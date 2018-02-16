Москва, 16 февраля, 2018, 08:29 — ИА Регнум. В выходные в Москве и Московской области может выпасть до 30% месячной нормы осадков, сообщает Гидрометцентр России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Москва

По прогнозам синоптиков, небольшой снег в столице пройдет 16 февраля, однако в субботу он усилится. Всего в ближайшие три дня в Москве ожидается до 10 мм осадков, что составляет треть от месячной нормы февраля.

Специалисты отмечают, что 16 февраля вечером в Москве ожидается один миллиметр осадков, в субботу (17 февраля) — до трех миллиметров, в воскресенье (18 февраля) — до шести миллиметров.

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Минимальная температура воздуха в столице −5…−7 градусов, по области до — 10 градусов. Днем в городе потеплеет до −1…−3, по области — −1…−6 градусов.

Напомним, ранее сообщалось, что количество выпавшего в Москве снега к концу зимы приблизится к двум метрам.

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