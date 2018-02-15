Йоханнесбург, ЮАР, 15 февраля, 2018, 21:55 — ИА Регнум. Основные индексы фондового рынка ЮАР показали рекордный рост после отставки президента Джейкоба Зумы, 15 февраля передает агентство Reuters.

GovernmentZA Джейкоб Зума

«Новость о том, что Зума подал в отставку, вызвала много эйфории… Корпорации, банки, ретейлеры — все получили лучшую прибыль», — прокомментировал ситуацию на рынках ЮАР трейдер Independent Securities Райан Вудс.

Индекс топ-40 компаний Йоханнесбургской фондовой биржи вырос на 4%, до 52 665 пунктов. Для индекса это является крупнейшей однодневной прибылью с сентября 2015 года. Более широкий индекс All-share вырос на 3,72% и превысил 59 533 пункта.

Индексы южноафриканских банков выросли еще сильнее, в среднем на 5,8%. Крупнейший Nedbank вырос на 5,37%, а его конкурент FirstRand — на 6,4%.

На валютном рынке южноафриканский ранд приблизился к курсу, который в последний раз фиксировался в феврале 2015 года, — около 11,66 ранда за доллар США.

Впрочем, эксперты пока не могут сказать, насколько длительным будет рост рынков ЮАР — все ждут экономических шагов нового президента ЮАР Сирила Рамафосы.

«Экономика поднимается с чрезвычайно низкого уровня, есть хорошие шансы на то, что оптимизм будет царить в течение некоторого времени. Но Рамафоса должен очень скоро перейти от медового месяца к работе», — считает исполнительный директор Canon Assets Management Адриан Савиль.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 февраля президент ЮАР Джейкоб Зума подал в отставку после вотума недоверия правящей партии АНК. На его место парламентом был избран вице-президент Сирил Рамафоса.