 20% избирателей
10:03 29.06.2020
В Свердловской области за три дня с начала голосования по поправкам к Конституции РФ явка составила 20,77%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в облизбиркоме.
По данным комиссии, уже 691 949 жителей проголосовали по вопросу, из них 88 тысяч проголосовали на дому, а еще 39,5 тысяч — на придомовых территориях.
Явка по Екатеринбургу составила 14%. В Пышминском районе региона проголосовали 47,64% (лучший показатель по области). Хуже всего с явкой дела обстоят в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга (12,26%).
Читайте также: На Среднем Урале назвали явку на голосовании по Конституции за три дня
10:26 29.06.2020
Общественная палата РФ неоднократно обращалась в организацию «Голос», чтобы люди из организации приехали за направлением, предусмотренным для наблюдения за голосованием по поправкам к Конституции РФ. Об этом в ходе пресс-брифинга заявил руководитель рабочей группы Общественной палаты РФ по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев.
«Мы выдавали наблюдателю Инне Карезиной направления, она из «Голоса». Мы обращались к ним, чтобы они получили направления», — сказал Григорев.
Об этом: В ОП РФ призвали «Голос» забрать направления по наблюдению
10:31 29.06.2020
Голоса гражданина РФ, проживающего в Лондоне и совершившего двойное голосование по поправкам в Конституцию РФ, не будут засчитаны. Об этом в ходе пресс-брифинга заявил руководитель рабочей группы Общественной палаты РФ по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев.
«Мы смотрим социальные сети — был гражданин РФ в Лондоне, который сообщил, что попытался проголосовать два раза: сначала как прописанный в Москве по электронному голосованию, затем в посольстве. Понятно, что оба голоса не будут засчитаны», — сказал Григорьев.
Читайте также: В ОП РФ напомнили о незаконности «двойного голосования»
10:34 29.06.2020
Никто не имеет права заставить другого человека голосовать или не голосовать. Об этом в ходе пресс-брифинга заявил сопредседатель Ассоциации «Гражданский контроль», член Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод.
«Закон о поправке говорит, что голосование является добровольным, и никто не имеет право принудить к участию или неучастию. О недопустимости «принудиловки» говорил президент РФ Владимир Путин», — сказал Брод.
Об этом: В ОП РФ напомнили о недопустимости принуждения к голосованию
10:43 29.06.2020
По поправкам к Конституции РФ проголосовал губернатор Белгородской области Евгений Савченко. Глава региона подчеркнул, что поддержал предлагаемые изменения, которые продиктованы временем и жизнью, глубоко продуманны, имеют для страны историческое значение.
Подробности в материале: Белгородский губернатор: я поддержал поправки к Конституции России
10:43 29.06.2020
На сегодняшний день зафиксированы фейковые вбросы и хакерские атаки на процесс голосования по изменениям в Конституции РФ из других стран. Об этом в ходе пресс-брифинга заявил заместитель директор Института истории и политики Московского педагогического государственного университета, член правления Российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов.
«Есть попытки вбрасывания фейков из Украины и стран Прибалтики. Было несколько хакерских атак, которые пытались помешать процедуре голосования, некоторые из них велись из Великобритании и Сингапура», — сказал Шаповалов.
Об этом: В ОП РФ рассказали о фейках о голосовании в РФ из Украины и Прибалтики
10:54 29.06.2020
Главный смысл поправок к Конституции РФ об адресной социальной поддержке граждан заключается в том, что российский гражданин должен быть уверен: государство всегда поможет ему, если он окажется в сложной ситуации. И решения, принятые в период эпидемии коронавируса, это показали, сообщила корреспонденту ИА REGNUMисполнительный директор АНО «Квартал Луи» Мария Львова-Белова:
«Все мы во время карантина так или иначе оказались в изоляции. Кто-то — на две-три недели, кто-то — больше. Но для нас это оказалось очень тяжелым испытанием, как мне кажется. И в этот момент мы понимаем, что очень важно позаботиться о людях, которые находятся в изоляции в собственной жизни (например — людях с инвалидностью, пожилых, престарелых людях) — позаботиться о них адресно, конкретно. Время пандемии сильно обострило это ощущение и понимание важности…».
Подробности в материале: Адресная социальная поддержка граждан: о поправках к Конституции РФ
11:12 29.06.2020
Уже более 1 миллиона жителей Ростовской области приняли участие в общероссийском голосовании. rostov.izbirkom.ru
11:13 29.06.2020
Избирательный участок на свежем воздухе. Свердловская область. sverdlovsk.izbirkom.ru
11:17 29.06.2020
В Ленинградской области задержали мужчину, который в нетрезвом состоянии пытался ночью поджечь здание избирательного участка в деревне Энколово Бугровского сельского поселения Всеволожского района. Об этом 29 июня корреспонденту ИА REGNUM рассказали в администрации Бугровского сельского поселения.
Читайте подробнее: В Ленобласти пьяный студент пытался поджечь избирательный участок
11:17 29.06.2020
Глава Дагестана Владимир Васильев принял участие в голосовании по поправкам к Конституции РФ. Свою гражданскую позицию руководитель региона выразил на одном из избирательных участков в Махачкале, сообщили в пресс-службе главы и правительства республики.
Читайте также: Глава Дагестана объяснил, почему поддерживает поправки к Конституции
11:24 29.06.2020
Высокую избирательную культуру показывают жители Башкирии. Об этом 29 июня сообщил глава республики Радий Хабиров на совещании в правительстве региона.
По его словам, много жителей региона уже успело проголосовать. Поэтому Башкирия оказалась на третьем или на четвертом месте по динамике голосования. При этом в выходные дни голосовало немногим меньше граждан.
Читайте также: Жители Башкирии показывают высокую избирательную культуру — Хабиров
11:26 29.06.2020
Глава Тувы Шолбан Кара-оол принял участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, на избирательный участок он пришел вместе с супругой и сыном, который впервые принял участие в голосовании.
Подробности в материале: Глава Тувы проголосовал по поправкам к Конституции РФ
12:11 29.06.2020
В большинстве регионов России большая часть избирателей предпочитает отдавать голос на стационарных избирательных участках. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 29 июня заявил заместитель Председателя ЦИК России Николай Булаев на пресс-конференции.
