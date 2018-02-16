Москва, 16 февраля, 2018, 03:55 — ИА Регнум. Уголовное дело о хищении 1,5 млрд рублей бюджетных средств, выделенных в рамках государственной программы по уничтожению химического оружия, было возбуждено в 2017 году по материалам Генпрокуратуры России. Об этом сообщил генеральный прокурор Юрий Чайка, выступая 15 февраля на итоговой коллегии ведомства, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Хищение денег

«В октябре 2017 года по нашим материалам возбуждено уголовное дело по факту хищения с использованием 20 подставных организаций 1,5 млрд рублей бюджетных средств из 4 млрд, выделенных в рамках госпрограммы», — сказал Чайка.

Генпрокурор также рассказал, что в минувшем году был предотвращен срыв исполнения государственного оборонного заказа особой важности по оснащению и запуску космических аппаратов стоимостью более 18 млрд рублей.

Всего за последние два года, по словам Чайки, было выявлено более 3,6 тысячи недобросовестных фирм, причинивших ущерб оборонным предприятиям на общую сумму 18,7 млрд рублей.

Он отметил, что прокурорами «принимались все необходимые меры» для возмещения этого ущерба.

«Подобные факты подтверждают правильность внесенных в конце прошлого года изменений в уголовное законодательство, усиливающих ответственность виновных в злоупотреблениях при исполнении оборонного заказа», — заявил генпрокурор.

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