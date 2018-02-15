Анкара, 16 февраля, 2018, 00:45 — ИА Регнум. В Анкаре завершились переговоры президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с госсекретарём США Рексом Тиллерсоном, передаёт Anadolu.

U.S. Department of State Рекс Тиллерсон и Реджеп Тайип Эрдоган

Как сообщается, встреча проходила в президентском комплексе в закрытом для СМИ режиме. Беседа продолжались 3 часа 15 минут.

По информации издания, Эрдоган и Тиллерсон обсуждали двусторонние отношения Турции и США, а также вопросы международной повестки.

В переговорах также принимал участие министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Как передавало ИА REGNUM, между Анкарой и Вашингтоном в последнее время происходил обмен резкими заявлениями в связи с ситуацией в Сирии.

Турция призывает американскую сторону прекратить вооружение курдских отрядов в Сирии под предлогом борьбы с «Исламским государством» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

В Вашингтоне, в свою очередь, заявляют что военная операция Турции на севере Сирии, основной целью которой являются формирования курдов, вынуждает курируемые США отряды курдов «отвлекаться» от борьбы с террористами.

Читайте также:

Эрдоган: если США будут финансировать сирийских курдов, мы отреагируем

Мэттис: США продолжат поддерживать Турцию в борьбе с РПК

Пентагон: Турции нужно сфокусироваться на борьбе с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)