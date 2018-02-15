Сан-Хуан, Пуэрто-Рико, 15 февраля, 2018, 23:15 — ИА Регнум. В 2017 году острова Карибского бассейна посетило рекордное количество туристов — несмотря на разрушительные ураганы и шторма, 15 февраля передает агентство Associated Press.

Карибы. Местный фольклор

Согласно заявлению Карибской Туристической Организации (КТО), острова региона за прошедший год посетили 30 миллионов человек. Отдельно сообщается о 27 миллионах туристов, которые посетили Карибы на круизных лайнерах.

Большинство туристов прибыли на Карибские острова из США, также немалое число туристов — из Великобритании и стран Евросоюза.

По подсчетам КТО, в 2017 году туристы оставили на Карибах $37 миллиардов — на 3% больше, чем в 2016 году.

Напомним, в 2017 году острова Карибского моря атаковали ураганы «Ирма» и «Мария», убившие десятки человек. Ущерб от ураганов исчисляется десятками миллиардов долларов.