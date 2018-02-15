Москва, 15 февраля, 2018, 22:59 — ИА Регнум. «Мы считаем, что явка будет достаточно высокой, примерно, 60−65%. Во-первых, раз декларируемая явка высока, значит в обществе ритуальная, символическая ценность президентских выборов остается очень высокой.

Советский плакат

Причем это значимость, рациональность выбора пути, а не думские выборы, где главный мотив — это эмоции», — заявил председатель правления фонда Борис Макаренко в четверг на пресс-конференции в Москве.

По оценке политтехнолога, высокий уровень активности российских избирателей можно прогнозировать с учетом разнообразного состава участников предвыборной гонки, а также высоким уровнем легитимности выборов.

«У нас давно не было списка кандидатов в президенты из восьми человек, очень разных. Предложение стало шире и интереснее. Легитимность выборов высока. Все это предвещает достаточно высокую явку», — цитирует слова Бориса Макаренко «Интерфакс».

В пользу высокой явки свидетельствует и провал попыток главы ФБК, блогера Алексея Навального организовать массовые акции против выборов, считает эксперт.

«По совокупности этих факторов видно, что попытка Алексея Навального организовать забастовку избирателей не имела шансов на успех, что подтвердилось малой численностью участников акции», — сказал он.

В городах-«миллионниках», где активность избирателей, как правило, более низкая, чем в среднем по России, на предстоящих выборах явка будет не менее 50%, считает вице-президент фонда «Центр политических технологий» Ростислав Туровский.

«Что касается явки в городах-«миллионниках», то она, конечно, будет ниже, чем в среднем по стране. Но, мы ожидаем, уровень 50% будет преодолен повсеместно», — сказал Ростислав Туровский.