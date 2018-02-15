Москва, 15 февраля, 2018, 23:16 — ИА Регнум. Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова подписала распоряжение о создании рабочей группы по мониторингу соблюдения избирательных прав граждан в период подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации, сообщает пресс-служба омбудсмена.

Дарья Антонова ИА REGNUM Избирательный участок

В рабочую группу вошли представители правозащитного и научного сообщества, а также сотрудники аппарата Уполномоченного по правам человека в РФ.

В соответствии с подписанным документом, рабочая группа ежедневно осуществляет мониторинг и анализ обращений, поступивших к федеральному омбудсмену, а также отслеживание публикаций в СМИ и социальных сетях.

Кроме того, организован взаимный обмен информацией о фактах нарушения избирательных прав граждан с уполномоченными по правам человека в субъектах Российской Федерации, поддерживается рабочее взаимодействие с ЦИК России.

В период подготовки и проведения выборов, при возникновении фактов нарушения избирательных прав граждан, Уполномоченный по правам человека будет оперативно направлять в адрес компетентных органов обращения, а также держать их на личном контроле.

Напомним, выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года. Ранее Центральная избирательная комиссия (ЦИК) зарегистрировала кандидатами в президенты РФ восемь человек:

•Сергей Бабурин («Российский общенародный союз»);

•Павел Грудинин (КПРФ);

•Владимир Жириновский (ЛДПР);

•Владимир Путин (самовыдвиженец);

•Ксения Собчак («Гражданская инициатива»);

•Максим Сурайкин («Коммунисты России»);

•Борис Титов (Партия роста);

•Григорий Явлинский («Яблоко»).

Читайте ранее в этом сюжете: 100 тысяч наблюдателей и автобус «За честные выборы!»