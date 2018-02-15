Нью-Йорк, США, 16 февраля, 2018, 00:00 — ИА Регнум. Федеральный суд США назначил дату начала судебного разбирательства над Хоакином Гузманом Лоэрой — мексиканским наркобароном, известным как «Коротышка», 15 февраля передает агентство Reuters.

Суд

Суд над «Коротышкой» стартует в здании федерального суда в нью-йоркском Бруклине 5 сентября. Ранее, 23 марта, будет проведено анкетирование потенциальных присяжных.

Напомним, 60-летний Хоакин Гузман Лоэра считается главой наркокартеля «Синалоа» — одной из крупнейших криминальных группировок Мексики.

В США Коротышка был экстрадирован из Мексики в январе 2017 года. Ему инкриминируют ввоз в Соединенные штаты кокаина, героина и метамфетамина, заказные убийства и другие тяжкие преступления.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 февраля федеральный суд США ввел «специальную защиту» для присяжных, которые будут участвовать в суде над Коротышкой — их личности будут скрыты от прессы и общественности, они также не будут открыто участвовать в заседаниях суда.

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