Подробности в материале: ЦИК: граждане склонны голосовать на стационарных избирательных участках
12:13 29.06.2020
В ходе голосования по поправкам в Конституцию в избирательные комиссии практически не поступает каких-либо замечаний в отношении организации процесса. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 29 июня заявил заместитель председателя ЦИК России Николай Булаев на пресс-конференции.
Об этом: ЦИК: по части организации голосования нареканий практически нет
12:16 29.06.2020
В Иркутской области продолжают работу участки для голосования на общероссийском голосовании по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ. Как сообщает сегодня, 29 июня, областной избирком, процесс волеизъявления идёт в штатном режиме, никаких ЧП не зарегистрировано.
Подробности в материале: В Приангарье голосование по поправкам к Конституции идёт в штатном режиме
12:18 29.06.2020
Альтернативы между очным и электронным голосованием по поправкам к Конституции нет. Это две формы голосования, которые в России друг друга дополняют. И тот, и другой вид голосования правомерен, заявил корреспонденту ИА REGNUM политолог, исполнительный директор Российского общества политологов Игорь Кузнецов.
Подробности в материале: Основной элемент общественной повестки: голосование ко Конституции
12:22 29.06.2020
Явка граждан на голосовании по поправкам к Конституции РФ превысила 37% по состоянию на утро 29 июня. Об этом заявил заместитель председателя ЦИК России Николай Булаев на пресс-конференции.
Читайте также: ЦИК: явка на голосовании по поправкам превысила 37%
12:25 29.06.2020
Голосование в Твери. tver.ru
12:45 29.06.2020
Администрация Екатеринбурга обсуждает на своих оперативках, посвященных голосованию по поправкам к Конституции РФ, лишь содействие избирательным комиссиям города. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.
Чиновники опровергли домыслы о своих совещаниях, на которых якобы возникало недовольство из-за низкой явки в Екатеринбурге, по данным местных СМИ.
На оперативках «обсуждаются исключительно рабочие вопросы, возложенные законом на органы местного самоуправления», заявил глава Чкаловского района города Вячеслав Мишарин. В частности, это касается обеспечения всем необходимым участков для голосования.
А мэр Екатеринбурга Александр Высокинский подчеркнул, что в мэрии лишь обеспечивают для жителей широкие возможности для участия в голосовании, сама же процедура является добровольной и свободной.
Подробности в материале: В мэрии Екатеринбурга ответили, что обсуждалось на совещании по Конституции
12:48 29.06.2020
Ранее гражданка России в Израиле смогла трижды принять участие в голосовании по поправкам к Конституции — в частности, сначала в электронном голосовании, а потом в посольстве России в Тель-Авиве и в консульстве в Хайфе. В результате ей теперь грозит лишение свободы или крупный штраф. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 29 июня заявил заместитель председателя ЦИК России Николай Булаев на пресс-конференции.
Читайте также: В ЦИК пояснили, что будет с теми, кто попытается «тренироваться на системе»
12:53 29.06.2020
Вице-губернатор — заместитель председателя правительства Оренбургской области по социальной политике — министр здравоохранения Оренбургской области Татьяна Савинова 29 июня приняла участие в голосовании по поправкам к Конституции России, сообщает пресс-служба областного правительства.
Глава минздрава подчеркнула, что в Оренбуржье приложили много усилий для того, чтобы голосование было безопасным. На всех избирательных участках соблюдаются необходимые меры. «Все правильно используют средства индивидуальной защиты, соблюдают социальную дистанцию», — отметила Савинова.
Также она акцентировала внимание на том, что поправки к Конституции в части здравоохранения направлены на обеспечение доступной и качественной медпомощи, укрепление и сохранение общественного здоровья.
«Считаю, что каждый из нас должен обязательно выполнить свой гражданский долг и проголосовать», — сказала Татьяна Савинова.
Подробности в материале: Глава минздрава Оренбуржья проголосовала по поправкам к Конституции
12:55 29.06.2020
УИК в автобусе. izbirkom.tatarstan.ru
12:59 29.06.2020
В Алтайском крае за несколько дней голосования по поправкам к Конституции РФ свой выбор сделали уже более 415 719 человек или 22,7%. Такие данные на 28 июня приводит региональный избирком. Там же отметили, что голосование проходит в штатном режиме, без нарушений.
Читайте подробнее: Более 22% жителей Алтайского края проголосовали по поправкам к Конституции
13:03 29.06.2020
Имеющиеся к настоящему моменту факты повторных голосований лишь показывают несовершенство избирательной системы и никак не свидетельствуют о том, что эти уязвимости будут использованы государством ради искажения результатов голосования. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 29 июня заявил заместитель председателя ЦИК России Николай Булаев на пресс-конференции.
Об этом: Нарушения на голосовании не указывают на злой умысел государства — Булаев
13:04 29.06.2020
Председатель правительства Дагестана Артем Здунов и первый вице-премьер республики Гаджимагомед Гусейнов приняли участие в голосовании по поправкам к Конституции РФ. Для этого они посетили избирательные участки в Махачкале, сообщили в пресс-службе главы и правительства региона.
Читайте подробнее: Руководители Дагестана приняли участие в голосовании по Конституции
13:08 29.06.2020
«В течение четырех дней голосования (с 25 по 28 июня) получили бюллетени для голосования 2 070 840 человек, что составляет 49,11% от общего количества граждан, включенных в списки участников голосования на территории Краснодарского края», — сообщили в крайизбиркоме.
Читайте также: Почти 50% жителей Кубани приняли участие в голосовании по Конституции
13:25 29.06.2020
Контроль за двойным голосованием в настоящее время выстроен очень жёстко, так что иногда это даже приводит к неоправданным отказам в голосовании на избирательном участке. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 29 июня заявил заместитель председателя ЦИК России Николай Булаев на пресс-конференции.
