Ижевск, 15 февраля, 2018, 23:47 — ИА Регнум. Председатель правительства России Дмитрий Медведев и глава Минспорта РФ Павел Колобков получили приглашение принять участие во Всероссийских зимних спортивных играх, которые состоятся в Удмуртии. Медведев получил стартовый именной номер, сообщили ИА REGNUM в правительстве республики.

Government.ru Дмитрий Медведев и спортсмены

Приглашение и стартовый номер передал серебряный призер олимпийских игр, чемпион мира по биатлону, президент Федерации биатлона Удмуртии Иван Черезов на выставке Российского инвестиционного форума в Сочи.

Стенд республики разделен на три тематических блока: «Сделано в Удмуртии», «Инвестируй в Удмуртию» и «Удмуртия заряжает». В блоке «Сделано в Удмуртии» представлены проекты региональных предприятий и компаний: ИЭМЗ «Купол», Ижевский радиозавод, ПАО «Мечел», «КОМОС-Групп», Zala Aero, ОАО Авангард, ООО «Квадро Электрик Инвест», ООО «Боксгласс», ООО «Русские информационные технологии». В импровизированном баре посетители могут попробовать выпускаемые Удмуртией продукты — чай, мёд, пряники, молочную и мясную продукцию, кофе, питьевую воду.

В блоке «Инвестируй в Удмуртию» представлены крупные региональные инвестпроекты. Удмуртия как драйвер в организации уникальных спортивных мероприятий российского и международного уровня, а также в сфере событийного туризма наиболее полно раскрывается в блоке «Удмуртия заряжает».

По словам глава республики Александра Бречалова, в этом году Удмуртия постаралась как можно ярче и нагляднее для инвесторов представить весь потенциал нашей республики. Представить не просто отдельные направления — промышленность, туризм, спорт, но и показать совершенно новый взгляд на развитие региона.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Всероссийские зимние спортивные игры пройдут в Удмуртии со 2 по 4 марта. Соревнования проводятся для любителей спорта, а не профессиональных спортсменов. В программе зимних игр — лыжные гонки, биатлон, горные лыжи, сноуборд, керлинг и другие зимние виды спорта.

Также планируется проведение аналогичных летних игр, где можно будет принять участие в соревнованиях по легкой атлетике, плаванию, мини-футболу, триатлону, вольной борьбе и дзюдо, волейболу, велоспорту.

Все участники спортивных мероприятий смогут бесплатно посетить главные достопримечательности Ижевска и Удмуртии.