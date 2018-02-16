Вашингтон, 16 февраля, 2018, 07:26 — ИА Регнум. За прошлую неделю в Сирии были убиты или ранены около 300 человек. Речь идет о гражданах, работающих на российскую частную военную компанию. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на свои источники.

Василий Верещагин. Панихида по убитым. 1890

«Около 300 мужчин, которые имели отношение или работали на связанную с Кремлем российскую частную военную компанию, были убиты или ранены в Сирии на прошлой неделе», — передает вещатель.

В частности, один из неназванных военных врачей сообщил агентству о гибели сразу 100 граждан РФ. Правда, другой источник говорит о 80 погибших.

Также источники агентства утверждают, что некоторых раненых доставили из Сирии в РФ и распределили по военным госпиталям.

Ранее ряд СМИ США обнародовал якобы разоблачительные материалы о том, что «множество российских военных» якобы погибло под ударами американских самолетов в районе сирийского города Дейр-эз-Зор 7 февраля. Все сообщения подкрепляются только сомнительной информацией из соцсетей или «неназванными источниками».

Позже все происходящее в МИД РФ назвали «классической дезинформацией». Ни о какой «гибели сотен российских граждан» речи не идет. По предварительным данным, в результате ударов коалиции США в Сирии погибли 5 человек, и доподлинно не известно, являются ли они гражданами РФ.

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