Подробности в материале: «Двойное голосование почти невозможно» — в ЦИК пояснили работу системы
13:29 29.06.2020
Спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко показалась удачной идея провести голосование по поправкам к Конституции в течение недели, и она предложила использовать этот опыт и впредь. Матвиенко отдала свой голос по поправкам 29 июня в Петербурге, на избирательном участке №2237.
Читайте подробнее: Матвиенко предложила и в будущем на выборах голосовать неделю
13:32 29.06.2020
Более трёх четвертей российских граждан поддержали поправки к Конституции в ходе первых четырёх дней всеобщего голосования. Таковы данные опроса на выходе с избирательных участков, проведённого Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) по заказу ЭИСИ.
Среди согласившихся отвечать 76% заявили, что поддержали поправки. Ещё 23,6% респондентов проголосовали против изменений. Больше всего поддержавших поправки было 26 июня — 76,9%, наименьший показатель — 74,9% — зафиксирован 25 июня.
Подробности в материале: Экзитпол выявил долю поддержавших поправки граждан РФ
13:34 29.06.2020
У ответственных граждан России нет причин не прийти на участки и не отдать свой голос на плебисците по поправкам к Конституции. Такого мнения придерживается спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, которая проголосовала в Петербурге 29 июня, передает корреспондент ИА REGNUM.
Об этом: «Нет причин не прийти»: Матвиенко зовёт граждан на участки
13:37 29.06.2020
Председатель регионального духовного управления мусульман Оренбургской области муфтий Альфит Шарипов 29 июня принял участие в голосование по поправкам к конституции России и призвал население проявить активность и принять также участие в голосовании, сообщает пресс-служба областного правительства.
Альфит хазрат Шарипов отметил, что голосовал на участке № 1118 в гимназии №7 Оренбурга. В помещении соблюдены все санитарные нормы и правила.
«Поистине, мы являемся участниками значимого исторического события в жизни нашего государства, будущее которого зависит от каждого из нас. За последние 30 лет произошли коренные изменения в жизни России. Поэтому должны быть изменения и в главном документе — Конституции», — сказал глава ДУМ Оренбургской области.
Он подчеркнул, что граждане не должны оставаться стороне. Особенно, когда речь идет о важных моментах, таких как неделимость территории страны, традиционная семья.
«В семье должны быть отец и мать. Не нужно больше ничего придумывать. Крепкая семья — крепкое государство, его радость и опора. И, конечно, упоминание о Боге. Оно было в гимне. Мы пели: «Хранимая Богом родная земля». А теперь это вносится и в Основной закон. Принимая участие в голосовании за эти поправки, мы голосуем за надёжное и успешное будущее всего нашего многонационального и многоконфессионального народа», — считает Альфит Шарипов.
Читайте подробнее: Глава ДУМ Оренбуржья: «Будущее государства зависит от каждого из нас»
13:39 29.06.2020
Спустя десять лет классические избирательные участки всё равно сохранят популярность у граждан, даже несмотря на распространение электронных форм голосования. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 29 июня заявил заместитель председателя ЦИК России Николай Булаев на пресс-конференции.
Читайте подробнее: Булаев прокомментировал будущее «классических избирательных участков»
13:43 29.06.2020
Будущим матерям нужна уверенность в завтрашнем дне, для этого и нужны те поправки в Конституцию, которые касаются семейных ценностей, отметила в беседе с корреспондентом ИА REGNUM учредитель движения «Совет матерей» Татьяна Буцкая, комментируя голосование по поправкам в Конституцию.
Читайте также: Матерям нужна уверенность в завтрашнем дне: о поправках в Конституцию
13:45 29.06.2020
Сопредседатель регионального штаба ОНФ в Оренбургской области, начальник Оренбургского президентского кадетского училища Татьяна Машковская 29 июня приняла участие в голосовании по поправкам к Конституции РФ на участке № 1081 в Оренбурге и заявила, что поддерживает их.
«Изменения в Конституцию Российской Федерации поддерживаю. Уверена, что они направлены на дальнейшее развитие нашей страны. Считаю важными поправки по сохранению таких ценностей как семья, материнство, отцовство, забота о старшем поколении. Закреплен приоритет — дети, их воспитание и здоровье. Я за независимость, суверенитет нашей страны. Голосую за сильную Россию!», — отметила Машковская.
Об этом: Начальник Оренбургского кадетского училища: «Голосую за сильную Россию!»
13:55 29.06.2020
Обнародование данных экзитполов до окончания голосования по внесению поправок в Конституцию РФ не повлияет на решение тех людей, которые ещё не приняли участие в общероссийском голосовании. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Читайте также: В Кремле прокомментировали публикацию экзитполов до конца голосования
13:57 29.06.2020
Сенатор от Оренбургской области Елена Афанасьева приняла участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ на избирательном участке №1180 в Оренбурге.
«Убедилась, что участвовать в голосовании не опасно. Эпидемиологические нормы и требования соблюдены», — заявила она.
Сенатор указала на необходимость голосования. Мнение каждого гражданина важно для принятия окончательного решения.
«Безучастное молчание, игнорирование голосования играет не в пользу граждан России. Нужно проявить волю и проголосовать. Как вы будете голосовать — это личное ваше решение, но важно не быть в стороне», — сказала Афанасьева.
Подробности в материале: Сенатор Оренбуржья: «Убедилась, что участвовать в голосовании не опасно»
13:59 29.06.2020
Доля российских граждан, поддержавших поправки к Конституции РФ, составляет 76%, по данным экзитполов на 28 июня. Об этом сообщает 29 июня ВЦИОМ. В 25 российских регионах граждан опрашивали о том, как они проголосовали, на выходе с избирательных участков. Всего было охвачено 800 участков, опрос был анонимным. Эти результаты прокомментировала представитель Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ), политолог Анна Федорова.
Читайте также: Высокая явка и высокий уровень поддержки поправок. Комментарий эксперта
14:00 29.06.2020
Поправки к Конституции РФ носят социальный характер, в ом числе установление минимального размера оплаты туда (МРОТ) на уровне минимального потребительского бюджета. На каждого работающего человека — это очень важно, потому что меньше ни один работодатель не сможет установить размер зарплаты, заявил корреспонденту ИА REGNUM председатель общественной организации Российского профессионального союза железнодорожников и транспортных строителей Николай Никифоров.
