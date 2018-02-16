Калуга, 16 февраля, 2018, 09:13 — ИА Регнум. На первом в 2018 году заседании сессии калужского областного парламента депутаты приняли законы о заработной плате медицинских работников и сотрудников архивных учреждений. Об этом 16 февраля сообщили ИА REGNUM в отделе по взаимодействию со СМИ и информационному обеспечению аппарата Законодательного собрания Калужской области.

(сс) CWitte Медицина

Согласно внесённым изменениям в областной закон «Об установлении системы оплаты труда работников государственных архивных учреждений» оклады работников будут составлять 50−55% от общей суммы оплаты труда. Выплаты компенсационного характера составят 10−15%, остальное придётся на выплаты стимулирующего характера.

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Изменения коснулись и закона Калужской области «Об установлении системы оплаты труда…» работников сферы здравоохранения. В частности, оклады работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих и обеспечивающих медицинские услуги, увеличены на 66%.

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Как пояснил председатель Заксобрания региона Виктор Бабурин, зарплаты работников бюджетных учреждений приводятся в соответствии с дорожными картами по исполнению майских указов президента РФ.

Депутаты также внесли изменения и в областной закон «О ветеранах труда…». Теперь при установлении этого звания будет учитываться юбилейная медаль «70 лет Калужской области», которой в настоящее время в награждены 284 человека.