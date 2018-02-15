Африн, Сирия, 15 февраля, 2018, 23:03 — ИА Регнум. Законное правительство Сирии и курдские силы самообороны сирийской провинции Идлиб договорились о вводе частей сирийской армии в Африн для его защиты, сообщает 15 февраля телеканал «Аль-Маядин» со ссылкой на неназванный источник.

Mod.gov.sy Сирийская армия наступает

«Сирийское правительство и курдские силы самообороны достигли договоренности о вводе сирийской армии в Африн»,— цитирует слова источника телеканал.

По информации телеканала, договоренность достигнута под влиянием военной операции Турции в районе Африна и имеет своей целью отражение атак армии Турции и союзных ей формирований на Африн.

Официальных подтверждений этой информации пока нет.

Напомним, курдские «Отряды народной самообороны» ведут бои с протурецкой «Сирийской свободной армией» и турецкими войсками в районе Африна сирийской провинции Идлиб. Стоит отметить, ранее курдские формирования в Сирии предпочитали поддержку со стороны США.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 февраля телеканал «Al Mayadeen» сообщил, что один из командиров курдских отрядов народной самообороны, действующих в районе Африна попросил у правительства Сирии защиты от турецкой армии и протурецкой «Сирийской свободной армии».