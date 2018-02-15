Москва, 15 февраля, 2018, 23:59 — ИА Регнум. Высказывание президента Азербайджана Ильхама Алиева о том, что Ереван (и не только он) является исконно азербайджанской территорией и возвращение исторических земель — стратегическая цель Азербайджана явно не способствует снижению напряженности. Об этом сегодня, 15 февраля, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на традиционном брифинге в Москве.

mid.ru Мария Захарова

«В Москве, разумеется, видели сообщения о выступлении президента Азербайджана Алиева на съезде правящей партии. Прекрасно знаем, что отношения Азербайджана с соседней Арменией крайне напряжённые. Упомянутое высказывание явно не способствует снижению напряженности», — цитирует Захарову официальный сайт МИД России.

На вопрос о том, есть ли у МИД России ожидания, что после выборов в России, Азербайджане и Армении, которые пройдут весной 2018 года, нагорно-карабахский конфликт найдёт своё решение или, по крайней мере, будет обозначено какое-то серьезное продвижение, Захарова ответила: «Искренне надеемся, что этот конфликт найдёт своё решение. Как Вы знаете, мы уделяем этому пристальное внимание, а самое главное — активно участвуем в работе по реализации всего того, что было намечено сторонами».

8 февраля, выступая на съезде партии «Ени Азербайджан», президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил: «Мы не должны забывать и не забываем наши исторические земли. Это должно стать ориентиром для нашей дальнейшей деятельности, так же, как мы и сегодня работаем в данном направлении. Наши исторические земли — Иреванское ханство, Зангезур, Гейча. Об этом должно знать и молодое поколение, и весь мир. Рад, что в связи с этим вопросом, историей наших исконных земель, сегодня создаются солидные научные труды, снимаются фильмы, организуются выставки. В предстоящие годы мы должны быть более активными в этом направлении, в различных уголках мира должны проводиться выставки, презентации. Потому что Иреван — наша историческая земля, и мы, азербайджанцы, должны вернуться на эти исторические земли. Это наша политическая и стратегическая цель, и мы должны постепенно приближаться к ней».

Комментируя слова своего азербайджанского коллеги президент Армении Серж Саргсян заявил, что армянская сторона не может надеяться, что нагорно-карабахская проблема может решиться, пока Азербайджан не откажется от своих максималистских, нереалистичных ожиданий в плане результатов переговоров, а продолжит грезить и бредить о захвате Еревана или Зангезура.