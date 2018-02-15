Ташкент, 15 февраля, 2018, 21:02 — ИА Регнум. В Узбекистане в Шайхантахурском районе Ташкента в одном из частных домов произошел пожар, унесший жизни семи человек, в том числе трех детей, сообщает 15 февраля «Газета.uz» со ссылкой на источник в управлении пожарной безопасности ГУВД столицы республики.

Цитата из к/ф «Огненный вихрь». Реж. Рон Ховард. 1991. США Пожар

По предварительным данным, пожар произошел по причине неосторожного обращения с газово-отопительными приборами.

Пожар произошел примерно в 4:30 по местному времени (2:30 по Москве). Когда спасатели прибыли на место пламя уже перекинулось на крыши соседних зданий, но пожарным удалось локализовать очаг возгорания. У соседних домов пострадала кровля.

Напомним, 23 ноября 2017 года в узбекистанском городе Намаган в производственном помещении произошел крупный пожар, в результате которого погиб один человек.

Причиной пожара стало нарушение правил обращения с газовым баллоном. Взрывы баллонов с газом достаточно часто приводят к пожарам в Узбекистане.