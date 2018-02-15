Астана, 15 февраля, 2018, 20:53 — ИА Регнум. 15 февраля на стадионе «Астана Арена» был разыгран первый матч 1/16 финала Лиги Европы между командами «Астана» и «Спортинг». Матч завершился со счетом 1:3 в пользу гостей из Лиссабона.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Гол

На 7-й минуте хорватский полузащитник Марин Томасов открыл счет после ассиста Игоря Шитова — 1:0. В начале второго тайма Бруну Фернандеш сравнял счет ударом с пенальти — 1:1. Через 2 минуты вингер сборной Португалии Желсон Мартинш вывел гостей вперед, замкнув передачу Маркоса Акуньи — 1:2. Еще через 6 минут экс-форвард «ЦСКА» Сейду Думбия удвоил преимущество в счете — 1:3.

Статистика матча («Астана» / «Спортинг»)

Удары 10/12

Удары в створ 6/9

Владение 47%/53%

Фолы 14/6

Голами отметились Марин Томасов (7), Бруну Фернандеш (пен. 48), Желсон Мартинш (50) и Сейду Думбия (56).

Составы на матч:

«Астана»: Эрич, Шитов, Аничич, Логвиненко, Шомко, Кляйнхайслер, Томасов, Бейсебеков, Маевский, Твумаси, Деспотович.

«Спортинг»: Патрисиу, Коатес, Коэнтрао, Пинту, Пиччини, Фернандеш, Акунья, Карвальо, Руис, Мартинш, Думбия.

Главный арбитр матча: Рудди Буке.

Предупреждения: Коатес — 25, Логвиненко — 47, Карвальо — 76, Бейсебеков — 80, Маевский — 81.

Удаления: Логвиненко — 62.

Голы: Томасов 7 — 1:0, Фернандеш 48 (пен) — 1:1, Мартинш 50 — 1:2, Думбия 56 — 1:3.