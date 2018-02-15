Берлин, 15 февраля, 2018, 21:33 — ИА Регнум. Германскому бундесверу не хватает танков, самолетов, транспорта, прицелов и многого другого для исполнения обязанностей ФРГ в НАТО, сообщает 15 февраля газета Welt, ссылаясь на секретный документ военного ведомства ФРГ.

Бундесвер

По утверждениям издания, бундесвер не в состоянии выполнить свою роль в формировании международной оперативной группы повышенной готовности «Острие копья» (Speerspitze), запланированном на начало 2019 года.

Газета утверждает, что предназначенная для выполнения этой задачи 9-я танковая бригада на данный момент располагает девятью боеспособными танками из штатных 44 и лишь тремя из 14 положенных боевых машин пехоты.

Издание утверждает, что такая печальная ситуация обусловлена высокими затратами на техобслуживание и нехваткой запчастей.

На этом примере Welt показывает печальное состояние бундесвера, которому, как утверждает газета, не хватает автотранспорта, приборов ночного видения, бронежилетов и даже зимнего обмундирования.

Столь же мрачную картину издание описывает и в военно-воздушных силах ФРГ, где одновременно полностью исправны и боеготовы не более трети самолетов и вертолетов.

Как сообщало ИА REGNUM, администрация США регулярно и настойчиво требует от правительств стран — членов НАТО увеличивать военные расходы.