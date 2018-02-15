Вашингтон, 16 февраля, 2018, 01:25 — ИА Регнум. Сделка между Россией и Турцией по закупке Анкарой зенитно-ракетных систем С-400 неизбежно попадёт под действие закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций». Об этом заявила на брифинге 15 февраля официальный представитель Госдепартамена США Хизер Нойерт.

Владислав Осипов ИА REGNUM ЗРК С-400

По её словам, на данный момент Вашингтон только начал процесс рассмотрения транзакций иностранных государств и компаний с российским оборонно-промышленным комплексом, и потому предсказывать введение каких-либо конкретных санкций преждевременно.

Вместе с тем Хизер Нойерт отметила, что «будет удивлена, если санкции не будут введены в будущем».

Кроме этого, она отметила, что сделка между Россией и Турцией также может быть нарушением некоторых положений договора Североатлантического альянса.

Напомним, в декабре минувшего года Турция и Россия подписали окончательное соглашение по поставкам ЗРК С-400. Ожидается, что Анкара получит 36 противовоздушных батарей и 144 ракеты. Первые поставки планируется начать в марте 2020 года.

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