Анкара, 15 февраля, 2018, 22:29 — ИА Регнум. В Анкаре началась встреча президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и главы госдепа США Рекса Тиллерсона, сообщает 15 февраля агентство Anadolu.

U.S. Department of State Рекс Тиллерсон и Реджеп Тайип Эрдоган

По информации агентства, переговоры стартовали в 19:40 мск и проходят в закрытом режиме.

Содержание переговоров и перечень обсуждаемых вопросов пока не освещаются.

Стоит отметить, что госсекретарь США Тиллерсон планирует на следующий день, 16 февраля, провести переговоры с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Турция и США обменялись рядом резких заявлений по поводу ситуации в Сирии.

Анкара призывает Вашингтон прекратить вооружать курдские незаконные отряды в Сирии под предлогом борьбы с ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

В свою очередь, США утверждают, что военная операция Турции на севере Сирии, основной целью которой являются формирования курдов, вынуждает курируемые американцами курдские отряды «отвлекаться» от борьбы с террористами ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).