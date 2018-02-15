Ижевск, 15 февраля, 2018, 22:17 — ИА Регнум. Концерн «Калашников» запустит скоростные морские пассажирские перевозки в Крыму. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе концерна со ссылкой на гендиректора компании-оператора «Морские скоростные пассажирские перевозки» Алексея Сорокина.

Vympel-rybinsk.ru Морское пассажирское судно «Комета 120М»

Выполнять рейсы между Севастополем и Ялтой будет судно на подводных крыльях «Комета 120м». Пассажиры проведут в пути на этом маршруте 1 час 40 минут.

Ориентировочный старт перевозок намечен на 1 июня 2018 года.

При покупке билетов в кассах и через онлайн-сервисы пассажирам предложат два салона: стандартный и бизнес-класс.

Морское пассажирское судно «Комета 120м» производится на заводе «Вымпел» в Рыбинске, который входит в структуру концерна.

ИА REGNUM напоминает, 14 февраля была закрыта сделка о передаче 75% плюс одна акция концерна «Калашников» генеральному директору Алексею Криворучко. Сумма сделки составила 1,5 млрд рублей. Блокирующий пакет — 25% минус одна акция сохранила госкорпорация «Ростех».