Читайте также: Социальные поправки к Конституции РФ: гарантии каждому гражданину
14:02 29.06.2020
«Конституция Путина — это Конституция подъёма. Он будет долгим и трудным, как всякий подъём. И он уже начался, если иметь в виду начавшееся голосование по поправкам. 1 июля страна прощается с либеральной Россией, тридцать лет ставившей над населением свои дикие эксперименты. Начинается, а точнее возвращается Россия государственная», — пишет автор ИА REGNUMАлександр Халдей.
Читайте подробнее: Прощание с либеральной Россией
14:04 29.06.2020
На территории Чечни работают 505 участков для голосования по изменениям в Конституции РФ. Двадцать из них созданы на временной основе, в том числе 12 — для голосования военнослужащих воинских частей, семь — в лечебных учреждениях и один — в СИЗО №1, сообщили в пресс-службе главы и правительства Чечни.
Подробности в материале: В Чечне работают 505 участков для голосования по Конституции
14:11 29.06.2020
Президент РФ Владимир Путин не воспользуется возможностью дистанционного голосования, а лично придёт на избирательный участок, чтобы отдать свой голос за поправки к Конституции РФ. Об этом 29 июня заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Подробности в материале: Кремль: Путин будет лично голосовать по поправкам к Конституции РФ
14:28 29.06.2020
Депутат Законодательного собрания Новосибирской области Денис Субботин считает, что голосование по поправкам в Конституцию России — одна из поворотных точек в истории государства. А депутат Евгений Покровский отметил, что голосование — «уникальный шанс для нашего поколения изменить жизнь свою и своих потомков».
Читайте также: Новосибирский депутат назвал голосование уникальным шансом изменить жизнь
14:29 29.06.2020
С начала голосования по поправкам к Конституции в Ленинградской области проголосовали 487 тысяч 560 человек. За период с 25 по 28 июня активность избирателей региона составила 35,78%.
14:30 29.06.2020
Участок для голосования в Ленобласти. lenobl.ru
14:36 29.06.2020
Боец смешанных единоборств, депутат Совета депутатов подмосковного Красногорска Джеффри Монсон принял участие в голосовании по поправкам к Конституции РФ. Об этом сообщает 29 июня телеканал «360».
При этом он заявил, что исполнил свой долг как гражданин России.
Подробности в материале: Боец ММА Джефф Монсон проголосовал по поправкам к Конституции РФ
15:14 29.06.2020
Единственный риск в целом для голосования по Конституции — это растущее количество фейков. Они просто увеличиваются в геометрической прогрессии и основной выброс фейков будет 1 июля, заявил корреспонденту ИА REGNUM первый заместитель председателя Комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.
Подробности в материале: Основной риск для голосования по Конституции: растущее число фейков
15:29 29.06.2020
Руководитель общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве Илья Массух заявил, что в дистанционном голосовании по изменениям в Конституцию РФ поучаствовало более миллиона человек.
15:30 29.06.2020
Поправки к Конституции РФ, касающиеся индексации пенсий и МРОТ, а также защиты исторической памяти, являются наиболее важными. Такое мнение высказала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, принявшая сегодня, 29 июня. Участие в общероссийском голосовании по внесению изменений в Основной закон страны.
Об этом: Омбудсмен Москалькова выделила самые важные поправки к Конституции РФ
15:32 29.06.2020
В Курской области с 25 по 27 июня в голосовании по поправкам в Конституцию РФ приняли участие 243 тыс. 344 человека — более 26% избирателей региона. На участках, при проведении голосования на дому и на придомовых территориях присутствовали более 2,2 тыс. наблюдателей и представители СМИ.
Читайте подробнее: В Курской области проголосовали более 26% избирателей
15:35 29.06.2020
Заместитель председателя участковой избирательной комиссии (УИК) скончался в Самарской области. Об этом 29 июня сообщает пресс-служба областной избирательной комиссии.
По сообщению пресс-службы ведомства, умерший занимал должность заместителя председателя УИК № 1725 в селе Новый Буян.
Читайте также: В Самарской области скончался заместитель председателя УИК
15:45 29.06.2020
Участниками дистанционного голосования по вопросу внесения изменений в Конституцию России стали более 1 млн граждан. Об этом сообщил 29 июня журналистам руководитель общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве Илья Массух.
Подробности в материале: Более 1 млн человек проголосовали онлайн по поправкам к Конституции РФ
16:03 29.06.2020
В лотерее, приуроченной к голосованию по поправкам к Конституции РФ, применяют QR-коды лишь для исключения махинаций. Об этом заявил мэр Екатеринбурга Александр Высокинский на брифинге.
«Мы делаем это для того, чтобы понимать, кто может принимать участие (в лотерее], кто не может», — заявил мэр.
Ранее в местных СМИ выдвигались опасения, что QR-коды на билетах лотереи могут использоваться для контроля явки. Однако это не так, уверяет мэр.
Подробности в материале: Мэр Екатеринбурга объяснил, зачем в лотерее применяют QR-коды
16:12 29.06.2020
Коллектив городской больницы № 4 в Свеастополе проголосовал за поправки в Конституцию. Фото: sev.gov.ru
16:25 29.06.2020
На одном из избирательных участков в Ингушетии, открытом для голосования по изменениям в Конституции РФ, поздравили молодоженов. Исполнить свой гражданский долг решила перед свадьбой невеста сына Героя Российской Федерации Абубакара Костоева. Молодых встретили на избирательном участке № 903 в городе Сунжа, сообщили в пресс-службе мэрии.
Подробности в материале: В Ингушетии невеста перед свадьбой заехала на избирательный участок
16:46 29.06.2020
На площадках и ресурсах СМИ — иностранных агентов распространяются тексты, направленные на подрыв легитимности результатов голосования по поправкам в Конституцию. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 29 июня заявил член рабочей группы по общественному контролю за голосованием Александр Малькевич на брифинге в Общественной палате России.
