Калуга, 16 февраля, 2018, 09:06 — ИА Регнум. В Калуге состоялась презентация 25-го тома областной Книги памяти. Как сообщили 16 февраля ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, в нём содержатся поступившие в редакцию дополнительные сведения о потерях советских войск, местах гибели и захоронения советских воинов на территории региона во время Великой Отечественной войны.

Фото пресс-службы правительства Калужской области На заседании

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Кроме того, в издании представлены статьи, научно-справочная информация и иллюстрации, отражающие военные события на территории области.

«Это важная веха в жизни нашего региона. За все эти годы была проведена огромная исследовательская работа. Запрашивались, обрабатывались документы военных архивов», — прокомментировал министр внутренней политики и массовых коммуникаций области Олег Калугин, отметив, что значимость этой работы для патриотического воспитания подрастающего поколения.

Калужанам, отмеченным за многолетний добросовестный труд и вклад в дело увековечения памяти о погибших защитниках Родины, были вручены благодарственные письма.

Напомним, проект «Книга памяти Калужской области» реализуется с середины 1990-х годов. Редактором и составителем многотомного сборника является заслуженный работник культуры РФ Татьяна Романова.

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С 1993 по 2000 годы в Калужской были выпущены первые семь томов, посвящённых памяти 160 тысяч калужан, не вернувшихся с фронтов Великой Отечественной войны. Все они погибли в боях, умерли от ран или пропали без вести в разных регионах бывшего СССР, сгинули в концлагерях. В первых книгах также представлены ранее не публиковавшиеся фотографии и подробные данные о боевых действиях в каждом районе области.

В последующих томах Книги памяти собраны разрозненные и дополненные сведения о воинах Красной Армии, погибших в кровопролитных боях на калужской земле в годы Второй мировой войны. Их прах покоится в многочисленных могилах на территории Калужской области. Всего увековечены имена почти 400 тысяч героев. Создавать списки помогают поисковики и сотрудники Министерства обороны России.

Добавим, что за эти годы были увековечены имена 156 863 жителей Калужской области, сражавшихся за Родину в годы Великой Отечественной войны, а также 402 758 советских воинов, сложивших голову на калужской земле, прах которых покоится в 566 братских и индивидуальных могилах, а также воинских кладбищах.