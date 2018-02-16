Reuters назвал число погибших в Сирии граждан РФ
Вашингтон, 16 февраля, 2018, 07:26 — ИА Регнум. За прошлую неделю в Сирии были убиты или ранены около 300 человек. Речь идет о гражданах, работающих на российскую частную военную компанию. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на свои источники.
«Около 300 мужчин, которые имели отношение или работали на связанную с Кремлем российскую частную военную компанию, были убиты или ранены в Сирии на прошлой неделе», — передает вещатель.
В частности, один из неназванных военных врачей сообщил агентству о гибели сразу 100 граждан РФ. Правда, другой источник говорит о 80 погибших.
Также источники агентства утверждают, что некоторых раненых доставили из Сирии в РФ и распределили по военным госпиталям.
Ранее ряд СМИ США обнародовал якобы разоблачительные материалы о том, что «множество российских военных» якобы погибло под ударами американских самолетов в районе сирийского города Дейр-эз-Зор 7 февраля. Все сообщения подкрепляются только сомнительной информацией из соцсетей или «неназванными источниками».
Позже все происходящее в МИД РФ назвали «классической дезинформацией». Ни о какой «гибели сотен российских граждан» речи не идет. По предварительным данным, в результате ударов коалиции США в Сирии погибли 5 человек, и доподлинно не известно, являются ли они гражданами РФ.
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