Читайте подробнее: Иноагенты готовят протест против голосования по Конституции — эксперт
16:48 29.06.2020
В Тюменской области явка на общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию РФ превысила 42,23% от общего числа избирателей. Об этом сообщил на брифинге 29 июня председатель регионального избиркома Игорь Халин.
С 25 по 28 июня в голосовании приняли участие 475 095 жителей Тюменской области.
В регионе ежедневно работают 1 097 участков для голосования. Контроль за ходом голосования, в том числе и санитарный, ведут 2 975 общественных наблюдателей, 450 волонтёров Конституции.
Подробности в материале: По поправкам в Конституцию проголосовали 42% тюменских избирателей
16:54 29.06.2020
Чаще всего фейки успешно распространяются в малых населённых пунктах удалённых районов страны. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 29 июня заявил член рабочей группы по общественному контролю за голосованием Александр Малькевич на брифинге в Общественной палате России.
Читайте также: Голосование по Конституции: «Фейками прежде всего атакуют удалённые районы»
17:01 29.06.2020
В Екатеринбурге для голосования по поправкам к Конституции РФ используют два вида бюллетеней, подтвердили в избиркоме Свердловской области.
В первом типе бюллетеней используется синяя печать избирательной комиссии, а на втором размещён чёрный квадрат с информацией о комиссии. Ряд горожан выразили опасения, что второй тип бюллетеня изготовлен с нарушениями, однако в облизбиркоме заверили: он тоже оформлен по всем правилам. Чёрный квадрат используется в бюллетенях, изготовленных для КОИБ.
«Это предусмотрено инструкцией, иначе бюллетень не читается», — уточнили в комиссии.
Подробности в материале: На Урале подготовили разные виды бюллетеней для голосования по Конституции
17:06 29.06.2020
Ранее в соцсетях было распространено фейковое видео о нарушении при голосовании на УИК № 2118, которое теперь может служить образцовым примером подобного рода информационной продукции. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 29 июня заявил член рабочей группы по общественному контролю за голосованием Александр Малькевич на брифинге в Общественной палате России.
Читайте подробнее: Голосование по Конституции: кто и зачем делает фейки о нарушениях?
17:10 29.06.2020
В Курганской области по поправкам к Конституции РФ проголосовали 230 700 избирателей. По предварительным данным, явка составляет 33,4%, сообщил на брифинге 29 июня председатель избиркома Зауралья Валерий Самокрутов.
Наиболее активно голосование проходит в Мокроусовском, Белозерском и Сафакулевском районах. Там явка превысила 50%.
Подробности в материале: В Зауралье по поправкам в Конституцию проголосовала треть избирателей
17:12 29.06.2020
В настоящее время фейки распространять в соцсетях стало особенно легко, поскольку публика не склонна требовать какие-либо подтверждения истинности тех или иных провокационных материалов. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 29 июня заявил член рабочей группы по общественному контролю за голосованием Александр Малькевич на брифинге в Общественной палате России.
Подробности в материале: «Хотел хайпануть» — как в России делают фейки на фоне голосования
17:21 29.06.2020
Фейки во время голосования по поправкам к Конституции приняли массовый характер, при этом никакой ответственности за это авторы, ищущие в том числе и просто лёгкой славы, не несут. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 29 июня заявил член рабочей группы по общественному контролю за голосованием Александр Малькевич на брифинге в Общественной палате России.
Об этом: «Пошутил — и что дальше?» — о фейках во время голосования и ответственности
17:32 29.06.2020
Уже свыше 25% избирателей Свердловской области приняли участие в голосовании по поправкам к Конституции РФ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в облизбиркоме.
За четыре дня явка по региону составила 25,52%. Это 850 017 человек. В России явка составила 37,20%.
Лучшую явку показал ЗАТО Свободный — 56,19%. Худшие показатели — в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга (16,21%).
Читайте подробнее: На Среднем Урале проголосовали по Конституции уже четверть избирателей
17:36 29.06.2020
В Ханты-Мансийском автономном округе на общероссийском голосование по поправкам к Конституции РФ проголосовали к утру 29 июня 35,9% избирателей региона. Об этом сообщает пресс-служба избиркома Югры.
Проголосовали 396 011 жителей Югры. Около 13% из проголосовавших использовали возможность проголосовать на дому.
Читайте также: В Югре по поправкам к Конституции проголосовали более трети избирателей
17:42 29.06.2020
Граждане России довольны разными формами голосования по поправкам в Конституцию, а также тем, что голосовать стало возможно в течение нескольких дней. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 29 июня заявила уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова на брифинге в Общественной палате России.
Об этом: Гражданам понравилась новая форма проведения голосования — Москалькова
17:46 29.06.2020
Многие граждане считают, что голосование по поправкам в Конституцию проводится с нарушениями. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 29 июня заявила уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова на брифинге в Общественной палате России.
Об этом: «Люди считают, что нарушения имеют место быть» — Москалькова о голосовании
17:52 29.06.2020
Некоторые граждане России считают, что общественная дискуссия о внесении поправок в Конституция была недостаточно активной. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 29 июня заявила уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова на брифинге в Общественной палате России.
Читайте также: Многие граждане считают дискуссию о поправках недостаточной — Москалькова
18:03 29.06.2020
Аппарат Уполномоченного по правам человека установит проверку голосования на некоторых закрытых территориях и в СИЗО. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 29 июня заявила уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова на брифинге в Общественной палате России.
Читайте также: Москалькова пообещала проверить ход голосования на закрытых территориях
18:16 29.06.2020
В Севастополе наблюдающему за ходом голосования по поправкам в Конституцию члену Общественной палаты поступила угроза физической расправой. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 29 июня заявила уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова на брифинге в Общественной палате России.
Читайте также: Москалькова взяла на контроль инцидент с угрозами члену ОПРФ
18:37 29.06.2020
В курганском селе на общероссийском голосовании по поправкам к Конституции РФ полностью сменили участковую избирательную комиссию. В Сафакулевском районе председатель УИК получила положительный результат теста на коронавирусную инфекцию, сообщил 29 июня на брифинге председатель избиркома Курганской области Валерий Самокрутов.
