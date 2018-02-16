Москва, 16 февраля, 2018, 07:19 — ИА Регнум. Изменения, который сейчас вносятся правительством РФ, не ужесточат технический осмотр и не повлияют на безопасность автомобиля, заявил глава Федерации автовладельцев России (ФАР) Сергей Канаев.

Сергей Я Задний фонарь автомобиля ВАЗ-2106

«Главное — это передача техосмотра другим надзорным органам и введение видеоконтроля, чтобы люди действительно проходили технический осмотр. Может, это появится в других документах», — цитирует Канаева RT.

При этом специалист отметил, что техосмотр для физических лиц должен быть добровольным, а автовладельцы должны быть заинтересованы экономически.

«Это можно сделать с помощью ОСАГО и других систем», — резюмировал глава ФАР.

Напомним, правительство России ужесточило правила прохождения технического осмотра транспортных средств. Согласно изменениям, автомобиль в том числе должен быть оснащен огнетушителем и аптечной.

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