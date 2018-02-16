Калуга, 16 февраля, 2018, 08:44 — ИА Регнум. На Российском инвестиционном форуме в Сочи губернатор Калужской области Анатолий Артамонов подписал четыре соглашения между правительством области и российскими компаниями инвесторов. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, два соглашения подписаны 15 февраля с ООО «Станкофлот» и ООО «МПТ-Пластик» — о намерениях разместить на Боровской площадке особой экономической зоны (ОЭЗ) промышленно-производственного типа «Калуга» новые заводы. Речь идёт о предприятиях по производству инструментов и технологической оснастки для промышленных предприятий и по выпуску шлангов технического назначения из ПВХ-пластика.

Фото Агентства регионального развития Калужской области Подписание соглашение с инвестором

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В первом случае инвестиционные вложения составят один миллиард рублей, во втором — 120 млн рублей. В 2018 году компании должны получить статус резидентов калужской ОЭЗ, а затем приступить к строительству.

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Соглашение о сотрудничестве с ООО «Агроимпекс-Трейд» предусматривает создание в Боровском районе Калужской области на территории агропромышленного парка «К-Агро» шоколадно-кофейного производства. В проект инвестор намерен вложить 100 млн рублей.

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Подписание документа с «Группой компаний «Подъёмно-транспортные машины — Калуга» предполагает строительство в индустриальном парке «Росва» предприятия по выпуску лифтового оборудования с объёмом инвестиций в 120 млн рублей.

По предварительным оценкам, на новых калужских предприятиях в результате реализации этих проектов будет создано около 290 новых рабочих мест.

Комментируя перспективы совместной работы, губернатор Анатолий Артамонов подчеркнул, что Калужская область окажет компаниям-инвесторам необходимую помощь для успешной реализации планов.

Как сообщало ИА REGNUM, VXII Российский инвестиционный форум официально стартовал в Сочи Краснодарского края 15 февраля. Его работа продлится и сегодня, 16 февраля. На полях значимого экономического мероприятия калужская область рассчитывает заключить инвестиционных соглашений на 1,3 млрд рублей.