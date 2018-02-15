Паркланд, США, 16 февраля, 2018, 00:17 — ИА Регнум. Суд в США отказал в возможности освобождения под залог 19-летнему Николасу Крузу, устроившему стрельбу в одной из школ в штате Флорида, передаёт Associated Press.

Acdixon В суде

Сообщается, что защита обвиняемого не стала обжаловать вердикт суда.

Напомним, трагический инцидент произошёл 14 февраля в школе города Паркленда, расположенного в 60 километрах от Майами.

Один из бывших учащихся школы устроил стрельбу, в результате которой погибли 17 человек и такое же количество пострадали.

Установлено, что ранее молодой человек угрожал своим одноклассникам и был исключен из учебного заведения из-за проблем с дисциплиной и успеваемостью.

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