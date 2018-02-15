Йошкар-Ола, 15 февраля, 2018, 21:43 — ИА Регнум. В Марий Эл по состоянию на 6 февраля 2018 года, то есть за неделю с момента старта подачи заявлений на участие в голосовании по месту пребывания, выразили желание воспользоваться такой возможностью 665 жителей республики. В территориальные избирательные комиссии подано 334 заявления, 321 — во многофункциональные центры (МФЦ), сообщили ИА REGNUM в региональном Центризбиркоме.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

От общего числа обратившихся, 208 человек могут принять участие в голосовании, находясь в другом регионе.

На 1 января 2018 года в республике зарегистрировано 545 605 избирателей, таким образом проголосовать не по месту прописки пока намерены 0,12% от общего числа.

В течение года число избирателей снизилось на 4 274 человека или на 0,78%. По сравнению с численностью избирателей, имеющих право принять участие в выборах президента России в 2012 году, количество голосующих сократилось на 8 901 гражданина или на 1,61%.

Заявление на получение права проголосовать по месту пребывания принимаются с 31 января по 12 февраля текущего года. Участковые избирательные комиссии будут принимать заявления о голосовании по месту нахождения с 25 февраля по 12 марта, причем, в этот период можно подать заявление в любую участковую избирательную комиссию. После 12 марта заявления можно подать только в участковую избирательную комиссию по месту регистрации.

При этом обращаться с такими заявлениями можно тремя способами: через портал «Госуслуги», в ближайший МФЦ или ТИК.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в связи с изменением в законодательстве выборы президента Российской Федерации в 2018 году пройдут без открепительных удостоверений и досрочного голосования.

8 февраля ЦИК РФ сформировал окончательный список кандидатов на должность президента. В избирательных бюллетенях будет указано восемь человек.