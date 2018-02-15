Москва, 16 февраля, 2018, 00:08 — ИА Регнум. Представители Народного фронта ожидают, что предложения, сформулированные в ходе итогового «Форума Действий», могут войти в послание президента России, лидера ОНФ Владимира Путина Федеральному собранию.

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Об этом заявили участники заседании Центрального штаба Общероссийского народного фронта. Предложения Народного фронта направлены в Администрацию президента и в правительство РФ, и уже находятся в работе.

«Наши инициативы затрагивают наиболее чувствительные проблемы жителей страны и направлены на улучшение качества жизни граждан. По итогам «Форума Действий» в органы власти было направлено 33 комплексных предложения. Председатель правительства Дмитрий Медведев уже подписал перечень поручений по ним. Также мы ожидаем, что наши инициативы могут войти в послание президента Федеральному собранию», — отметил руководитель исполкома ОНФ Алексей Анисимов.

Участники заседания Центрального штаба ОНФ привели некоторые предложения, которые были озвучены на различных тематических площадках форума.

Так, на площадке «Экономика будущего: цифровая страна» была представлена инициатива о создании цифровой платформы, которая обеспечит единые условия доступа к цифровым услугам и продуктам для всех граждан России, а также защиту их персональных данных.

На площадке «Территории будущего: новые пространства» эксперты ОНФ предложили разработать законопроект, определяющий цели и задачи государственной политики в сфере устойчивого развития сельских территорий, в том числе с учетом опыта инициативных граждан по созданию поселений родовых поместий.

Среди инициатив по теме экологии — создание единого экологического кодекса для систематизации нормативной правовой базы в данной сфере.

Участники площадки, посвященной медицине будущего, в числе прочего предложили разработать межведомственную программу охраны здоровья детей школьного возраста.

В сфере образования было предложено внести изменения в государственный стандарт среднего образования и сократить нагрузку учеников, уменьшив объем домашнего задания.

Активисты ОНФ также обсудили предстоящий медиафорум независимых региональных и местных средств массовой информации «Правда и справедливость».

В этом году он пройдет в Калининграде с 28 февраля по 2 марта.

В работе форума примут участие более 500 человек: лауреаты конкурса журналистских работ «Правда и справедливость» и конкурса Союза журналистов России «Почему я иду на выборы», журналисты, блогеры, главные редакторы и руководители федеральных СМИ.

Приглашены также главы профильных министерств и ведомств.

Награждение лауреатов конкурса журналистских работ «Правда и справедливость» состоится в первый день работы форума. На следующий день будет организована работа профильных площадок, на которых журналисты обсудят вопросы и проблемы региональных печатных изданий, интернет-СМИ, а также телеканалов.

В заключительный день медиафорума, 2 марта, состоится пленарное заседание.

В ходе мероприятия будет работать консультационная приемная Центра правовой поддержки журналистов ОНФ, а также выставка, на которой будут представлены стенды с информацией о деятельности проектов движения — «Дорожная инспекция ОНФ∕ Карта убитых дорог», «За честные закупки», Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса, Центра мониторинга благоустройства городской среды, а также площадки «Молодежка ОНФ».

«Мы собираем журналистов региональных и местных СМИ. Медиафорум уже стал мощной площадкой, а журналисты — мощной информационной командой. Они — наши помощники и наши союзники в регионах. Своими сюжетами, статьями, постами в Интернете они заставляют власть слышать людей, останавливают незаконные стройки, отменяют тендеры. Они публичат проблемы, не дают властям их замалчивать, значит меняют жизнь в лучшую сторону. На медиафоруме соберутся самые активные и неравнодушные журналисты, которые всегда держат руку на пульсе. Мы вместе обсудим проблемы, которые сегодня волнуют регионы. Будет возможность задать вопросы известным людям из медиасферы и представителям органов власти. Традиционно самые острые вопросы мы озвучиваем лично лидеру ОНФ Владимиру Путину, если его график позволяет принять участие в медиафоруме», — заявила сопредседатель Центрального штаба ОНФ, вице-спикер Госдумы Ольга Тимофеева.

Председатель общественного совета Фонда ОНФ «Правда и справедливость», депутат Госдумы Николай Будуев сообщил, что медиафорум ОНФ расширяет свою географию, и в этом году выбрана новая локация для его проведения.

«Мы рассматривали три варианта: Сочи, Крым и Калининград. Сочи является популярным местом для проведения больших мероприятий, а количество организуемых там конференций огромное. Что касается второго места — Крыма, то там ОНФ ежегодно проводит свою смену для молодых журналистов в рамках форума «Таврида». Поэтому было принято решение остановиться на Калининграде», — рассказал Николай Будуев.

«Традиционно медиафорум проходил в Санкт-Петербурге. В этом году мы решили переместиться в Калининград, самый западный регион страны. Это уникальное место не только по своему географическому положению, там много влиятельных, независимых СМИ. Мы видели их работу, когда проводили в Калининграде экологическую конференцию в 2017 году. Местные журналисты всегда активно участвуют в нашем конкурсе, у них интересные материалы высокого уровня», — отметила Ольга Тимофеева.