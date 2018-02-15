Москва, 16 февраля, 2018, 00:01 — ИА Регнум. Что бы ни говорили о возможности войны с Россией в Евросоюзе, на деле европейские государства не имеют серьёзной заинтересованности в подобном полномасштабном конфликте. Более того, даже идея поддержания санкционного режима в Европе держится на весьма шатких основаниях и в дальнейшем будет зависеть от готовности Вашингтона предоставлять Европе финансовую поддержку — фактически в счёт «издержек» от войны санкций. Об этом 15 февраля заявил член-корреспондент Академии военных наук Сергей Судаков в эфире передачи «Право голоса» на ТВЦ.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Easy Rider

«Когда мы говорим, что Европа является абсолютно единой — это не так, это большой миф. Есть брюссельская Европа — евробюрократы, которые диктуют свои правила поведения, как надо правильно играть. Есть другая «большая Европа», где есть два лидера, где есть Германия и Франция, которые как локомотив ведут за собой и диктуют, как правильно надо действовать. И там есть Германия, где 306 военных баз США, и которая очень сильно прислушивается к голосу не Брюсселя, а Белого дома», — заявил Судаков.

«Также есть другая Европа — прибалтийская, либо северная Европа. Это Европа, которая присягнула Польскому «ханству», или как угодно это можно назвать — лидером этой Европы является Польша. Наконец, существует Южная Европа — это та Европа, которая просто не мешает процессу созревания оливок. Они смотрят и просто созерцают, и их совершенно не волнует, что будет происходить с НАТО и большой войной», — продолжил он.

По его словам, решение США потратить на проект «Европейская инициатива сдерживания» (ЕИС) почти 6,5 млрд долларов, говорит лишь о том, что Вашингтону приходится формировать военную инфраструктуру на случай потенциального конфликта сугубо самостоятельно — без опоры на сами европейские страны, у которых нет единого стратегического видения международной ситуации.

«Думаете, греки, либо испанцы, либо португальцы, а тем более итальянцы захотят воевать? Война стоит очень дорого. Нам каждый раз говорят, что 6,5 млрд — большие деньги. Нет, не большие. Эти 6,5 млрд раскладываются, в основном, на инфраструктурные проекты, проекты подготовки плацдарма либо баз — в конечном счёте то, чтобы можно было после этого вливать другие деньги», — подчеркнул Судаков.

«Следовательно, если эти деньги приходят в Европу, это значит, что США уже не верят в Европу, которая могла бы сама себя профинансировать в большой войне с Россией. Кошелёк надо будет открывать Белому дому. Европейцы скажут: ребят, нам не нужна эта война и мы не хотим платить за эту войну. Белый дом готов заплатить? А сами обычные итальянцы, французы, поляки разве готовы умирать? За что? За то, что якобы не поделила Америка с Россией? Они окажутся той буферной мышью, когда столкнутся два слона? Нет, конечно. Они не захотят это делать. И США должны понимать, что очень дорого обойдётся даже попытка войны с Россией. И деньги при этом будут уходить всегда в песок», — отметил он.

При этом, по его мнению, не существует в Европе и единства в отношении поддержания санкционного режима против России. Данный режим выгоден только для стран «малой Европы», которые «пытаются заработать на этих санкций и на чужих потерях», считает политолог.

«Другие страны начинают мыслить иначе и уже понимают, что невыгодно строиться под гимны, которые звучат из Белого дома. Они начинают мыслить самостоятельно и понимать одну простую вещь: если Америка не готова открыть огромнейший денежный поток, то рано или поздно политика санкций должна быть пересмотрена», — отметил он.

Таким образом, в текущих условиях на решения европейских стран действуют два разнонаправленных вектора: военно-политическое значение США для Европы и экономические выгоды от связей с Россией, считает политолог.

«Европейская армия сейчас невозможна. Практически всё НАТО на 67% комплектуется теми вооружениями, которые производятся США. Европа неспособна обеспечить себя европейским оружием, а следовательно, у неё есть только 30% оружия, остальное — получается, покупать у врага, у России. Если ты не создаёшь собственную инфраструктуру, у тебя ничего не получится. Хотя если посмотреть структуру бюджета Германии, то сейчас инженерная мысль Германии работает именно в этом направлении, и инвестиции идут большие именно в военные новации», — отметил Судаков.

«В любом случае европейцы понимают одну простую вещь — нужно продолжать игру. Если дадите денег, всё будет хорошо. Деньги не дадите — будет по-другому. И тем более они понимают, что начало войны будет означать простую вещь — никто во время войны газ никто никому продавать не будет», — резюмировал он.

8 февраля был опубликован доклад под названием «На край пропасти — и обратно?», подготовленный к Мюнхенской конференции по безопасности (MSC), которая пройдёт с 16 по 18 февраля 2018 года. В нём сообщалось, что действующие десятилетиями международные нормы продолжают девальвироваться, а сложившийся глобальный миропорядок находится на грани коллапса. При этом в 2018 году многие текущие кризисы могут разрешиться миром, но могут и перерасти в полноценный конфликт.