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Об этом: В Курганской области полностью сменили состав сельского избиркома
18:53 29.06.2020
Российский омбудсмен Татьяна Москалькова заявила, что голосование по каждой из поправок к Конституции РФ по отдельности невозможно.
«Они взаимосвязаны друг с другом. Нельзя оторвать одно от другого. Нельзя будет подвести итог… Юридически это было бы неисполнимо, если их отделить на отдельные поправки», — сказала Москалькова журналистам.
19:26 29.06.2020
Участок для голосования в ХМАО. Фото: hmao.izbirkom.ru
19:59 29.06.2020
На Ямале за пять дней голосования по поправкам к Конституции РФ проголосовали 55,9% от общего числа избирателей. Об этом на брифинге сообщил председатель избиркома ЯНАО Андрей Гиберт.
К вечеру 29 июня проголосовали 203 489 избирателей. Самыми активными стали жители Ямальского района, где проголосовали почти 80% имеющих право голоса. Затем по явке лидируют избиратели Тазовского района — явка 77,92%, а также Красноселькупского района — 77,5%.
Среди городов по явке лидируют Лабытнанги, Ноябрьск и Муравленко, где проголосовали более 50% избирателей.
Читайте также: На Ямале по поправкам к Конституции проголосовали почти 56% избирателей
20:01 29.06.2020
Вице-премьер, полномочный представитель президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев проголосовал по изменениям в Конституции страны в Москве на избирательном участке №3110.
«Я родился в России, живу в России, буду жить в России. С принятием поправок наша страна становится сильнее, поэтому я их с удовольствием поддерживаю», — сказал Трутнев.
20:19 29.06.2020
В Свердловской области нет фактов принуждения к голосованию по поправкам к Конституции РФ, сообщила уполномоченный по правам человека в регионе Татьяна Мерзлякова.
Омбудсмен связалась с главами ряда предприятий и выяснила, что никто из них не требовал приносить с избирательных участков документы, доказывающие участие в голосовании.
«Если же конкретные факты давления на работников, например угрозы увольнения, подтвердятся, ответственность грозит работодателю», — предупредила Мерзлякова.
Читайте подробнее: На Урале опровергли информацию о «направленном» голосовании по Конституции
20:37 29.06.2020
Информационные вбросы, направленные против голосования по поправкам в Конституцию РФ, зачастую инициированы и организованы иностранными спецслужбами. Об этом 29 июня заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».
Комментируя многочисленные «фейки» относительно якобы имеющих место нарушений при голосовании по поправкам, эксперт отметил, что люди, их выполняющие и распространяющие, управляются и финансируются из-за границы.
Подробности в материале: Военный эксперт объяснил, как спецслужбы называют антироссийские фейки
21:09 29.06.2020
Уже более миллиона жителей Ростовской области приняли участие в общероссийском голосовании. Фото: rostov.izbirkom.ru
21:22 29.06.2020
Глава ЦИК РФ Элла Памфилова в интервью программе «Познер» на Первом канале заявила, что ни один случай двойного голосования по изменениям в Конституции РФ не пройдёт.
«Ни один случай двойного голосования не пройдет, за это ручаюсь», — сказала Памфилова.
При этом она допустила, что соответствующие попытки будут предприниматься.
22:05 29.06.2020
Голосование на улице в ХМАО. Фото: hmao.izbirkom.ru
23:42 29.06.2020
В Кургане 29 июня подвели промежуточные итоги общественного наблюдения за голосованием по поправкам к Конституции РФ. Об этом сообщает пресс-служба Общественной палаты Зауралья.
Председатель Общественной палаты Курганской области Михаил Белоусов сообщил, что на участках в регионе работает три тысячи наблюдателей. Также работает мониторинговый центр, который принимает звонки от наблюдателей и граждан, фиксирует количество проголосовавших на участках. Поступают сообщения о подвозе избирателей, агитации на участках для голосования.
Подробности в материале: В Курганской области жалуются на подвоз избирателей и агитацию
07:00 30.06.2020
Председатель парламента Кузбасса Вячеслав Петров заявил, что обстановка на избирательных участках «совершенно спокойная — люди приходят и делают свой выбор».
«Мы с коллегами по всему Кузбассу посещаем избирательные участка и проверяем, во-первых, как идёт ход голосования, не нарушаются ли права наших избирателей, а во-вторых, соблюдены ли все санитарные и профилактические нормы», — прокомментировал Петров.
Читайте подробнее: Председатель парламента Кузбасса: обстановка на участках спокойная
07:27 30.06.2020
В Оренбургской области «волонтеры Конституции» за две недели проконсультировали более 100 тысяч граждан о процедуре Общероссийского голосования и вносимых поправках в основной закон России, сообщает пресс-служба областного правительства.
Информационные пункты Всероссийского общественного корпуса «Волонтеры Конституции» работают возле 50 избирательных участков на территории региона.
Читайте подробнее: В Оренбуржье «волонтёры Конституции» дали более 100 тыс. консультаций
07:32 30.06.2020
В Туве завершилось досрочное голосование по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе республиканской избирательной комиссии. Как отмечается, всего с 15 по 28 июня проголосовали более 10 тыс. жителей Каа-Хемского, Пий-Хемского, Тоджинского и Эрзинского районов.
Подробности в материале: 10 тысяч жителей Тувы досрочно проголосовали по поправкам в Конституции
07:46 30.06.2020
В Пермском крае самым востребованным форматом голосования по поправкам к Конституции РФ стало голосование во дворах. Таким способом за четыре дня (25−28 июня) сделали свой выбор более 75% участников, сообщает пресс-служба краевой администрации.
По данным крайизбиркома, на территории региона с 25 по 28 июня в голосовании приняли участие 552 208 человек. Явка превысила четверть от общего числа участников голосования.
Подробности в материале: В Прикамье востребовано голосование во дворах
07:51 30.06.2020
Митрополит челябинский и миасский Григорий призывает паству принять участие в голосовании по Конституции. Это событие является историческим и определит последующее развитие России, заявил он в своём обращении.
«Этим каждый из нас выскажет свою гражданскую позицию, свое неравнодушие к будущему России — как самобытного, сильного, основанного на нравственных принципах государства», — добавил миттрополит.
