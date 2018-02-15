Берлин, 15 февраля, 2018, 23:27 — ИА Регнум. Турция ждёт от своих союзников более заметной поддержки в борьбе с террористами, которыми Анкара считает сторонников Рабочей партии Курдистана (РПК), сирийский курдский «Демократический союз» (PYD) и силы самообороны сирийских курдов (YPG), заявил 15 февраля в Берлине премьер-министр Турции Бинали Йылдырым.

BijiKurdistan Вооружённые курды

Такое заявление Бинали Йылдырым сделал в ходе своего рабочего визита в ФРГ.

«YPG и PYD — это отделения PПK в Сирии… Целью этой преступной организации является дестабилизация ситуации и формирование новых очагов конфликтов в регионе. В борьбе с террористами Анкара надеется на большую поддержку союзников», — цитирует премьер-министра Турции агентство Anadolu.

Как сообщало ИА REGNUM, в это же время в Анкаре проходят переговоры президента Турции Эрдогана и госсекретаря США Тиллерсона, которые носят закрытый характер.

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Ранее Турция и США обменялись резкими заявлениями на тему ситуации в Сирии, на севере которой с 20 января турецкие силовики проводят военную операцию «Оливковая ветвь» против формирований курдов в сирийском Африне.