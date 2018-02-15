Кишинёв, 16 февраля, 2018, 01:59 — ИА Регнум. Село Капаклия Кантемирского района Молдавии 15 февраля приняло декларацию о «разрыве» пакта Молотова — Риббентропа и присоединении к Румынии. Как передает ИА REGNUM, декларация была принята в рамках кампании, запущенной румыноунионистами в честь столетия румынской оккупации Бессарабии.

Румынские военные фотографируются на память во время оккупации Бессарабии

«Поскольку мы являемся единственной страной, которая по сей день смиренно принимает эту историческую ошибку (пакт Молотова — Риббентропа — прим. ИА REGNUM ), мы, местный совет Капаклии и жители села Капаклия, разрываем секретную часть пакта Молотова — Риббентропа от 23 августа 1939 года, из-за которого Бессарабия была оторвана от страны-матери Румынии», — говорится в принятой местными властями декларации.

В начале февраля власти около двух десятков сел Молдавии приняли символические декларации об объединении с Румынией. Инициатива проведения акции принадлежит румыноунионистской организации Actiunea-2012 и приурочена к столетию румынской оккупации Бессарабии в 1918 году, которую унионисты называют «Великим объединением».

В ответ молдавские социалисты запустили встречную инициативу: местные органы власти более чем 50 молдавских городов и сел приняли заявления, осуждающие антигосударственные действия унионистов и требующие сурово наказать их за нарушение конституции.

Президент Игорь Додон, в свою очередь, заявил, что действия унионистов могут привести к гражданской войне, и распорядился созвать Высший совет безопасности, чтобы обсудить эту проблему.

Справка ИА REGNUM.

В 1918 году Румыния оккупировала Бессарабию, которая с 1812 года являлась частью России и до оккупации никогда не являлась территорией Румынии, появившейся в качестве независимого государства по решению Берлинского конгресса 1878 года.

Румынская оккупация Бессарабии никогда не признавалась СССР. В 1924 году на территории Приднестровья и сопредельных районов Украинской ССР была образована Молдавская автономная ССР в составе УССР. 28 июня 1940 года СССР вернул Бессарабию, в результате объединения которой с МАССР была создана Молдавская Советская Социалистическая Республика. Юг Бессарабии и север Буковины были включены в состав УССР.

Что касается советско-германского пакта Молотова — Риббентропа, объявленного недействительным принятой кишиневским парламентом 27 августа 1991 года «декларацией о независимости Республики Молдова», то для Бессарабии последствием данного пакта стало ее освобождение в 1940 году от румынской оккупации и присоединение к Приднестровью, в результате чего была создана Молдавская ССР, закон об образовании которой также отменяет кишиневская «декларация о независимости».