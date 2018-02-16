Киев, 16 февраля, 2018, 07:36 — ИА Регнум. Отсутствие военных средств для отражения возможной ядерной атаки — вот та причина, по которой Украина не может объявить войну России, заявил 15 февраля секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов, передает телеканал «112 Украина».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Турчинов

Руководитель оборонного ведомства выступил во время допроса по делу о госизмене экс-президента Украины Виктора Януковича в Оболонском районном суде Киева и пояснил, что ситуация с объявлением войны не изменилась с 2014 года.

«У нас нет сегодня военных средств для противодействия ядерному государству в случае применения им всего арсенала оружия. Именно поэтому объявление войны как в феврале — марте 2014 года, так и, к сожалению, сейчас… не можем объявить войну», — сказал Турчинов.

Он добавил, что Киев присоединился к Будапештскому меморандуму и выполняет его условия, а потому в стране нет оружия, позволяющего противостоять ядерной державе.

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Напомним, официальные лица Украины продолжают заявлять, что против страны якобы осуществляется агрессия со стороны России, вовлекая в деструктивную дискуссию мировое сообщество. При этом под громкие заявления украинских политиков официальный Киев уклоняется от соблюдения Минских соглашений и продолжает вести обстрелы территории Донецкой и Луганской народных республик, восставших против фашистского киевского режима.

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