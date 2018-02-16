Москва, 16 февраля, 2018, 08:22 — ИА Регнум. В Москве на аукционе продан редкий двухтомник «Поэмы и повести» Александра Пушкина, датированный 1835 годом. Лот ушёл с молотка за 1 млн рублей. Кто стал счастливым обладателем редкой книги, не сообщается.

П. Кончаловский. Пушкин в Михайловском. 1940

Как уточнили в пресс-службе «Литфонда» издание «во владельческом полукожаном переплёте эпохи», но с небольшими потёртостями.

«Встречаются «лисьи» пятна, карандашные пометы и бледные небольшие потеки. Практически полностью утрачен лист с оглавлением ч. 2 (с. [5−6]). В целом — чистый, приятный экземпляр», — говорится в аннотации к изданию.

К книге приложена копия консультативного заключения Научной библиотеки МГУ им. М.В. Ломоносова за подписью заведующего отделом редких книг и рукописей Александра Лифшица.

Тираж этого двухтомника, в который вошли такие произведения, как «Кавказский пленник», «Руслан и Людмила», «Бахчисарайский фонтан», составил 1,2 тысячи экземпляров. В те времена оба тома можно было купить за 20 рублей.