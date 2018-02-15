Джакарта, 15 февраля, 2018, 22:30 — ИА Регнум. За два десятилетия популяция орангутанов на индонезийском Борнео сократилась вдвое, 15 февраля передает агентство Associated Press.

Орангутан

Исследователи эволюционной антропологии из Института Макса Планка подсчитали, что с 1999 года численность орангутанов на Борнео сократилась на 100 тыс. особей. Сейчас популяция орангутанга составляет от 75 тыс. до 100 тыс. особей.

По мнению ученых, при сохранении прежних темпов смертности к 2025 году численность орангутанов на Борнео может сократиться до 47 тыс. особей.

Еще более редкими становятся орангутаны Суматры — их сейчас около 12 тыс. особей, и их популяция также сокращается.

Основными причинами гибели орангутанов Суматры и Борнео являются вырубка и выжигание лесов. Кроме того, орангутангов часто убивают или отлавливают для продажи местные жители.

«В лесных районах… убийство в результате конфликтов, браконьерство и сбор детенышей орангутанов для продажи в качестве домашних животных, вероятно, были основными факторами сокращения (популяции)», — говорится в исследовании.

Орангутаны — как и люди, медленно взрослеют и размножаются, что делает их популяции очень чувствительными к гибели даже одной из ста взрослых особей.