Киев, 15 февраля, 2018, 22:37 — ИА Регнум. Заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Михаил Коваль заявил, что Российская Федерация должна отремонтировать, а затем вернуть боевые корабли, которые украинские военные оставили в Крыму в 2014 году. Об этом сегодня, 15 февраля, сообщают украинские СМИ.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

Коваль утверждает, что российские военные моряки несколько раз выходили в море на десантном корабле «Константин Ольшанский», оператором которого до сих пор числится Украина. А другие украинские военные корабли якобы используются в качестве доноров.

«Они раздербанили все наши корабли. И мы сейчас, как лохи, встанем на колени перед ними и будем забирать? Нет! Через суд отдадут — отремонтированные, в таком состоянии, в котором захватили», — яростно заявляет Коваль.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, практически все командование украинскими войсками в Крыму сразу после референдума о самоопределении бежало с полуострова. Затем на Украину и был выдворен личный состав украинских частей, базировавшихся в Крыму.

При этом украинские военные побросали огромное количество старой военной техники, в том числе боевые корабли своего Черноморского флота. Техника и корабли так и остались на местах своих стоянок, и российская сторона никак их не трогала.

Президент Российской Федерации Владимир Путин недавно заявил, что официально предлагает Украине забрать свою военную технику из Крыма. Российская сторона, в свою очередь, обещала помочь с логистикой и уничтожением боеприпасов, которые нельзя перевозить.

Однако украинская сторона отказалась от этого предложения.