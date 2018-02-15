Ереван, 16 февраля, 2018, 00:26 — ИА Регнум. 293 миллиона долларов — именно такую сумму задекларировали депутаты Национального собрания Армении шестого созыва при вступлении в должность.

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Первое место занимает Гагик Царукян, у которого в три раза больше денежных средств и заимствований, чем у всех остальных 104 депутатов вместе взятых. Его денежные средства и заимствования составляют около $222 млн.

Согласно докладу изучающей деятельность парламента организации «Мониторинг НС», Царукян в течение четырех месяцев, предшествовавших получению мандата, задекларировал доход в размере $24.6 млн.

В целом в парламенте насчитывается 11 депутатов — долларовых миллионеров, шесть — во фракции правящей Республиканской партии Армении (РПА) и пять — во фракции оппозиционного блока «Царукян».

За Гагиком Царукяном следуют члены РПА Самвел Алексанян — $8 млн, Ашот Арсенян — $7,5 млн, Араик Григорян — $4,8 млн.

Задекларированнные $293 млн — это не все имущество депутатов. Роскошные особняки, дорогие автомобили, бизнесы, гостиничные комплексы и другие объекты не декларируются в качестве денежных средств.

Согласно докладу, который цитирует azatutyun. am, депутат-республиканец Ашот Арсенян получил в подарок 6 млн долларов, а другой депутат от РПА Эрмине Нагдалян взяла кредит в размере 270 млн драмов ($560 тыс.).

Согласно многочисленным публикациям армянской прессы, реальное состояние депутатов, особенно из РПА, в десятки, а в отдельных случаях в сотни раз превышает задекларированное. Только цена автопарка армянских депутатов сопоставима с задекларированными средствами (на фото).

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В опубликованном докладе также отмечается, что в Армении, переходящей к парламентской форме правления, соотношение законодательных инициатив парламент-правительство пока не изменилось. Около 90 процентов из 254 законов, принятых в ходе последних двух сессий парламента, представило правительство. Парламент в течение 6 дней внеочередных заседаний успел провести 220 голосований.

Больше всех «против» голосовала оппозиционная фракция «Елк». Фракция «Царукян» больше всех воздерживалась, а РПА больше всех голосовала «за».

Десятку депутатов, пропустивших больше всего заседаний, вновь возглавил Гагик Царукян. Согласно докладу, он не участвовал в более чем 260 голосованиях. Второе место заняла Нора Арустамян из той же фракции, на третьем месте Эдмон Марукян из «Елк».

В Национальном собрании шестого созыва также много «молчаливых» депутатов. Несмотря на переход к парламентской модели управления, 40 из 105 депутатов не задали ни одного вопроса и ни один раз не выступили, лишь голосовали. Из этих 40 депутатов 26 человек — республиканцы, которые составляют почти половину фракции.

«Подавляющее большинство «молчаливых» депутатов являются просто голосующими политического большинства. И их присутствие в Национальном собрании не имеет никакого отношения к депутатской деятельности», — сказал оппозиционный депутат Артак Зейналян.