Госдеп: Покупка Турцией российских систем С-400 попадёт под санкции США
Вашингтон, 16 февраля, 2018, 01:25 — ИА Регнум. Сделка между Россией и Турцией по закупке Анкарой зенитно-ракетных систем С-400 неизбежно попадёт под действие закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций». Об этом заявила на брифинге 15 февраля официальный представитель Госдепартамена США Хизер Нойерт.
По её словам, на данный момент Вашингтон только начал процесс рассмотрения транзакций иностранных государств и компаний с российским оборонно-промышленным комплексом, и потому предсказывать введение каких-либо конкретных санкций преждевременно.
Вместе с тем Хизер Нойерт отметила, что «будет удивлена, если санкции не будут введены в будущем».
Кроме этого, она отметила, что сделка между Россией и Турцией также может быть нарушением некоторых положений договора Североатлантического альянса.
Напомним, в декабре минувшего года Турция и Россия подписали окончательное соглашение по поставкам ЗРК С-400. Ожидается, что Анкара получит 36 противовоздушных батарей и 144 ракеты. Первые поставки планируется начать в марте 2020 года.
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