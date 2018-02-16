Москва, 16 февраля, 2018, 07:15 — ИА Регнум. Нефть WTI 15 февраля снова вернулась на уровень, превышающий $60 за баррель, это говорит о том, что нефтяной рынок ранее слишком переоценивал рост коммерческих запасов нефти в США, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора аналитического департамента Альпари Наталья Мильчакова.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

На вечерних торгах 14 февраля цены обоих нефтяных бенчмарков как Brent, так и WTI, резко пошли вверх благодаря сообщению о том, что запасы нефти на нефтебазе в американском Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, сократились на 3,64 млн баррелей за неделю.

Эта новость оказалась для рынка гораздо важнее, чем новость о росте коммерческих запасов нефти в США в целом за неделю. А 15 февраля позитива рынку ненадолго добавила Саудовская Аравия.

По сообщению министерства энергетики Саудовской Аравии, добыча нефти в этой стране в марте сократится на 100 тыс. баррелей в сутки по сравнению с февралем, а экспорт черного золота в марте упадет ниже 7 млн баррелей в сутки.

Но эта информация оказалась быстро отыгранной рынком в отсутствие других значимых событий.

Сегодня, 16 февраля, на рынке нефти «медвежьи» настроения тоже будут преобладать над «бычьими». Однако цена Brent может колебаться в несколько более широком коридоре $61−64 за баррель.

Напомним, 15 февраля нефть сорта Brent на бирже ICE по состоянию на 18:00 мск подешевела на 0,6%, до $63,67 за баррель. Техасская нефть WTI дешевела меньше, на 18:00 мск снизилась на 0,4% стоимости, и баррель такой нефти стоил $60,25.

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