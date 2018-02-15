Санкт-Петербург, 15 февраля, 2018, 22:59 — ИА Регнум. В центре Санкт-Петербурга масштабно отпраздновали наступление Нового года по восточному календарю. Несмотря на то, что от Петербурга до Китая — тысячи километров, китайские торжества для Северной столицы уже стали традиционными.

Дарья Драй ИА REGNUM Новый год по Восточному календарю в Санкт-Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM Китайский дракон

Одной из причин этого феномена является наплыв китайских туристов — только за прошлый год в Петербург приезжали около миллиона гостей из КНР, в 2018 году их количество наверняка еще увеличится.

В этом году Санкт-Петербург стал единственным российским городом из восьми городов мира, где правительство КНР официально поддержало празднование китайского Нового года.

Дарья Драй ИА REGNUM Китайский дракон

Как передает корреспондент ИА REGNUM, по случаю наступления Нового года по Восточному календарю в Санкт-Петербурге зажгли огни на Ростральных колоннах, а Дворцовый мост подсветили красной подсветкой, свойственной китайским традициям.

Церемонию зажжения огней и включения праздничной подсветки возглавляли вице-губернатор Санкт-Петербурга Александр Говорунов и генеральный консул КНР в Санкт-Петербурге г-жа Го Минь.

«Я хочу поблагодарить губернатора и правительство Санкт-Петербурга. Впервые в честь иностранного национального праздника зажгли Ростральные колонны. Это показывает, насколько тесные дружественные отношения связывают Китай и Россию, на каком высоком уровне они находятся. А также хочу подчеркнуть доброжелательное, уважительное отношение петербуржцев к китайскому народу», — сказала генконсул Го Минь.

Дарья Драй ИА REGNUM Го Минь и Александр Говорунов

Официальные лица поздравили гостей праздника с наступлением Нового года по восточному календарю и вместе ударили в барабан, что и стало условным знаком для зажжения огней на Ростральных колоннах и включения необычной подсветки Дворцового моста.

Затем на сцене, установленной в Биржевом сквере, перед зрителями выступили творческие коллективы с танцевальной программой.

Они увидели номера «Шествие с Драконом», «Танец львов» и «Встречаем весёлый праздник Весны».

Дарья Драй ИА REGNUM Новый год по Восточному календарю в Санкт-Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM Новый год по Восточному календарю в Санкт-Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM Китайский тигр

Дарья Драй ИА REGNUM Танец Китайский тигров

Также своё искусство в овладении китайским ушу продемонстрировали юные спортсмены Федерации спортивного ушу Санкт-Петербурга.

Напомним, что руководством РФ и КНР 2018 и 2019 годы объявлены годами российско-китайского межрегионального сотрудничества.

Как отмечают в Смольном, Китай занимает первое место среди торговых партнеров Петербурга. Китайский бизнес активно инвестирует в городскую экономику. Успешно взаимодействуют петербургские и китайские университеты, развиваются гуманитарные связи. Петербург является одним из крупнейших российских центров востоковедения, известен своей школой преподавания китайского языка.