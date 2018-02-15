Калининград, 15 февраля, 2018, 21:32 — ИА Регнум. На игры чемпионата мира по футболу в Калининград планируют приехать «радикальные болельщики» из западных стран. Об этом сегодня, 15 февраля, заявил начальник регионального управления МВД Игорь Илларионов, выступая перед депутатами облдумы.

Футбольный фанат

«Прежде всего беспокойство вызывает последний матч Англия — Бельгия (игра намечена на 28 июня. — ИА REGNUM ). Возможно, к нам прибудут радикальные болельщики», — сказал Илларионов.

Начальник полиции со ссылкой на Высшую школу экономики уточнил, что на эту игру в российский эксклав приедут порядка 70 тысяч фанатов.

Кроме того, тревогу у полиции вызывает матч сборных Испании и Марокко.

Напомним, в Калининграде в июне 2018 года пройдут четыре матча чемпионата: сборные Нигерии и Хорватии сыграют 16 июня, Сербии и Швейцарии — 22 июня, Испании и Марокко — 25 июня, Англии и Бельгии — 28 июня.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что на помощь стражам порядка во время ЧМ-2018 в Калининграде планируют прийти казаки.

Уточним, что английские болельщики традиционно считаются самыми агрессивными. Например, из-за поведения британских фанатов за рубежом с 1985 по 1990 год все английские клубы были полностью лишены права участия в еврокубках.

Что касается ЧМ-2018, то, по данным британской прессы, порядка двух тысяч болельщиков-хулиганов находятся под запретом на выезд из Англии.