Он подчеркнул, что поправки в основной закон страны своевременны и касаются каждого гражданина. Важно закрепить в Конституции и заботу о детях, и положение о семье как союзе мужчины и женщины. Также значимы поправки, касающиеся территориальной целостности нашей Родины, социальной и патриотической направленности, духовных основ общества.
Об этом: Челябинский митрополит призвал проголосовать по Конституции
08:30 30.06.2020
В Калуге во время голосования по поправкам в Конституцию РФ, которое проходит на избирательном участке № 1024 произошёл инцидент. Избиратель Наталья Д. увидела напротив своей фамилии чужую подпись. Об этом женщина с возмущением написала в социальной сети, сообщили 29 июня корреспонденту ИА REGNUM в городской управе.
Читайте подробнее: В Калуге человеческий фактор сыграл злую шутку с избирательной комиссией
08:39 30.06.2020
Глава Бердска Евгений Шестернин призвал горожан «не подводить гражданским молчанием себя и окружающих».
«Порядка 20 тысяч жителей Бердска уже сделали свой выбор. Это еще раз показывает, что мы живем в том городе, где жителям не безразлична судьба страны, — подчеркнул Шестернин. — Не сомневаюсь, что 1 июля отдадут свой голос и выскажут мнение по поводу проектов все те, кто не успел сделать это досрочно. Тем более, что созданы не только все необходимые, но и безопасные условия для голосования».
Об этом: Мэр Бердска попросил горожан с ответственностью подойти к вопросу поправок
08:41 30.06.2020
Бесконтактные термометры, используемые на избирательных участках для измерения температуры избирателей, имеют большие погрешности. Как сообщили ИА REGNUM в аппарате уполномоченного по правам человека, они фиксируют температуру тела в пределах от 32 до 37 градусов.
Подробности в материале: От 32 до 37 градусов: в Бурятии озвучили температуру избирателей
08:45 30.06.2020
При голосовании по поправкам к Конституции РФ нельзя отсидеться дома, необходимо прийти на избирательные участки и выразить свою позицию, ведь от неё зависит будущее всей страны и каждого жителя России, считает художественный руководитель театра-студии «Добрые люди» в Биробиджане Ирина Шайтанова.
Читайте подробнее: Самое простое — сидеть на кухне и возмущаться: о голосовании по поправкам
08:56 30.06.2020
В Оренбурге 29 июня пациенты горбольницы им. им. Н.И. Пирогова приняли участие в голосовании по поправкам к Конституции РФ. Процедуру голосования провели в неврологическом отделении, сообщает пресс-служба областного правительства.
Члены избиркома № 936 провели выездное голосование. В клинике им выдали средства индивидуальной защиты, одежду и переносной ящик для голосования обработаны антисептическим раствором. Эту процедуру повторили перед входом в неврологическое отделение, где в специально оборудованном месте была проведена процедура голосования.
Читайте подробнее: В Оренбуржье пациенты больницы приняли участие в голосовании
08:59 30.06.2020
Кемеровский механический завод выпустил первые УФ-бактерицидные рециркуляторы. Производство мехзавод освоил в рамках реализации мероприятий по противодействию коронавирусной инфекции. Рециркуляторы размещают на избирательных участках. Об этом сообщили в мэрии Кемерова.
Подробности в материале: На избирательных участках в Кемерове устанавливают бактерицидные облучатели
09:06 30.06.2020
Российские военнослужащие в Сирии приняли участие в голосовании по поправкам к Конституции РФ. Отдать свой голос за или против внесения изменений в Основной закон страны они смогли на авиабазах Хмеймим и Метрас.
Читайте подробнее: Военные РФ в Сирии проголосовали за поправки к Конституции РФ
09:23 30.06.2020
Появляющиеся в связи с голосованием по поправкам к Конституции РФ лживые сообщения являются частью спланированной и хорошо подготовленной акции. Об этом в эфире Первого канала заявила глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова.
Об этом: Глава ЦИК прокомментировала фейки о голосовании по поправкам
09:34 30.06.2020
В Ленинградской области разоблачили фейк, распространенный в аккаунте блогера Алексея Навального в одной из соцсетей, а также в одном из региональных СМИ. В этих сообщениях утверждалось, что в городе Кудрово Всеволожского района Ленобласти избиратели якобы опускают бюллетени в бумажные пакеты, а не в переносной ящик для голосования.
Читайте подробнее: В Ленобласти отвергли фейки о голосовании в пакеты, в кустах и на скамейке
09:37 30.06.2020
Среди жителей Республики Алтай высоким спросом пользуется придомовое голосование по вопросам внесения изменений в Конституцию РФ. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе региональной избирательной комиссии, передвижные пункты разворачиваются прямо во дворах.
Читайте также: В Горном Алтае высоким спросом пользуется придомовое голосование
09:42 30.06.2020
В Свердловской области зафиксировали уже 28 220 пострадавших от присасывания клещей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.
Случаев укусов зарегистрировано на 6% больше (разница в 1617 случаев), нежели было в 2019 году в аналогичный период. Тогда сообщалось о 26 603 случаев укусов.
Среди детей (до 17 лет) зафиксировано 6627 пострадавших.
Подробности в материале: На Среднем Урале пострадали от клещей уже более 28 тыс. человек
09:42 30.06.2020
Telegram-канал «Штаб Навального во Владивостоке» 27 июня опубликовал видео, в котором утверждается, что на участке № 2840 в Уссурийске избиратели пришли голосовать и обнаружили, что за них уже проголосовали. По мнению активистов Общественной палаты РФ, Навальный в очередной раз распространил фейк.
Читайте также: Фейковые вбросы Навального о голосовании — топорная работа: эксперт
10:11 30.06.2020
Голосование по поправкам к Конституции — это укрепление целостности государства, укрепление государственного функционирования и поддержка семьи. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 июня заявил глава комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярёв (ЛДПР).
