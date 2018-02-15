Вашингтон, 16 февраля, 2018, 01:08 — ИА Регнум. США вслед за Великобританией обвинили Россию в причастности к глобальной атаке вируса NotPetya летом 2017 года. Соответствующее заявление распространила 15 февраля пресс-служба Белого дома, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Hyphenet.com Компьютерный вирус NotPetya

«В июне 2017 года российские военные начали самую разрушительную и дорогостоящую кибератаку в истории. Атака вируса под названием NotPetya быстро распространилась по всему миру, нанося ущерб в миллиарды долларов в Европе, Азии и Америке», — говорится в заявлении.

В Белом доме считают, что атака вируса NotPetya была «частью продолжающихся усилий Кремля по дестабилизации Украины и ещё более ясно продемонстрировала вовлечение России в продолжающийся конфликт».

«Это также было безрассудной и неизбирательной атакой, которая будет иметь международные последствия», — заявляют в Белом доме.

Как и обвинения Лондона накануне, заявление Вашингтона не подкреплено никакими доказательствами или аргументами и фактически является прямым выпадом против России.

Ранее 15 февраля в Кремле назвали беспочвенными утверждения о причастности России к кибератакам с использованием вируса NotPetya и охарактеризовали подобные заявления как очередное проявление «русофобской кампании».

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