Сочи, Краснодарский край, 16 февраля, 2018, 00:19 — ИА Регнум. На российском инвестиционном форуме в Сочи глава администрации Тамбовской области Александр Никитин и глава администрации Курской области Александр Михайлов подписали соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве между регионами, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Tambov.gov.ru На Сочинском форуме

Стороны выразили взаимную заинтересованность в сохранении и развитии двусторонних связей на долгосрочной основе.

«Желая создать для этого соответствующие организационные, экономические, правовые и иные необходимые условия, подписали соответствующий документ, стремясь обеспечить эффективное взаимодействие исполнительных органов государственной власти, обмен опытом и постоянное информационное сотрудничество во всех сферах социально-экономической деятельности», — говорят тамбовские власти.

По мнению сторон, расширение сотрудничества отвечает интересам населения и способствует экономическому развитию Тамбовской и Курской областей. Регионы намерены развивать сотрудничество по широкому кругу вопросов — в области экономики, промпроизводства, жилищно-коммунальной инфраструктуры, привлечения инвестиций, торговли, предпринимательства, науки и высоких технологий, информационных технологий, предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде, образования, здравоохранения, социальной защиты населения, природоохранной деятельности, культуры, сохранения объектов культурного наследия, искусства, спорта, туризма, молодежной политики.

«Будем сотрудничать по различным направлениям, но в первую очередь, в развитии сельского хозяйства», — подчеркнул Александр Никитин, подписывая соглашение.