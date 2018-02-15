Махачкала, 15 февраля, 2018, 20:47 — ИА Регнум. В Дагестане началось расследование по факту гибели сотрудника спецслужб и ранения сотрудников правоохранительных органов при проведении спецоперации в Унцукульском районе республики 15 февраля.

Следственный комитет России

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям УК РФ «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа», «Незаконный оборот оружия» и «Незаконный оборот взрывных устройств», сообщили ИА REGNUM в пресс-службе СКР по региону. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, проверяют причастность ликвидированного бандита к совершению других преступлений.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Дагестане 15 февраля был уничтожен главарь так называемой харачинской бандгруппы. Находившийся в розыске с 2011 года боевик был обнаружен на территории Унцукульского района республики. По решению руководителя Оперативного штаба НАК, начальника республиканского управления ФСБ России в районе с 11:50 был введен режим КТО.

Боевик, находившийся в розыске за совершение преступлений террористической направленности, был обнаружен в горно-лесистой местности недалеко от селения Харачи. Ему предложили сдаться, но он открыл стрельбу, и в ходе скоротечного боя был уничтожен.

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