Читайте подробнее: Дегтярёв: поддержка поправок к Конституции сделает Россию сильнее
10:17 30.06.2020
Голосование в течение нескольких дней — это удобно, механизм будет востребован на выборах, как федерального, так и регионального уровня. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 июня заявил глава комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярёв (ЛДПР).
Подробности в материале: Дегтяёрв: механизм голосования по поправкам может применяться на выборах
10:37 30.06.2020
Уже более 1 миллиона жителей Ростовской области приняли участие в общероссийском голосовании. rostov.izbirkom.ru
10:38 30.06.2020
За четыре дня голосования по вопросу внесения изменений в Конституцию России, в Республике Алтай на избирательные участки пришли 40,5 тыс. местных жителей. Об этом рассказал на своей странице в соцсети глава региона Олег Хорохордин, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Читайте подробнее: На Алтае за четыре дня по поправкам проголосовали 40 тысяч человек
10:54 30.06.2020
Фейки о Конституции России распространяют в социальных сетях три «специальные общественные силы»: «Открытая Россия», «Голос» и бесконечные региональные «Штабы Навального». Об этом в своёмтелеграм-канале сообщил руководитель экспертно-консультативной группы ОП РФ по общественному контролю за дистанционным электронным голосованием Александр Малькевич. Также он поделился последними известными ему случаями информационных вбросов.
В частности, эксперт рассказал о действиях регионального координатора штаба Навального в Волгограде: Евгений Кочегин в своём телеграм-канале опубликовал фотографию, на которой изображено «голосование под балконами жилых домов» на столе в городе Волжский. Утверждалось, что это, якобы УИК в 30-м микрорайоне.
Подробности в материале: Бумажные пакеты вместо урн: разоблачены новые «конституционные» фейки
10:56 30.06.2020
Видеоролик о выявленном в Нижегородской области нарушении при голосовании о поправках к Конституции РФ, размещенный в группе в соцсети «ВКонтакте», удалили администраторы группы из-за его недостоверности. Опровержение опубликовано в отдельной заметке в группе.
Об этом: В Нижегородской области выявили фейк о нарушениях при голосовании
11:10 30.06.2020
В ходе голосования по изменениям в Конституции РФ не было зафиксировано ни одного голосования или жалобы. Об этом на своей странице «ВКонтакте» написал глава Чечни Рамзан Кадыров.
«За первые четыре дня голосования по поправкам в Конституцию России в Чеченской Республике гражданский долг выполнили 484 447 человек, или 63,18% от общего количества избирателей. При этом не зафиксировано ни одного нарушения или жалобы со стороны наблюдателей», — написал Кадыров.
Об этом: Кадыров заявил об отсутствии нарушений на голосовании в Чечне
11:15 30.06.2020
Глава Махачкалы Салман Дадаев принял участие в голосовании по поправкам к Конституции РФ. Для этого мэр посетил избирательный участок на территории юридического факультета Даггосуниверситета, выпускником которого он является.
Об этом: Мэр Махачкалы: поправки к Конституции РФ близки мне по духу
11:17 30.06.2020
Процедура проведения голосования по изменениям в Конституции РФ в несколько дней полностью себя оправдала. Об этом в ходе пресс-брифинга заявил руководитель рабочей группы Общественной палаты РФ по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев.
«Семь дней идет всего в целом голосование. Но уже сейчас можно сказать, что вот это вот многодневное голосование полностью себя оправдало. Это удобно для граждан», — сказал Григорьев.
Читайте подробнее: В ОП объяснили цель многодневного голосования по Конституции
11:40 30.06.2020
Темы защиты исторической правды в поправках к Конституции РФ довольно долго обсуждалась на заседании рабочей группы. Интерес к истории связан с двумя вещами, заявил корреспонденту ИА REGNUM научный руководитель Института всеобщей истории РАН, член рабочей группы по Конституции Александр Чубарьян.
Читайте подробнее: История — основополагающий компонент идентичности государства: эксперт
11:41 30.06.2020
Вице-спикер Госдумы, зампред ПАСЕ Петр Толстой («Единая Россия») направил обращение в комиссию по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ в связи с заявлениями представителей дипмиссий Австралии, Канады, Новой Зеландии, Великобритании и США, а также в связи с появлением флагов ЛГБТ-сообщества на зданиях посольств США и Великобритании, передает корреспондент ИА REGNUM 30 июня.
Об этом: Толстой просит комиссию Госдумы отреагировать на флаги ЛГБТ на посольствах
11:44 30.06.2020
Член рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию России, атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда считает, что и по прошествию столетий территориальная целостность нашего государства останется такой же, как сейчас. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM предстоящее голосование, он в частности отметил:
«Как атаман Всероссийского казачьего войска, как генерал, как человек, прослуживший в вооруженных силах длительный период времени, и просто как житель нашей страны, хотел бы сказать, что завтра пройдёт историческое событие: мы будем проводить общее российское голосование за поправки в основной закон нашей страны. И это будет поистине народная Конституция…»
Об этом: Никто не смеет к нам сунуться — получит по зубам: о поправке к Конституции
11:45 30.06.2020
Ветеран Великой Отечественной войны из Махачкалы Ибрагим-Паша Садыков, которому в 2020 году исполнилось 96 лет, принял участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ.
«Я люблю Россию, люблю нашу Конституцию и нашего президента!» — признался Ибрагим-Паша Садыков, опустив бюллетень в ящик.
Читайте подробнее: Ветеран из Дагестана: «Я люблю Россию, люблю нашу Конституцию!»
12:07 30.06.2020
Поправки в Конституцию в случае их одобрения зафиксируют конкретные обязательства государства в отношении экологической политики. Об этом 30 июня заявил ведущий научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии МГУ им. Ломоносова Дмитрий Кавтарадзе на телеканале «Россия 24».
Об этом: Поправки в Конституцию зафиксируют ответственность государства — эколог
12:25 30.06.2020
Президент России Владимир Путин готовит обращение к гражданам, его выступление состоится во второй половине дня 30 июня. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Да, действительно, сегодня Путин обратится с телеобращением к россиянам», — заявил Песков, отвечая на соответствующий вопрос.
Подробности в материале: Владимир Путин днём 30 июня обратится к гражданам России