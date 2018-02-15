Суд отказал устроившему стрельбу в школе Флориды в освобождении под залог
Паркланд, США, 16 февраля, 2018, 00:17 — ИА Регнум. Суд в США отказал в возможности освобождения под залог 19-летнему Николасу Крузу, устроившему стрельбу в одной из школ в штате Флорида, передаёт Associated Press.
Сообщается, что защита обвиняемого не стала обжаловать вердикт суда.
Напомним, трагический инцидент произошёл 14 февраля в школе города Паркленда, расположенного в 60 километрах от Майами.
Один из бывших учащихся школы устроил стрельбу, в результате которой погибли 17 человек и такое же количество пострадали.
Установлено, что ранее молодой человек угрожал своим одноклассникам и был исключен из учебного заведения из-за проблем с дисциплиной и успеваемостью.
Читайте также: Пострадавшие во время стрельбы во Флориде находятся в критическом состоянии